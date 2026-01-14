REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Masz firmę lub księgujesz? ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów

Masz firmę lub księgujesz? ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 10:53
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
program Płatnik, nowy certyfikat ZUS, błąd wysyłki DRA, aktualizacja Płatnika, transmisja danych ZUS
Błąd wysyłki w Płatniku? ZUS właśnie zmienił certyfikaty. Zobacz, co zrobić, żeby uniknąć problemów z raportowaniem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Każdy, kto zajmuje się rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wie, jak stresujące potrafią być techniczne niespodzianki w dniach wysyłki deklaracji. ZUS właśnie opublikował ważny komunikat dotyczący programu Płatnik. Wygasa dotychczasowy certyfikat zabezpieczający transmisję danych. Jeśli go nie zaktualizujesz, system odrzuci Twoje dokumenty. Sprawdź, jak to naprawić w kilka minut.

ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów

Klasyczny scenariusz w biurze rachunkowym lub w dziale kadr. Jest 10., 15. lub 20. dzień miesiąca. Terminy gonią, a Ty chcesz po prostu jak co miesiąc wysłać zestaw DRA i mieć to z głowy. Klikasz „Wyślij”, czekasz chwilę na połączenie z bramką i… zamiast potwierdzenia wysyłki, na ekranie wyskakuje błąd. Komunikat jest niezrozumiały, a stres rośnie. Brzmi znajomo?

REKLAMA

REKLAMA

Właśnie takiej sytuacji możesz uniknąć, reagując odpowiednio wcześnie na najnowszy komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urząd poinformował 12 stycznia 2026 r. o konieczności aktualizacji certyfikatu w programie Płatnik. To techniczna, ale absolutnie kluczowa sprawa dla płynności Twojej pracy. Bez tej aktualizacji elektroniczna bramka ZUS po prostu nie dogada się z Twoim komputerem, a dokumenty nie zostaną przesłane. A zgadnij, kogo obciąża brak przesłania dokumentów rozliczeniowych to ZUS - tak, Ciebie!

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Dlaczego ZUS zmienia certyfikaty?

Nie chodzi tu o utrudnianie życia przedsiębiorcom, choć tak to czasem odbieramy. Chodzi o bezpieczeństwo. Program Płatnik, służący do wymiany danych z ZUS, działa w oparciu o zaawansowane szyfrowanie. Aby Twoje dane (oraz dane Twoich pracowników) były bezpieczne podczas przesyłania przez Internet, systemy muszą się wzajemnie uwierzytelniać. Służą do tego specjalne certyfikaty cyfrowe.

Te certyfikaty, podobnie jak dowód osobisty czy prawo jazdy, mają swoją datę ważności. ZUS właśnie poinformował, że wchodzi w życie nowy certyfikat, który zastępuje ten dotychczasowy. Jeśli Twój program Płatnik będzie próbował używać starego klucza cyfrowego do otwarcia drzwi serwera ZUS, pozostaną one zamknięte. Efekt? Błędy przy weryfikacji i wysyłce zestawów dokumentów ubezpieczeniowych.

REKLAMA

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS - PRAKTYCZNE ROZLICZENIA

Co musisz zrobić? Instrukcja krok po kroku

Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków Płatnik to inteligentne narzędzie, które powinno poradzić sobie samo. Program posiada mechanizm automatycznej aktualizacji certyfikatów. Dzieje się to zazwyczaj w momencie, gdy uruchamiasz program lub próbujesz wysłać dokumenty. System łączy się z serwerem, sprawdza, czy ma aktualne dane, i jeśli wykryje nowość – pobiera ją w tle.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak – i tu pojawia się problem – technologia bywa zawodna. Czasami automatyczna aktualizacja nie zastartuje. Może to wynikać z ustawień sieciowych w Twojej firmie, chwilowych problemów z łączem albo specyficznej konfiguracji samego Płatnika - u Ciebie automatyczne aktualizacje mogą być wyłączone. Wtedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.

Jeśli zauważysz, że wysyłka jest blokowana, nie panikuj. Na szczęście ZUS wyjaśnia, jakie wykonać kroki:

  1. Uruchom program Płatnik i zaloguj się do bazy
  2. Wybierz w opcjach [Przekaz]
  3. Następnie wybierz sekcję [Ustawienia przekazu elektronicznego] - [Certyfikaty] - [Usuń z konfiguracji]
  4. Ostatnim krokiem powinno być kliknięcie w [Pobierz] i [Zapisz]

To zazwyczaj wystarcza. Program wymusi połączenie z serwerem ZUS, pobierze nowy plik zabezpieczeń i zainstaluje go w odpowiednim miejscu.

Nie zostawiaj aktualizacji certyfikatów w Płatniku na ostatnią chwilę

Największym błędem, jaki można teraz popełnić, jest ignorowanie tego komunikatu z myślą „jakoś to będzie, system sam się zaktualizuje”. Owszem, jest duża szansa, że tak się stanie. Ale prawo Murphy’ego w księgowości działa bezlitośnie: awaria wystąpi dokładnie wtedy, gdy będziesz mieć najmniej czasu na jej usunięcie.

ZUS zaleca, aby pobranie nowego certyfikatu wykonać jak najszybciej, nawet jeśli jeszcze dzisiaj nie planujesz żadnej wysyłki. Dzięki temu, gdy nadejdzie termin płatności składek i wysyłki deklaracji DRA, będziesz mieć pewność, że przeszkody informatyczne nie staną Ci na drodze.

Pamiętaj też, że po udanej aktualizacji certyfikatu warto zrestartować program Płatnik. To stara informatyczna zasada. Zamknięcie i ponowne otwarcie aplikacji pozwala na poprawne załadowanie wszystkich nowych bibliotek i kluczy szyfrujących.

Co zrobić jeśli pomimo aktualizacji certyfikatów Płatnik nadal nie przesyła danych do ZUS, albo gdy aktualizacja się nie powiodła?

Jeśli mimo wykonania wszystkich powyższych kroków nadal widzisz błędy, konieczny może być kontakt z Centrum Kontaktu Klientów ZUS.

Ważne

W Centrum Kontaktu Klientów (CKK) można uzyskać także pomoc ściśle techniczną, a nie tylko informacje o emeryturach i innych świadczeniach. Konsultanci są dostępni pod numerem 22 560 16 00 w dni robocze (pon.-pt.) w godzinach 7:00-18:00, oferując wsparcie techniczne i merytoryczne. Można także kontaktować się mailowo na adres poczty elektronicznej: cot@zus.pl (ZUS podaje nadal taki e-mail, a nie np. ckk@zus.pl). Można tam uzyskać pomoc w obsłudze programu Płatnik i rozwiązywaniu problemów z konfiguracją.

Konsultanci mają dostęp do bardziej szczegółowych instrukcji technicznych. Jednak w 99% przypadków ręczne wymuszenie pobrania certyfikatu rozwiązuje problem od ręki.

Nie daj się więc zaskoczyć programowi. Nowy certyfikat w programie Płatnik to standardowa procedura, ale trzeba jej dopilnować najlepiej przed terminami przekazywania deklaracji do ZUS, żeby nie być niemile zaskoczonym w ostatniej chwili.

Powiązane
Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Kontrolerzy ZUS wylegitymują jak Policja, a ty możesz pracować na L4 - ZUS oficjalnie wyjaśnia w komunikacie ostatnie poważne zmiany i dementuje mity
Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Kontrolerzy ZUS wylegitymują jak Policja, a ty możesz pracować na L4 - ZUS oficjalnie wyjaśnia w komunikacie ostatnie poważne zmiany i dementuje mity
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy ignorują ważne dokumenty z ZUS - czy mają rację?
Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy ignorują ważne dokumenty z ZUS - czy mają rację?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
AI napędza przychody, ale w Polsce tylko garstka firm naprawdę na tym zarabia
14 sty 2026

5 proc. polskich firm generuje dzięki AI ponad jedną czwartą swoich przychodów, podczas gdy średnia dla Europy wynosi 22 proc. - wynika z raportu Deloitte. Jednocześnie ponad połowa polskich firm przeznacza powyżej 10 proc. budżetu technologicznego na AI.
KSeF: gdzie jesteśmy i jakie ryzyka wciąż pozostają
14 sty 2026

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wchodzi w decydującą fazę. Po okresie niepewności regulacyjnej i technicznej wiele firm deklaruje gotowość do przejścia na fakturowanie ustrukturyzowane, jednak praktyka pokazuje, że rzeczywisty poziom przygotowania bywa znacznie bardziej zróżnicowany. Opóźnienia w publikacji szczegółowych danych technicznych oraz zmiany w specyfikacjach sprawiły, że część rozwiązań dostępnych dziś na rynku nie pozwala na wykonanie pełnych testów w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. W konsekwencji przedsiębiorcy często opierają się na założeniach, a nie na sprawdzonych procesach.
Masz firmę lub księgujesz? ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów
14 sty 2026

Każdy, kto zajmuje się rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wie, jak stresujące potrafią być techniczne niespodzianki w dniach wysyłki deklaracji. ZUS właśnie opublikował ważny komunikat dotyczący programu Płatnik. Wygasa dotychczasowy certyfikat zabezpieczający transmisję danych. Jeśli go nie zaktualizujesz, system odrzuci Twoje dokumenty. Sprawdź, jak to naprawić w kilka minut.
Pracownik marznie w biurze? Pracodawco, sprawdź, co grozi za złamanie przepisów zimą
14 sty 2026

W czasie mrozów pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy. Na przykład temperatura w biurze nie powinna spaść poniżej 18 st. C – przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Szczególną ochroną, nawet jeśli nie ma mrozu, należy objąć osoby pracujące na zewnątrz.

REKLAMA

Rejestracja polskiej spółki do VAT w Czechach – kiedy jest konieczna
13 sty 2026

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że skoro firma jest zarejestrowana w Polsce i posiada polski VAT UE, to może swobodnie rozliczać transakcje w innych krajach. W rzeczywistości czeskie przepisy bardzo precyzyjnie określają, kiedy zagraniczny podmiot musi dokonać lokalnej rejestracji VAT.
Ponad połowa firm ocenia swoją sytuację finansową pozytywnie. Oto sektory z największym optymizmem
12 sty 2026

W grudniu 2025 r. ponad połowa przedsiębiorstw oceniła swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zdaniem 43 proc. przedsiębiorstw ich kondycja w 2026 r. będzie dobra lub bardzo dobra.
Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem
12 sty 2026

Wysokie koszty zatrudnienia były w 2025 r. najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej – wynika z badania koniunktury gospodarczej opublikowanego w poniedziałek przez GUS. Problem ten szczególnie dotyczył przedsiębiorstw z sektora budownictwa, zakwaterowania i gastronomii.
Koszty pracy najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. [GUS]
12 sty 2026

Najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. okazują się wysokie koszty pracy. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Negatywne nastroje dominowały w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym.

REKLAMA

Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
08 sty 2026

Jeszcze niedawno o sile przedsiębiorstw decydowały przede wszystkim przychody, tempo wzrostu i udział w rynku. Dziś coraz częściej o ich rozwoju przesądzają czynniki zewnętrzne: regulacje, oczekiwania społeczne i presja interesariuszy. W tej rzeczywistości strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej staje się public affairs (PA).
Od 1 lutego 2026 rząd zmienia zasady w Polsce. Nowe obowiązki i kary bez okresu ostrzegawczego
11 sty 2026

Polscy przedsiębiorcy stoją u progu największej zmiany w fakturowaniu od lat. Krajowy System e-Faktur, czyli KSeF, wchodzi w życie etapami już w 2026 roku. Dla największych firm obowiązek zacznie się 1 lutego 2026 roku, a dla pozostałych podatników VAT od 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to koniec tradycyjnych faktur i przejście na obowiązkowe faktury ustrukturyzowane oraz cyfrowy obieg dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA