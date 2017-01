Wpływ technologii cyfrowych na rozwój przedsiębiorstw

W badaniu Digital Transformation Index Survey, przeprowadzonym niedawno przez Dell EMC, 52% ankietowanych potwierdziło, że w ostatnich trzech latach w ich sektorze nastąpiły istotne zmiany. Ankieta objęła ponad 4 000 przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla z 16 krajów. Niemal połowa respondentów obawia się, że w ciągu najbliższych pięciu lat sposób działania ich przedsiębiorstw stanie się przestarzały.

Wspomniane statystyki dostarczają jednak nie tylko negatywnych informacji. Wskazały one, że sektor przedsiębiorstw wreszcie dostosowuje się do dynamicznych zmian potrzeb klientów i modernizuje swoją infrastrukturę IT. We współczesnym globalnym środowisku biznesowym coraz częściej kluczem do sukcesu jest szybkość docierania do odbiorców i elastyczność działania. Do tego dochodzą zmieniające się oczekiwania pracowników i presja na silniejsze ukierunkowania na klienta. Kadry kierownicze muszą więc pogodzić się z faktem, że inwestycje w modernizację środowiska IT to priorytet.

reklama reklama

Technologia daje przewagę konkurencyjną

Technologia zwiększa możliwości, a nierzadko diametralnie zmienia sytuację firm, niezależnie od ich wielkości i obszarów działania. Rywalami dużych, doświadczonych firm z sektora usług, finansów i ubezpieczeń coraz częściej stają się zdecydowanie mniejsze podmioty. Nierzadko są to start-upy, które duży nacisk kładą na technologię, mają niższe koszty operacyjne i znacznie większą elastyczność. Widać to w wynikach badania Dell EMC, w którym 78% ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej przyznało, że największą konkurencją dla ich firm są i będą start-upy. Kolejne 62% respondentów dostrzegło już w swojej branży nowe podmioty, które powstały dzięki dostępności nowych technologii i narzędzi cyfrowych.

Pokonywanie barier

W przypadku firm, które zamierzają dopiero rozpocząć proces transformacji cyfrowej, z danych wyłania się kilka wyraźnych przeszkód, utrudniających modernizację IT. Najczęściej deklarowanym przez badanych problemem jest brak środków finansowych i zasobów — wymieniła go jedna trzecia ankietowanych. Należy tu podkreślić, że ograniczenia budżetowe nie zawsze stanowią barierę nie do pokonania. Oferta dostawców technologii coraz częściej obejmuje usługi finansowe towarzyszące samym produktom, umożliwiające rozłożenie płatności w czasie. Jednocześnie, wraz z pojawieniem się tańszych, bardziej zaawansowanych technologii wirtualizacji i chmur, przedsiębiorstwa uzyskały też szeroką gamę opcji pozwalających im wdrażać przyszłościowe technologie, a jednocześnie oszczędzać na kosztach sprzętu i utrzymania. Technologie tego typu zapewniają większą elastyczność i możliwość rozbudowy środowiska na bieżąco, w miarę pojawiania się nowych potrzeb.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny - Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017