Zwiększenie liczby etatów w najbliższym kwartale zapowiada 13,7 proc. przedsiębiorstw, co oznacza spadek rok do roku, a redukcję planuje 9,8 proc., czyli dwa razy więcej niż rok temu - wynika z raportu Gi Group Holding. Jednocześnie blisko połowa organizacji wskazuje na trudności w rekrutacji.

Firmy ograniczają zatrudnienie?

„Firmy podejmują decyzje kadrowe z jeszcze większą ostrożnością, koncentrując się na efektywności operacyjnej, optymalizacji kosztów oraz zapewnieniu ciągłości działania. Rzadziej planują rozbudowę zespołów, częściej dopuszczają redukcje lub zamrożenia rekrutacji. W praktyce oznacza to skupienie się na kluczowych stanowiskach, zmiany w organizacji pracy i częstsze niż dotychczas przesunięcia wewnętrzne” – wskazał dyrektor zarządzający Gi Group Holding Marcos Segador Arrebola.

Z raportu wynika, że zwiększenie etatów w najbliższym kwartale zapowiada 13,7 proc, przedsiębiorstw, podczas gdy rok temu wskazało tak 16,7 proc. Jednocześnie odsetek firm przewidujących redukcje wzrósł z 4,9 proc. do 9,8 proc. To najwyższy wynik od 2017 roku.

„Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej badanych firm deklaruje utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia - 72,2 proc. przedsiębiorstw, choć i tu widać lekki spadek rok do roku” - wskazano w raporcie.

Zwiększenie zatrudnienia najczęściej planują firmy handlowe - 19 proc. - i usługowe - 15 proc. Wśród przedsiębiorstw produkcyjnych odsetek ten wyniósł 11 proc. W sektorze produkcji dominuje stabilizacja – 78 proc. przedsiębiorstw chce utrzymać obecną liczbę pracowników, przy czym znaczna część firm chce zrealizować te plany poprzez aktywne rekrutacje. W ocenie ekspertów może to świadczyć o wyższej rotacji pracowników i konieczności bieżącego uzupełniania braków kadrowych. Z kolei w sektorze publicznym zwiększenie zatrudnienia planuje 7 proc. organizacji, natomiast 13 proc. zapowiada redukcje.

Jakich pracowników poszukują firmy?

Największą gotowość do zwiększenia zatrudnienia deklarują firmy średnie i duże – odpowiednio 14 i 16 proc. W obu przypadkach oznacza to jednak spadek względem ubiegłego roku, kiedy takie plany miało 20 proc. średnich i 19 proc. dużych organizacji. Mniejsze firmy stawiają natomiast na utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia i ostrożniej podchodzą do nowych rekrutacji.

Firmy, które planują zwiększenie zatrudnienia, będą koncentrować się przede wszystkim na pozyskiwaniu pracowników średniego (57,8 proc.) oraz niższego szczebla (44,8 proc.). W ocenie autorów raportu na uwagę zasługuje wysoki wzrost zainteresowania rekrutacją kadry zarządzającej – takie plany ma ponad 16 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy rok temu było to 11,8 proc., a dwa lata wcześniej - 7 proc.

Mimo ograniczonej gotowości firm do zatrudniania, 45,7 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że w ostatnich miesiącach miało trudności z rekrutacją co najmniej jednej grupy pracowników. Najczęściej pracodawcy wskazywali na problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry wyższego szczebla - 14,3 proc., w przypadku pracowników niższego szczebla oraz rekrutacji na wszystkie poziomy stanowisk odsetek takich odpowiedzi wyniosły po 12 proc. Natomiast 10 proc. firm ma kłopot ze znalezieniem pracowników średniego szczebla.

Trudności z rekrutacją

Z wyzwaniami rekrutacyjnymi mierzą się głównie firmy średniej wielkości, działające w handlu. Małe firmy relatywnie częściej wskazują na problemy z pozyskaniem kadry wyższego szczebla, natomiast duże organizacje – pracowników niższego szczebla.

Najczęściej wskazywanym powodem trudności z rekrutacją są zbyt wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów – wskazało tak 50 proc. badanych firm mających problem z pozyskaniem pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się niedopasowane lub niewystarczające kompetencje kandydatów - 44,6 proc. wskazań, rezygnacje w trakcie procesu rekrutacyjnego - 35,2 proc. oraz brak kandydatów - 33,5 proc.

Raport „Barometr Rynku Pracy 2026” został opracowany przez ekspertów Gi Group Holding na podstawie badań pracodawców przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research w dniach 25 lutego - 9 marca 2026 r.