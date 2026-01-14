Błąd wysyłki w Płatniku? ZUS właśnie zmienił certyfikaty. Zobacz, co zrobić, żeby uniknąć problemów z raportowaniem

Każdy, kto zajmuje się rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wie, jak stresujące potrafią być techniczne niespodzianki w dniach wysyłki deklaracji. ZUS właśnie opublikował ważny komunikat dotyczący programu Płatnik. Wygasa dotychczasowy certyfikat zabezpieczający transmisję danych. Jeśli go nie zaktualizujesz, system odrzuci Twoje dokumenty. Sprawdź, jak to naprawić w kilka minut.

ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów

Klasyczny scenariusz w biurze rachunkowym lub w dziale kadr. Jest 10., 15. lub 20. dzień miesiąca. Terminy gonią, a Ty chcesz po prostu jak co miesiąc wysłać zestaw DRA i mieć to z głowy. Klikasz „Wyślij”, czekasz chwilę na połączenie z bramką i… zamiast potwierdzenia wysyłki, na ekranie wyskakuje błąd. Komunikat jest niezrozumiały, a stres rośnie. Brzmi znajomo?

REKLAMA

REKLAMA

Właśnie takiej sytuacji możesz uniknąć, reagując odpowiednio wcześnie na najnowszy komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urząd poinformował 12 stycznia 2026 r. o konieczności aktualizacji certyfikatu w programie Płatnik. To techniczna, ale absolutnie kluczowa sprawa dla płynności Twojej pracy. Bez tej aktualizacji elektroniczna bramka ZUS po prostu nie dogada się z Twoim komputerem, a dokumenty nie zostaną przesłane. A zgadnij, kogo obciąża brak przesłania dokumentów rozliczeniowych to ZUS - tak, Ciebie!

Dlaczego ZUS zmienia certyfikaty?

Nie chodzi tu o utrudnianie życia przedsiębiorcom, choć tak to czasem odbieramy. Chodzi o bezpieczeństwo. Program Płatnik, służący do wymiany danych z ZUS, działa w oparciu o zaawansowane szyfrowanie. Aby Twoje dane (oraz dane Twoich pracowników) były bezpieczne podczas przesyłania przez Internet, systemy muszą się wzajemnie uwierzytelniać. Służą do tego specjalne certyfikaty cyfrowe.

Te certyfikaty, podobnie jak dowód osobisty czy prawo jazdy, mają swoją datę ważności. ZUS właśnie poinformował, że wchodzi w życie nowy certyfikat, który zastępuje ten dotychczasowy. Jeśli Twój program Płatnik będzie próbował używać starego klucza cyfrowego do otwarcia drzwi serwera ZUS, pozostaną one zamknięte. Efekt? Błędy przy weryfikacji i wysyłce zestawów dokumentów ubezpieczeniowych.

REKLAMA

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS - PRAKTYCZNE ROZLICZENIA

Co musisz zrobić? Instrukcja krok po kroku

Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków Płatnik to inteligentne narzędzie, które powinno poradzić sobie samo. Program posiada mechanizm automatycznej aktualizacji certyfikatów. Dzieje się to zazwyczaj w momencie, gdy uruchamiasz program lub próbujesz wysłać dokumenty. System łączy się z serwerem, sprawdza, czy ma aktualne dane, i jeśli wykryje nowość – pobiera ją w tle.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak – i tu pojawia się problem – technologia bywa zawodna. Czasami automatyczna aktualizacja nie zastartuje. Może to wynikać z ustawień sieciowych w Twojej firmie, chwilowych problemów z łączem albo specyficznej konfiguracji samego Płatnika - u Ciebie automatyczne aktualizacje mogą być wyłączone. Wtedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.

Jeśli zauważysz, że wysyłka jest blokowana, nie panikuj. Na szczęście ZUS wyjaśnia, jakie wykonać kroki:

Uruchom program Płatnik i zaloguj się do bazy Wybierz w opcjach [Przekaz] Następnie wybierz sekcję [Ustawienia przekazu elektronicznego] - [Certyfikaty] - [Usuń z konfiguracji] Ostatnim krokiem powinno być kliknięcie w [Pobierz] i [Zapisz]

To zazwyczaj wystarcza. Program wymusi połączenie z serwerem ZUS, pobierze nowy plik zabezpieczeń i zainstaluje go w odpowiednim miejscu.

Nie zostawiaj aktualizacji certyfikatów w Płatniku na ostatnią chwilę

Największym błędem, jaki można teraz popełnić, jest ignorowanie tego komunikatu z myślą „jakoś to będzie, system sam się zaktualizuje”. Owszem, jest duża szansa, że tak się stanie. Ale prawo Murphy’ego w księgowości działa bezlitośnie: awaria wystąpi dokładnie wtedy, gdy będziesz mieć najmniej czasu na jej usunięcie.

ZUS zaleca, aby pobranie nowego certyfikatu wykonać jak najszybciej, nawet jeśli jeszcze dzisiaj nie planujesz żadnej wysyłki. Dzięki temu, gdy nadejdzie termin płatności składek i wysyłki deklaracji DRA, będziesz mieć pewność, że przeszkody informatyczne nie staną Ci na drodze.

Pamiętaj też, że po udanej aktualizacji certyfikatu warto zrestartować program Płatnik. To stara informatyczna zasada. Zamknięcie i ponowne otwarcie aplikacji pozwala na poprawne załadowanie wszystkich nowych bibliotek i kluczy szyfrujących.

Co zrobić jeśli pomimo aktualizacji certyfikatów Płatnik nadal nie przesyła danych do ZUS, albo gdy aktualizacja się nie powiodła?

Jeśli mimo wykonania wszystkich powyższych kroków nadal widzisz błędy, konieczny może być kontakt z Centrum Kontaktu Klientów ZUS.

Ważne W Centrum Kontaktu Klientów (CKK) można uzyskać także pomoc ściśle techniczną, a nie tylko informacje o emeryturach i innych świadczeniach. Konsultanci są dostępni pod numerem 22 560 16 00 w dni robocze (pon.-pt.) w godzinach 7:00-18:00, oferując wsparcie techniczne i merytoryczne. Można także kontaktować się mailowo na adres poczty elektronicznej: cot@zus.pl (ZUS podaje nadal taki e-mail, a nie np. ckk@zus.pl). Można tam uzyskać pomoc w obsłudze programu Płatnik i rozwiązywaniu problemów z konfiguracją.

Konsultanci mają dostęp do bardziej szczegółowych instrukcji technicznych. Jednak w 99% przypadków ręczne wymuszenie pobrania certyfikatu rozwiązuje problem od ręki.

Nie daj się więc zaskoczyć programowi. Nowy certyfikat w programie Płatnik to standardowa procedura, ale trzeba jej dopilnować najlepiej przed terminami przekazywania deklaracji do ZUS, żeby nie być niemile zaskoczonym w ostatniej chwili.