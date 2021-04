Premia dla młodych rolników - do kiedy złożyć wniosek?

Premia dla młodych rolników - wnioski

Trwa nabór wniosków w sprawie m.in. premii dla młodych rolników w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020.

Celem 7 edycji wsparcia jest zachęcenie młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu.

Kto może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które spełnią wymagania naboru m.in.

w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;

posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara;

rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;

przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia dla młodego rolnika - ile można otrzymać?

W ramach naboru wniosków o premię dla młodego rolnika - rolnik może otrzymać 150 tyś. zł.

Środki wypłacane są w 2 turach: I rata to 120 tys. zł, wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy; II rata to 30 tys. zł, wypłacana po realizacji biznesplanu.

70% dofinansowania w ramach premii dla młodego rolnika należy zainwestować w środki trwałe

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 29 maja br.

Wypełnione dokumenty należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć m.in. na:

przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn

zakup gruntów,

zakup stada podstawowego zwierząt

zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż pięć lat.

Kto nie może starać się o wsparcie?

Z udziału w naborze wykluczone są osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia:

"Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

