Rząd podwyższy w 2026 r. płacę minimalną tylko o wskaźnik inflacji - przedsiębiorcy chwalą takie rozwiązanie, dlaczego

Płaca minimalna w 2026 roku wzrośnie o 140 złotych brutto do kwoty 4806 złotych. To mniejszy wzrost niż w minionych latach, ale przedsiębiorcy przyznają, że jest to kompromis pomiędzy możliwościami przedsiębiorców, a oczekiwaniami pracowników.

– Dynamika wzrostu płac musiała zostać skorygowana, bo w ostatnich miesiącach widzimy, że sektor MŚP, handel, usługi czy przemysł wyhamował jeżeli chodzi o wzrost płac. Podobnie jest w jeszcze niedawno bardzo progresywnej branży IT, transporcie czy w budownictwie. Gospodarka oczekuje stabilizacji, stąd taka korekta płacy minimalnej zdaje się być rozsądnym kompromisem – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Płaca minimalna 2026 - jedynie waloryzacja o wskaźnik inflacji

Podwyżka płacy minimalnej nazywana jest przez przedsiębiorców „dobrym kompromisem”. Jak przyznają eksperci ostatnie lata przynosiły znaczny progres we wzroście wynagrodzeń, a płaca minimalna rosła nawet dwa razy w roku.

- Wzrosty płacy minimalnej stymulowane przez Rząd w poprzednich kadencjach doprowadzały do rozpędzania się presji płacowej i do znacznego wzrostu kosztów pracowniczych w wielu sektorach. Przedsiębiorcy są świadomi tego, że pensje muszą rosnąć, bo zatrzymanie dobrych kadr wymaga działania z ich strony i proponowania im godnej płacy.

W obecnej sytuacji gospodarczej lekka korekta płacy minimalnej jest właściwą decyzją Rządu i przedsiębiorcy ją popierają – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Presja płacowa zmniejszyła się, bo mniejsza jest inflacja i wzrost cen. Oczywiście pensje nie rosną w każdej branży w tym samym tempie i widzimy, że tam, gdzie brakuje rąk do pracy to wynagrodzenia rosną szybko, ale to jest regulowane przez rynek, a nie przez rządzących i takie działanie wydaje się zasadne. Widzimy, że pensje zatrzymały się w sektorze IT, usługach czy w transporcie. To branże, które w ostatnich miesiącach notują słabsze wyniki – mówi Hanna Mojsiuk.

Przedsiębiorcy spodziewają się, że od 2027 roku pensje minimalne przekroczą 5 tysięcy złotych brutto.

- To granica psychologiczna i przyjdzie czas, by ją przekroczyć, ale wszelkie decyzje o wzroście płacy minimalnej muszą być uargumentowane sytuacją gospodarczą – mówi Hanna Mojsiuk.

Mniejsza inflacja i spokojniejszy wzrost cen to mniejsza presja płacowa

Eksperci rynku pracy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej przyznają, że zmiany w płacy minimalnej w tym roku budzą mniej emocji niż w latach ubiegłych.

- Proponowany przez rząd wzrost płacy minimalnej o wartość prognozowanej inflacji tj. 3% czyli 140 złotych jest najniższa podwyżką od kilku lat. Warto jednak zauważyć, ze w ostatnich latach płaca minimalna w Polsce rosła najszybciej w Europie co powodowało istotny wzrost kosztów zatrudnienia w przedsiębiorstwach jednocześnie prowadząc często do spłaszczenia poziomu wynagrodzenia – komentuje Łukasz Żak, prawnik i ekspert rynku pracy.

- Należy tez dodać, ze sama wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa również na szereg zobowiązań. Tym samym proponowany obecnie wzrost płacy minimalnej na rok 2026 wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Oczywiście należy jednak pamiętać, ze wszystko zależy od punktu widzenia i zapewne storna organizacji pracowniczych będzie próbowała naciskać i forsować wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego na przyszły rok – dodaje ekspert.

Zmian wynagrodzeń eksperci nie spodziewają się po branżach sezonowych

- Hotele, restauracje, drobny handel, usługi sprzątające, budownictwo sezonowe, tutaj widzimy rekrutacje rozpędzone już w pełni. Hotele i gastronomia muszą rekrutować już po majówce. Ten sezon póki co rozpędza się dość powoli, ale widzimy, że tak jak rośnie zainteresowanie nadmorską turystyką, tak też przedsiębiorcy są zdecydowani na zatrudnianie pracowników – mówi Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group.

- Na ten moment nie ma problemów z rekrutacją, a propozycje stawek godzinowych są bardzo podobne do ubiegłorocznych. Najbardziej brakuje osób do sprzątania i prac porządkowych, a więcej chętnych widzimy w gastronomii – dodaje Anna Sudolska.