Czym jest chmura hybrydowa? Dlaczego to dobre rozwiązanie dla biznesu?

Chmura szybko staje się narzędziem numer jeden stosowanym do optymalizacji kosztów w centrum danych oraz ułatwiającym szybkie wprowadzanie na rynek nowych usług i produktów, skoro jest stosunkowo łatwa we wdrażaniu i może zapewnić niemal nieograniczony dostęp do pamięci masowych, zasobów sieciowych i mocy obliczeniowych.