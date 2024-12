Na pieniądze czekała miesiącami. Dlaczego aktorka została sprzątaczką? [WYWIAD]

Ile zarabia w Polsce aktorka? Jak wygląda życie aktorów i aktorek? Co powoduje wypalenie zawodowe? W czym praca sprzątaczki jest lepsza od pracy aktorki? Wyjaśnia Wiktoria Wolańska, aktorka i sprzątaczka, w rozmowie z Piotrem Nowakiem.

Kim jest Wiktoria Wolańska?

Wiktoria Wolańska ma 31 lat. Z zawodu jest aktorką. Występowała w takich filmach jak Legiony, Moje Wspaniałe Życie czy w serialu Ludzie i Bogowie. Pracuje też jako aktorka dubbingowa. Zarabia również jako sprzątaczka. Jak do tego doszło?

Jak wygląda życie aktorki w Polsce?

Wolańska burzy wyobrażenie na temat warunków pracy i życia aktorów i aktorek w Polsce. Nie jest dobrze.



-Brak dochodu stałego, umowy o dzieła - to buduje niestabilność, niepewność i nieprzewidywalność zarobków. Sama tak żyłam - wydawałam pieniądze z przyszłości, bo według umowy spodziewałam się ich w jakimś terminie, a te terminy w zasadzie nigdy nie były dotrzymywane - wspomina Wiktoria Wolańska.



Aktorka mówiła też o braku ubezpieczenia zdrowotnego, ciągłej niepewności uniemożliwiającej planowanie kroków życiowych i nieustannym, dewastującym zdrowie psychiczne oczekiwaniu.

Wypalenie zawodowe aktorki: brak poczucia sensu

Aktorka mówiła o zderzeniu marzeń z rzeczywistością.



-Dwie refleksje docisnęły mnie do ziemi. Po pierwsze - nigdy nie wiedziałam kiedy otrzymam pieniądze za wykonane dzieła, a po drugie - poczucie braku sensu w pracy, którą wykonuję. Duża część pracy aktorki jest wykonywaniem prostych zleceń, nie jest tak twórcza jak mi się wydawało kiedy się uczyłam tego zawodu. To dało mi poczucie przygnębienia, wątpliwości czy jestem potrzebna, zadawałam sobie pytania: co ja tutaj robię? - tłumaczy Wiktoria Wolańska.

Dlaczego aktorka została sprzątaczką?

Nie tylko kwestie finansowe, ale również psychologiczna potrzeba skłoniła Wiktorię do nowego fachu.



- Poczułam, że potrzebuję zarobić, ale też zrobić coś, co będzie miało widoczny efekt co da mi poczucie satysfakcji i spełnienia, czy realnego zakończenia wykonywanego dzieła. I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, zupełnie spontanicznie - będę sprzątać.