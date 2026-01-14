REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » KSeF: gdzie jesteśmy i jakie ryzyka wciąż pozostają

KSeF: gdzie jesteśmy i jakie ryzyka wciąż pozostają

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 12:11
CRIDO
CRIDO
KSeF
KSeF: gdzie jesteśmy i jakie ryzyka wciąż pozostają
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wchodzi w decydującą fazę. Po okresie niepewności regulacyjnej i technicznej wiele firm deklaruje gotowość do przejścia na fakturowanie ustrukturyzowane, jednak praktyka pokazuje, że rzeczywisty poziom przygotowania bywa znacznie bardziej zróżnicowany. Opóźnienia w publikacji szczegółowych danych technicznych oraz zmiany w specyfikacjach sprawiły, że część rozwiązań dostępnych dziś na rynku nie pozwala na wykonanie pełnych testów w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. W konsekwencji przedsiębiorcy często opierają się na założeniach, a nie na sprawdzonych procesach.

KSeF to nie tylko projekt IT

Na poziomie operacyjnym KSeF nie jest wyłącznie projektem IT. To zmiana obejmująca obieg dokumentów, autoryzacje, odpowiedzialność pracowników, relacje z kontrahentami oraz integrację z rozliczeniami podatkowymi. Brak spójnych procedur, nieprzygotowane zespoły czy niewystarczające zasoby mogą prowadzić do sytuacji, w której system formalnie „działa”, ale faktycznie nie zapewnia ciągłości fakturowania – np. nie pozwala na terminowe wystawienie lub odbiór dokumentów, poprawną obsługę korekt czy zarządzanie uprawnieniami.

REKLAMA

REKLAMA

Ryzyko dla firm

Szczególne ryzyko dotyczy firm, które zakładają, że ewentualne problemy zostaną „rozwiązane później”, powołując się na pojawiające się w przestrzeni publicznej tezy o łagodnym podejściu organów w początkowym okresie obowiązywania KSeF. Tymczasem brak gotowości może skutkować nie tylko sankcjami finansowymi, ale również odpowiedzialnością osobistą osób zarządzających obiegiem dokumentów oraz konsekwencjami w zakresie rozliczeń VAT. Niewystarczające dostosowanie systemów może wpływać także na poprawność raportowania JPK, a tym samym zwiększać ryzyko sporów z administracją skarbową.

Zobacz również:

Relacje z kontrahentami, którzy wdrożą KSeF

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje zarządzanie relacjami z kontrahentami, którzy będą wdrażać KSeF w różnym tempie i na różnych poziomach zaawansowania. Brak jednolitych standardów komunikacji oraz procedur awaryjnych w przypadku problemów technicznych – zarówno po stronie podatnika, jak i po stronie administracji – może prowadzić do zatorów w obiegu dokumentów i sporów o moment powstania obowiązku podatkowego.

Ważne

Na obecnym etapie kluczowe staje się nie tylko „posiadanie rozwiązania do KSeF”, lecz realne przetestowanie procesów, określenie odpowiedzialności, przygotowanie scenariuszy rezerwowych oraz weryfikacja wpływu nowego modelu fakturowania na całość rozliczeń podatkowych i operacyjnych. KSeF jest zmianą systemową – jej niedocenienie może oznaczać nie tylko problemy techniczne, ale także poważne ryzyka biznesowe.

Dlatego wszyscy, którzy napotykają trudności we wdrożeniu lub dostrzegają zagrożenia związane z dotrzymaniem terminu mogą wziąć udziału w webinarium (15.01.2025, 13:30-14:30) poświęconym praktycznym aspektom gotowości na KSeF.

Tomasz Groszyk, Senior Manager w CRIDO

REKLAMA

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
AI napędza przychody, ale w Polsce tylko garstka firm naprawdę na tym zarabia
14 sty 2026

5 proc. polskich firm generuje dzięki AI ponad jedną czwartą swoich przychodów, podczas gdy średnia dla Europy wynosi 22 proc. - wynika z raportu Deloitte. Jednocześnie ponad połowa polskich firm przeznacza powyżej 10 proc. budżetu technologicznego na AI.
KSeF: gdzie jesteśmy i jakie ryzyka wciąż pozostają
14 sty 2026

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wchodzi w decydującą fazę. Po okresie niepewności regulacyjnej i technicznej wiele firm deklaruje gotowość do przejścia na fakturowanie ustrukturyzowane, jednak praktyka pokazuje, że rzeczywisty poziom przygotowania bywa znacznie bardziej zróżnicowany. Opóźnienia w publikacji szczegółowych danych technicznych oraz zmiany w specyfikacjach sprawiły, że część rozwiązań dostępnych dziś na rynku nie pozwala na wykonanie pełnych testów w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. W konsekwencji przedsiębiorcy często opierają się na założeniach, a nie na sprawdzonych procesach.
Masz firmę lub księgujesz? ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów
14 sty 2026

Każdy, kto zajmuje się rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wie, jak stresujące potrafią być techniczne niespodzianki w dniach wysyłki deklaracji. ZUS właśnie opublikował ważny komunikat dotyczący programu Płatnik. Wygasa dotychczasowy certyfikat zabezpieczający transmisję danych. Jeśli go nie zaktualizujesz, system odrzuci Twoje dokumenty. Sprawdź, jak to naprawić w kilka minut.
Pracownik marznie w biurze? Pracodawco, sprawdź, co grozi za złamanie przepisów zimą
14 sty 2026

W czasie mrozów pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy. Na przykład temperatura w biurze nie powinna spaść poniżej 18 st. C – przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Szczególną ochroną, nawet jeśli nie ma mrozu, należy objąć osoby pracujące na zewnątrz.

REKLAMA

Rejestracja polskiej spółki do VAT w Czechach – kiedy jest konieczna
13 sty 2026

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że skoro firma jest zarejestrowana w Polsce i posiada polski VAT UE, to może swobodnie rozliczać transakcje w innych krajach. W rzeczywistości czeskie przepisy bardzo precyzyjnie określają, kiedy zagraniczny podmiot musi dokonać lokalnej rejestracji VAT.
Ponad połowa firm ocenia swoją sytuację finansową pozytywnie. Oto sektory z największym optymizmem
12 sty 2026

W grudniu 2025 r. ponad połowa przedsiębiorstw oceniła swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zdaniem 43 proc. przedsiębiorstw ich kondycja w 2026 r. będzie dobra lub bardzo dobra.
Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem
12 sty 2026

Wysokie koszty zatrudnienia były w 2025 r. najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej – wynika z badania koniunktury gospodarczej opublikowanego w poniedziałek przez GUS. Problem ten szczególnie dotyczył przedsiębiorstw z sektora budownictwa, zakwaterowania i gastronomii.
Koszty pracy najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. [GUS]
12 sty 2026

Najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. okazują się wysokie koszty pracy. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Negatywne nastroje dominowały w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym.

REKLAMA

Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
08 sty 2026

Jeszcze niedawno o sile przedsiębiorstw decydowały przede wszystkim przychody, tempo wzrostu i udział w rynku. Dziś coraz częściej o ich rozwoju przesądzają czynniki zewnętrzne: regulacje, oczekiwania społeczne i presja interesariuszy. W tej rzeczywistości strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej staje się public affairs (PA).
Od 1 lutego 2026 rząd zmienia zasady w Polsce. Nowe obowiązki i kary bez okresu ostrzegawczego
11 sty 2026

Polscy przedsiębiorcy stoją u progu największej zmiany w fakturowaniu od lat. Krajowy System e-Faktur, czyli KSeF, wchodzi w życie etapami już w 2026 roku. Dla największych firm obowiązek zacznie się 1 lutego 2026 roku, a dla pozostałych podatników VAT od 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to koniec tradycyjnych faktur i przejście na obowiązkowe faktury ustrukturyzowane oraz cyfrowy obieg dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA