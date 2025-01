ESG to zielona miara ryzyka, która potrzebuje strategii zmian [Rekomendacje]

Żeby utrzymać się na rynku, sprostać konkurencji, a nawet ją wyprzedzić, warto stosować się do zasad, które już obowiązują dużych graczy. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem będzie przygotowanie się, a więc stworzenie mapy działania – czyli strategii ESG – i wdrożenie jej w swojej firmie. Artykuł zawiera rekomendacje dla firm, które dopiero rozpoczynają podróż z ESG.

Strategia ESG kluczem dobrego przygotowania się

Część firm już objął obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju. Kolejne „czekają” w kolejce i przygotowując się, zbierają dane. Wiele z nich zastanawia się, jak zaplanować ten proces. Zdaniem wielu ekspertów punktem wyjścia do zmiany toru działania jest dla wielu przygotowanie strategii ESG. Co warte podkreślenia, dotyczy to zarówno dużych firm, ale również małych i średnich przedsiębiorstw, które jeszcze nawet nie czekają „w kolejce”. Warto zwrócić uwagę, że całokształt zmiany sposobu myślenia o nowoczesnej gospodarce sprzyjającej środowisku dotyczy zarówno wszystkich przedsiębiorców i społeczności. Dlaczego tak? Bo każda jednostka gospodarcza jest częścią łańcucha dostaw i wartości. Z tego wynikają dwa ważne wnioski:

z jednej strony duże firmy, zobligowane do raportowania będą szukać poddostawców wśród firm działających w sposób zrównoważony .

. z drugiej klienci coraz częściej wybierają produkty proekologiczne a nawet zrównoważone.

Standard atestacji sprawozdawczości ISSA 5000

Oczywiście, gdy przyjrzymy się sytuacji rynkowej, nie wszystkie firmy, które składają raporty ESG mają strategię. Często posiadanie tego dokumentu uważane jest za zbędny, dodatkowy koszt. To jednak się zmienia. Właścicieli i przedsiębiorców do posiadania strategii ESG przekonuje m.in. standaryzacja raportów, a dokładniej nowy standard atestacji sprawozdawczości ISSA 5000. Niezwykle ważna w kontekście rozważań, czy przedsiębiorstwom potrzebna jest strategia ESG, jest wiedza, że audytor sprawdzający obowiązkowo poprawność każdego raportu ESG ma prawo dostępu do strategii ESG i sprawdzenia m.in. czy kierunek raportowania ESG jest z nią zgodny. Tu przecież pojawia się zasadnicze pytanie, na jakiej podstawie firma uznała określone działania za istotne bądź nieistotne? Czy też np. na jakiej podstawie zaplanowała kierunek zmian i raportowane działania? Odpowiedzi na te pytanie dostarczy właśnie strategia ESG.

Wdrażanie strategii ESG wymaga holistycznego podejścia i zaangażowania na różnych poziomach organizacji. Stąd do elementów skutecznej strategii ESG należy zrozumienie i identyfikacja najistotniejszych aspektów ESG dla danej organizacji, a także stawianie mierzalnych i jednocześnie realnych celów. Istotne jest, aby strategia ESG była zintegrowana z główną strategią biznesową firmy, a nie stanowiła oddzielnej „inicjatywy”. Warto tu jednak mieć na względzie ciągłe monitorowanie zmian w regulacjach, albowiem przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczości ESG bardzo dynamicznie ewoluują. Stąd, aby strategia ESG była w pełni skuteczna, firmy muszą być na bieżąco z nowymi wymaganiami i dostosowywać do nich swoje operacje oraz strategie raportowania. Wymaga to nie tylko monitorowania zmian w prawie, ale również elastyczności w dostosowywaniu procesów wewnętrznych.

Główne wyzwania i ryzyka związane z wdrażaniem strategii ESG

Jednym z największych wyzwań jest pełna integracja kwestii ESG z główną strategią biznesową danej firmy. Strategia ESG nie może być postrzegana jako dodatkowy „zestaw zadań” - musi być ona uznana za kluczowy element prowadzenia biznesu, wpływający na każdą decyzję i działanie. Wymaga to nie tylko zaangażowania na poziomie zarządu, ale również zrozumienia i wsparcia ze strony pracowników. Wszystkich pracowników. Dlatego wdrożenie strategii ESG wymaga często zmian w kulturze organizacyjnej. Wyzwaniem jest zbudowanie potrzebnej świadomości i koniecznego zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Może to wymagać szkoleń, warsztatów, kampanii edukacyjnych, systemów motywacyjnych i wykorzystania innych narzędzi, które pomagają pracownikom zrozumieć, jak bardzo ich działania przyczyniają się do celów ESG firmy.

Kolejnym wyzwaniem jest niewątpliwie rozwój skutecznych metod pomiaru wpływu praktyki ESG na środowisko, społeczność i zarządzanie. Firmy muszą tu określić, jakie wskaźniki będą dla nich najbardziej miarodajne (i realne!), a następnie wdrożyć odpowiednie systemy do ich śledzenia i raportowania. To wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi technologicznych, ale również rozwoju wewnętrznych kompetencji i zewnętrznych partnerstw.

Rekomendacje dla firm, które dopiero zaczynają swoją „podróż” z ESG

Dla firm rozpoczynających pracę nad strategią ESG i przygotowaniem do raportowania kluczowe jest zrozumienie, że jest to proces długofalowy i stały, wymagający zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji. Warto sprawdzić na jakim etapie już teraz jesteśmy. Dlatego pierwsza rekomendacja „na start” to niewątpliwie przeprowadzenie szczegółowej analizy w celu zidentyfikowania tych aspektów ESG, które są najbardziej istotne dla branży i specyfiki działalności danej firmy. Kolejna to ustalenie celów. Oznacza to, że na podstawie zidentyfikowanych priorytetów koniecznym jest ustalenie konkretnych, mierzalnych i realnych celów, które dana firma chce osiągnąć. Ponadto sukces w integracji ESG z działalnością firmy leży w zrozumieniu, że nie jest to jednorazowy projekt, ale ciągły proces doskonalenia i dostosowania się do zmian. Stąd trzecia rekomendacja to ciągłe uczenie się i adaptacja do zmieniającego się środowiska, ponieważ sam obszar ESG jest dynamiczny i ważne byśmy jako organizacja z roku na rok wykazywali progres w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze starania mają w pewnym sensie ułatwić regulacje dotyczące m.in. sprawozdawczości ESG, to jednak należy założyć, jak przekonują eksperci i doradcy, że z biegiem czasu mogą się one stać także dużo bardziej rygorystyczne.