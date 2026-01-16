Firmy wciąż na powierzchni, ale bez marginesu bezpieczeństwa. inFakt indeks 2025 ostrzega

Choć wielu przedsiębiorców nadal ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, stabilność ta coraz częściej ma charakter defensywny. Dane z badania inFakt indeks 2025 pokazują, że rosnące zadłużenie, presja kosztowa i ograniczona płynność mogą szybko zachwiać kondycją firm, które dziś jeszcze „trzymają się” rynku.

Stabilność finansowa firm pod presją

Wyniki badania inFakt indeks 2025 pokazują, że sytuacja finansowa wielu firm pozostaje relatywnie stabilna, jednak stabilność ta coraz częściej opiera się na działaniach defensywnych. Ponad połowa przedsiębiorców ocenia kondycję swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą, a niemal co czwarty wskazuje na poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie rośnie skala ryzyk, które mogą tę stabilność szybko podważyć.

Zadłużenie realnym zagrożeniem dla płynności

Aż 36 proc. przedsiębiorców deklaruje posiadanie zadłużenia lub zaległości finansowych. Najczęściej zobowiązania dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co potwierdza, że składki pozostają jednym z największych obciążeń dla firm. W dalszej kolejności pojawiają się zobowiązania wobec banków oraz kontrahentów.

Szczególnie niepokojące jest to, że w przypadku 32 proc. firm posiadających wierzytelności poziom zadłużenia realnie zagraża płynności finansowej, ograniczając możliwość reagowania na kolejne wstrząsy kosztowe.

Rynek pracy pod rosnącą presją kosztów. A inflacja wymusza defensywne decyzje operacyjne

Presja finansowa widoczna jest także na rynku pracy. W 2025 roku 68 proc. firm nie zmieniało poziomu zatrudnienia, jednak niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów w najbliższym czasie. Jednocześnie 45 proc. przedsiębiorców podniosło wynagrodzenia wszystkich lub większości pracowników, co w połączeniu z rosnącymi składkami i kosztami pracy znacząco obciąża budżety firm.

Inflacja wymusiła na przedsiębiorcach trudne decyzje operacyjne. Ponad 40 proc. firm podniosło ceny swoich produktów lub usług, najczęściej w przedziale 10–20 proc., a ponad jedna piąta nawet o 21–30 proc. Równolegle przedsiębiorcy ograniczali koszty działalności, zwiększali liczbę realizowanych zleceń lub zamrażali płace. Dane te pokazują, że wiele firm utrzymuje się dziś na rynku przez bieżące balansowanie kosztów, a nie dzięki długofalowemu planowaniu i stałemu rozwojowi.

Stabilność tylko pozorna

"Dane pokazują, że wiele firm funkcjonuje dziś w pozornie dobrej kondycji, ale przy bardzo ograniczonym marginesie bezpieczeństwa. Zadłużenie, rosnące koszty pracy i presja płynnościowa sprawiają, że stabilność finansowa coraz częściej opiera się na bieżącym zarządzaniu, a nie na długoterminowym planowaniu. W takich warunkach każda dodatkowa zmiana regulacyjna lub kosztowa może mieć dla części przedsiębiorców destabilizujący efekt" – komentuje Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt.