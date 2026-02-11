Duża luka cyfrowa. Tylko co trzecia mikrofirma korzysta z nowoczesnych technologii [BADANIE]

Tylko co trzecia badana mikrofirma sięga po nowoczesne technologie, m.in. takie jak sztuczna inteligencja czy e-faktury - wynika z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm”. Pod względem branż najbardziej zaawansowane technologicznie są firmy usługowe.

Z badania wynika, że 31 proc. najmniejszych firm korzysta z nowoczesnych technologii, co druga używa jedynie podstawowych narzędzi, a co szósta nie używa ich wcale.

Stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w mikrofirmach

„To problem, bo mikroprzedsiębiorstwa stanowią ponad 95 proc. wszystkich firm w Polsce i zatrudniają 4,5 mln osób. Ich cyfrowe zapóźnienie oznacza nie tylko wolniejszy rozwój, ale i utratę konkurencyjności – zwłaszcza w starciu z firmami, które już dziś automatyzują procesy i wykorzystują AI” - podkreślili autorzy badania.

Największe zainteresowanie nowymi technologiami wykazują przedsiębiorcy w wieku od 25 do 34 lat (35 proc.), a także najmłodsi (18-24 lata) – 33 proc. Najrzadziej z nowych technologii korzystają z kolei właściciele przedsiębiorstw w wieku 60+, gdzie odsetek zaawansowanych technologicznie firm wynosi 26 proc.

Zgodnie z ankietą częściej korzystanie z zaawansowanych technologii deklarowały kobiety niż mężczyźni (32 proc. vs 30 proc.) oraz firmy, które działają na rynku do 3 lat (35 proc.), niż te ze stażem powyżej 10 lat (28 proc.).

Najbardziej zaawansowane technologicznie branże

Pod względem branż najbardziej zaawansowane technologicznie są firmy usługowe - 41 proc. z nich korzysta z nowoczesnych rozwiązań, takich jak specjalistyczne oprogramowanie, aplikacje czy systemy. To najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych sektorów. Na drugim miejscu jest transport (34 proc.), gdzie dominują narzędzia wspierające planowanie tras, telematyka oraz eCMR.

Z kolei co druga zaawansowana technologicznie mikrofirma handlowa używa AI, a budowlana wystawia e-faktury. Z kolei w gastronomii najpopularniejszy jest system POS (Point of Sale), czyli połączenie sprzętu i oprogramowania, które służy do zarządzania wszystkimi procesami sprzedażowymi i operacyjnymi w lokalu.

Przewaga średnich i dużych firm w wykorzystaniu AI

Autorzy badania zwrócili uwagę, że średnie i duże firmy są dziś cyfrowo o kilka kroków przed mikroprzedsiębiorstwami. „Duże firmy wykorzystują AI strategicznie: do optymalizacji procesów, zarządzania ryzykiem i obniżania kosztów. Mikrofirmy sięgają po AI głównie po to, by oszczędzać czas i automatyzować codzienne zadania. Bez systemowego wsparcia: edukacji, dotacji i prostych ścieżek wdrożenia, ten dystans technologiczny i cyfrowa luka będą się tylko pogłębiać” - dodali.

Ogólnopolskie badanie „Dojrzałość technologiczna mikrofirm” zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie firmy faktoringowej NFG, w październiku 2025 r., na próbie N=507 mikrofirm, techniką CAWI.