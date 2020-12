Producenci trzody chlewnej otrzymają pomoc

Którzy producenci otrzymają pomoc?

Natychmiastową pomoc otrzymają sektory:

bydła mięsnego,

bydła mlecznego,

trzody chlewnej przy produkcji w cyklu zamkniętym,

owiec, kóz, indyków rzeźnych, gęsi rzeźnych, brojlerów, jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych typu brojler i kwiatów ciętych oraz roślin ozdobnych w produkcji pod ogrzewanymi osłonami.

Podstawowym kryterium wyboru tych sektorów była wysokość poniesionych przez nie strat w odniesieniu do możliwości budżetowych.





Pomoc dla hodowców świń

W odniesieniu do hodowli świń uznano, iż w przypadku gospodarstw prowadzących produkcję przede wszystkim w cyklu zamkniętym istnieje większe ryzyko trwałego wycofywania się z produkcji, co w konsekwencji rodzi poważne skutki dla zachowania krajowej produkcji świń.

– Po przeanalizowaniu wielu czynników, w tym również opinii płynących od producentów, uznaliśmy tę decyzję jako niesprawiedliwą wobec tych gospodarstw, które prowadzą produkcję w cyklu otwartym. Podpisane wczoraj przez pana premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie umożliwia pomoc również tym gospodarstwom – poinformował minister Grzegorz Puda.

Uczestnicząca w dzisiejszej konferencji wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Renata Mantur przedstawiła zasady udzielania tej pomocy.

– Wnioski należy składać do 20 grudnia br., w biurach powiatowych Agencji. Pomoc będzie przysługiwała tym producentom trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca br. do 15 lipca br. utrzymywali średnio dziennie co najmniej 21 świń – powiedziała wiceprezes Mantur.

trzoda chlewna

Formy pomocy

Pomoc będzie wypłacana w formie ryczałtu na gospodarstwo rolne, w podziale na trzy grupy w zależności od ilości utrzymywanych świń:

1) 4 500 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,

2) 14 900 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,

3) 23 800 – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 roku.

