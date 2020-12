Rolnicy: nikt z nami nie rozmawia. Resort odpowiada [AUDIO]

Rolnicy znów będą strajkować

Agrounia zapowiada kolejne blokady i strajki rolników. Jak podkreśla Michał Kołodziejczak - lider Agrounii - politycy nie rozmawiają z rolnikami. "Lekceważenie to najgorsze co może być" - dodaje.

W najbliższą sobotę w stolicy pojawią się traktory jako wyraz protestu na obecną sytuację w rolnictwie.





"Nie pozwolimy, aby ten stał trwał długo" - podkreśla Michał Kołodziejczak.

Resort rolnictwa odpowiada

Zapytany podczas konferencji prasowej (4.12.20) minister Puda o to, czy obecnie prowadzone są rozmowy z rolnikami, a jeśli są dopiero planowane to kiedy mogłyby się odbyć. Minister rolnictwa Grzegorz Puda odpowiedział, że rozmowy z rolnikami są prowadzone i odbyło się do tej pory już kilkadziesiąt takich spotkań.

Na pytanie odpowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda - kliknij i posłuchaj

Produkcja świń poza granicami opłacalności

Jak zauważa Michał Kołodziejczak „kiedyś dokładało się do produkcji, dziś już nie ma z czego”, tym samym trwa wygaszanie hodowli w Polsce. Za tym idą nie tylko straty finansowe ale i ludzkie dramaty.

Dziś rządzący oderwali się od społeczeństwa i przestali rozmawiać z ludźmi, z tymi, którzy mają inne zdanie – podkreśla Michał Kołodziejczak. Jak dodaje, większość konfliktów w Polsce wynika z braku rozmowy władzy ze społeczeństwem.

