Grozi nam upadek tysięcy firm. Co z zakazem używania wyrobów pirotechnicznych? Czy powstaną strefy wolne od fajerwerków?

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki z niepokojem śledzi działania legislacyjne prowadzące do jej likwidacji. Przestrzega przed upadłością tysięcy firm i niekontrolowanym napływem do Polski niebezpiecznej pirotechniki niewiadomego pochodzenia.

We wtorek, 6 maja 2025 r. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Ochrony Zwierząt. Podczas posiedzenia, omówiona zostanie kwestia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych.

Branża pirotechniczna: 25 tysięcy firm, prawie 100 milionów wpływów z VAT

Rynek wyrobów pirotechnicznych w Polsce to sektor poddany wyjątkowo surowym regulacjom. Krajowe przepisy należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie – obejmują wymogi certyfikacyjne, ograniczenia wiekowe w sprzedaży oraz ściśle określone zasady użytkowania materiałów pirotechnicznych.

Ważne Pomimo tych obostrzeń, Polska branża pirotechniczna wyrosła na prawdziwą światową potęgę – obecnie zajmuje piąte miejsce na świecie zarówno pod względem importu, jak i eksportu fajerwerków.

W świetle zapowiedzi wprowadzenia nowych regulacji, środowisko branżowe wyraża poważne obawy. Jak wskazano, projektodawcy nie przedstawili żadnych analiz gospodarczych ani badań naukowych potwierdzających skalę rzekomego problemu, który miałby uzasadniać zmiany. Pominęli przy tym zarówno obowiązujące przepisy krajowe, jak i unijne.

Skutki ewentualnego zakazu mogłyby być dotkliwe – według danych branżowych, w Polsce działa około 25 tysięcy firm związanych z sektorem pirotechnicznym, zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób. Wśród nich aż 10 tysięcy to specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami, których wyszkolenie wymaga wielomiesięcznych szkoleń i kosztownych procesów certyfikacyjnych.

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG, sektor pirotechniczny generuje roczne obroty na poziomie 769 mln zł. Sprzedaż fajerwerków przekłada się na ok. 94 mln złotych wpływów z VAT, a podatki dochodowe, takie jak CIT i PIT, dodatkowo zasilają budżet państwa. Szacowana wartość sprzedaży do klientów końcowych wynosi 500 mln zł brutto. Łączny wpływ branży na polską gospodarkę w 2023 roku to około 279 mln zł wartości dodanej brutto oraz 76 mln zł wypłaconych wynagrodzeń.

Polska branża pirotechniczna proponuje kompromis - wprowadzenie tzw. stref wolnych od fajerwerków.

Możliwość legalnego zakupu fajerwerków w naszym kraju zaspokaja wszystkie potrzeby rynku, dzięki temu nie ma miejsca na szarą strefę, która na pewno powstanie jeśli państwo zlikwiduje tę branżę, która dziś jest ściśle regulowana przepisami o bezpieczeństwie i zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę pirotechników – powiedziała Prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki Marta Smolińska.

Polska branża pirotechniczna proponuje rozwiązania kompromisowe, wzorowane na doświadczeniach niemieckich miast takich jak Berlin czy Hamburg. Chodzi o wprowadzenie tzw. stref wolnych od fajerwerków – ograniczeń lokalnych, a nie ogólnopolskiego zakazu. Jak wskazano w informacji prasowej, strefy te mogłyby obowiązywać w okolicach schronisk, ogrodów zoologicznych, szpitali czy domów opieki, chroniąc osoby i zwierzęta wrażliwe na hałas, jednocześnie nie odbierając innym prawa do celebracji.

Strategiczne znaczenie branży pirotechnicznej dla obronności i bezpieczeństwa państwa

Stowarzyszenie przypomniało także o strategicznym znaczeniu branży pirotechnicznej dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Firmy pirotechniczne posiadają wyspecjalizowaną kadrę, infrastrukturę oraz doświadczenie w wykorzystaniu materiałów wybuchowych, które można wykorzystać w ramach współpracy z wojskiem i ze służbami mundurowymi. Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki jest w kontakcie z MON i MSWiA w związku z zapowiadanymi szkoleniami dla ludności cywilnej.

Co z zakazem używania wyrobów pirotechnicznych?

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki skierowało pismo do członków Komisji Nadzwyczajnej, w którym obszernie przytacza dane i argumenty przeciwko wprowadzaniu zakazu. Podzielając troskę o dobrostan zwierząt oraz wiele postulatów zawartych w projekcie obywatelskim branża apeluje o uwzględnienie racji tysięcy polskich firm i ich pracowników, oraz wielomilionowej rzeczy użytkowników pirotechniki.