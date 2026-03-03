Wielka zmiana w etykietowaniu win i napojów aromatyzowanych. Co czeka producentów od 18 marca?

Nowe zasady etykietowania win o obniżonej zawartości alkoholu oraz większą elastyczność produkcji - regulują nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 18 marca br. Zmiany obejmują także aromatyzowane produkty - poinformowało we wtorek ministerstwo rolnictwa.

Jednocześnie resort zaznaczył, że przepisy dotyczące obowiązkowych określeń dla produktów o obniżonej zawartości alkoholu – będą stosowane od 19 września 2027 r., aby zapewnić producentom czas na dostosowanie etykiet i procesów produkcyjnych.

Nowe przepisy dotyczące etykietowania win

Jak podkreśliło ministerstwo zmiany są częścią tzw. pakietu winiarskiego. 28 marca 2025 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów oparty na rekomendacjach grupy wysokiego szczebla ds. wina z grudnia 2024 r. Celem tej regulacji było wsparcie sektora w lepszym dostosowaniu się do zmieniających się preferencji konsumentów oraz warunków rynkowych.

W trakcie polskiej prezydencji projekt był omawiany w Specjalnym Komitecie ds. Rolnictwa (SCA). W czerwcu 2025 r. Rada uzyskała mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Po zakończeniu rozmów trójstronnych rozporządzenie zostało przyjęte 10 lutego br. przez Parlament Europejski i 23 lutego br. zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej, opublikowane zaś zostało 26 lutego 2026 r.

Zasady znakowania win "bezalkoholowy"

Nowe przepisy doprecyzowują sposób informowania konsumentów o zawartości alkoholu w winach poddanych procesowi dealkoholizacji (procesu usuwania alkoholu - PAP). Na etykietach będą stosowane następujące określenia: „bezalkoholowy” – gdy rzeczywista zawartość alkoholu nie przekracza 0,5 proc. objętości.; z dodatkowym oznaczeniem „0,0 proc.”, jeżeli zawartość alkoholu nie przekracza 0,05 proc. obj.; „o obniżonej zawartości alkoholu” – gdy zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. obj. i jest co najmniej o 30 proc. niższa od minimalnej zawartości alkoholu danej kategorii przed dealkoholizacją.

Jeżeli produkt został poddany procesowi dealkoholizacji, na etykiecie znajdzie się również informacja: „wyprodukowano w drodze dealkoholizacji”.

Zmiany mają zwiększyć przejrzystość informacji dla konsumentów oraz zapewnić jednolite zasady w całej Unii Europejskiej - informuje MRiRW.

Nowe regulacje rozszerzają możliwości wytwarzania win o obniżonej zawartości alkoholu. Producenci będą mogli wytwarzać odalkoholizowane lub częściowo odalkoholizowane wino musujące, wino półmusujące, gazowane wino musujące i półmusujące bezpośrednio z odalkoholizowanego lub częściowo odalkoholizowanego wina niemusującego – poprzez drugą fermentację lub dodanie dwutlenku węgla.

Wskazano, że rozwiązanie to pozwoli branży lepiej reagować na zmiany rynkowe przy zachowaniu obowiązujących standardów jakości.

Zmiany obejmują również aromatyzowane napoje winiarskie, w tym możliwość wprowadzania do obrotu wersji o obniżonej zawartości alkoholu. Produkty te będą oznaczane w sposób analogiczny jak wina o porównywalnej zawartości alkoholu.

Nowe przepisy w kontekście rynku winiarskiego

Wprowadzono także rozwiązania umożliwiające większą innowacyjność. Przykładowo dopuszczalne będzie użycie nazwy „Glühwein” (wino grzane) w przypadku napojów fermentowanych spełniających dotychczasowe wymogi tej kategorii, ale wytwarzanych na bazie wina owocowego. W takiej sytuacji nazwa będzie musiała zostać uzupełniona określeniem „owocowy” lub nazwą owocu wykorzystanego do produkcji.

Produkty poddane dealkoholizacji i etykietowane przed tą datą będą mogły pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Zmiany dotyczące wykazu składników i wartości odżywczej

MRiRW informuje, że w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów KE przygotuje zmiany aktów delegowanych i wykonawczych, w szczególności w zakresie sposobu udostępniania konsumentom wykazu składników oraz informacji o wartości odżywczej – także przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Dodano, że rozwiązania te mają zapewnić spójne podejście w całej UE oraz ograniczyć obciążenia administracyjne dla producentów.

W Polsce rośnie zainteresowanie winiarstwem. Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na koniec września u. br. wyrobem lub rozlewem win zajmowało się w Polsce 324 przedsiębiorców, a uprawą winorośli 724 plantatorów, podczas, gdy w 2010 r. wino w Polsce produkowało zaledwie 20 osób; zarejestrowanych pod koniec ub.r. było ok. 1100 ha winnic.