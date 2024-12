Cyfrowe rozwiązania w firmie na drodze do ESG

Biznes obecnie to umiejętne łączenie efektywności operacyjnej i odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. Chęć jednoczesnego zachowania konkurencyjności i odpowiedzialności związanej z ochroną środowiska wymaga sięgania po różne rozwiązania, np. cyfrowe.

Automatyzacja procesów, e-podpisy i e-doręczenia to narzędzia, które nie tylko eliminują papier z codziennych operacji, ale także wspierają realizację celów ESG – ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i przejrzystego zarządzania. Cyfryzacja procesów biznesowych, choć postrzegana jako techniczne ulepszenie, staje się kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA

Zalety cyfryzacji w biznesie

REKLAMA

Cyfrowe zarządzanie dokumentacją to nie tylko oszczędność czasu i zasobów, ale także odpowiedź na wymagania regulacyjne i nacisk na ochronę środowiska. Technologie takie jak e-podpisy i e-doręczenia minimalizują ślad węglowy, ograniczając potrzebę drukowania, transportu i przechowywania dokumentów papierowych, co wpisuje się w strategie ESG firm. Przykładem jest Medicover, który dzięki e-podpisom skrócił czas realizacji dokumentów z 57 do 33 dni, zmniejszając koszty operacyjne oraz emisje związane z transportem.

Papierowa dokumentacja, choć przez lata była standardem, generuje znaczące koszty i staje się obciążeniem dla firm dążących do efektywności i zrównoważonego rozwoju. Cyfryzacja eliminuje potrzebę ręcznego przetwarzania dokumentów, zmniejsza ryzyko błędów i zwiększa przejrzystość działań, jednocześnie budując nowoczesny i odpowiedzialny wizerunek organizacji. To kluczowe w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej klientów i interesariuszy, a także globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Podpis elektroniczny skraca czas finalizacji umów

REKLAMA

Podpisy elektroniczne stały się fundamentem nowoczesnego zarządzania dokumentami, stanowiąc jednocześnie wygodny i bezpieczny sposób na realizację procesów biznesowych. Platformy takie jak Autenti umożliwiają, w dowolnym miejscu na świecie, szybkie podpisywanie dokumentów, które mają pełną moc prawną, eliminując konieczność drukowania, podpisywania i skanowania. W firmach działających na rynkach międzynarodowych, takich jak TZMO, możliwość korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezależnie od kraju znacząco usprawniła procesy, skracając czas finalizacji umów z dwóch tygodni do zaledwie 30 godzin. Rozwiązania te pozwalają nie tylko przyspieszyć obieg dokumentów, ale także zwiększają przejrzystość i kontrolę dzięki integracji z systemami ERP czy CRM.

Są trzy typy e-podpisu – podstawowy, zaawansowany i kwalifikowany. Powoli staje się on nowym standardem w obiegu dokumentów. Podstawowy podpis sprawdza się w prostych transakcjach, podczas gdy zaawansowany i kwalifikowany znajdują zastosowanie w bardziej skomplikowanych operacjach, takich jak umowy w sektorze B2B, czy w regulowanych branżach, takich jak prawo, finanse czy ubezpieczenia. Kwalifikowany podpis elektroniczny, będący równoważny podpisowi odręcznemu, spełnia rygorystyczne wymogi prawne i zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dzięki podobnym platformom dokumenty można podpisywać z dowolnego miejsca na świecie, co nie tylko usprawnia procesy, ale także redukuje koszty i czas realizacji. Przykłady wdrożeń pokazują, że firmy inwestujące w e-podpisy zyskują przewagę konkurencyjną, zwiększając efektywność operacyjną oraz jakość świadczonych usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

E-doręczenia wkrótce standardem

E-doręczenia, wspierane przez regulacje eIDAS 2.0, stają się kluczowym elementem cyfrowej transformacji. W 2025 roku ich wdrożenie jako standardu cyfrowej komunikacji stanie się obowiązkowe, co zwiększy efektywność operacyjną firm, zapewni zgodność z przepisami i podniesie bezpieczeństwo przesyłanych dokumentów. Automatyzacja e-doręczeń oraz narzędzia takie jak e-Przesyłkomaty pozwolą firmom obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi klientów, jednocześnie budując przewagę konkurencyjną.

Przykłady firm takich jak Medicover czy TZMO pokazują, że e-doręczenia już teraz rewolucjonizują obsługę klientów i zarządzanie dokumentami, szczególnie w branżach regulowanych. Platformy, oferujące zaawansowane usługi e-doręczeń, takie jak np. Autenti, wspierają przedsiębiorstwa w adaptacji do nadchodzących zmian, eliminując potrzebę tradycyjnej korespondencji i edukując firmy o korzyściach nowych rozwiązań. E-doręczenia nie tylko usprawniają procesy, ale również umacniają pozycję firm na rynku, czyniąc je bardziej efektywnymi i zrównoważonymi.

Bezpieczne dane i szybsze procesy

Cyfryzacja procesów dokumentacyjnych to krok w przyszłość, który opiera się na automatyzacji eliminującej czasochłonne zadania manualne i minimalizującej ryzyko błędów. Dzięki integracji z systemami ERP czy CRM, organizacje mogą w pełni monitorować cykl życia dokumentu – od jego stworzenia, przez podpisanie, aż po archiwizację. Automatyzacja nie tylko przyspiesza obieg dokumentów, ale również zwiększa bezpieczeństwo danych, co ma szczególne znaczenie w kontekście przepisów takich jak RODO czy eIDAS 2.0.

Rozwiązania umożliwiające integrację e-podpisów i e-doręczeń z systemami zarządzania dokumentami pozwalają firmom monitorować status dokumentów w czasie rzeczywistym, automatycznie archiwizować je zgodnie z wymogami prawnymi i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Przykłady wdrożeń w takich organizacjach jak Medicover czy TZMO dowodzą, że automatyzacja procesów znacząco skraca czas realizacji umów – z tygodni do godzin – przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji klientów. Te innowacyjne rozwiązania nie tylko usprawniają funkcjonowanie firm, ale także zapewniają większą elastyczność w zarządzaniu procesami, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Świadomość cyfrowa to podstawa

Zaangażowanie liderów biznesowych odgrywa kluczową rolę w transformacji cyfrowej. Edukacja w zakresie korzyści z cyfryzacji umożliwia podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych, zarządzanie zmianami oraz integrację nowych technologii z kulturą organizacyjną. Świadomość cyfrowa zarządu przekłada się na sukces wdrożeń i adaptację zmian, co potwierdzają przykłady firm, które skutecznie przeszły przez ten proces.

Brak kompetencji w tym obszarze może prowadzić do opóźnień i niepowodzeń we wdrożeniu technologii, dlatego liderzy powinni stawać się ambasadorami innowacji, budując kulturę sprzyjającą rozwojowi. W obliczu szybko zmieniającego się rynku, do 2025 roku firmy, które nie zainwestują w edukację menedżerów, mogą stracić konkurencyjność. Rozwój liderów w zakresie cyfryzacji stanie się kluczowym czynnikiem sukcesu, umożliwiając organizacjom elastyczne dostosowanie się do wyzwań i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Cyfrowa transformacja, oparta na e-podpisach, e-doręczeniach i automatyzacji procesów, to krok ku nowoczesności, który łączy innowacyjność z odpowiedzialnością wobec środowiska i społeczeństwa. Depapieralizacja pozwala firmom oszczędzać czas i pieniądze, wspierając jednocześnie cele ESG i budując bardziej zrównoważoną przyszłość. W nadchodzących latach technologie takie jak e-doręczenia, weryfikacja tożsamości czy podpisy kwalifikowane staną się fundamentem zarządzania dokumentami, zwiększając efektywność, bezpieczeństwo i zgodność z międzynarodowymi regulacjami.

Cyfryzacja to także wyzwania, takie jak integracja nowych technologii z istniejącymi systemami czy zapewnienie ochrony danych. Kluczem do sukcesu będą inwestycje w nowoczesne rozwiązania oraz edukację liderów, którzy poprowadzą zespoły przez proces transformacji. Firmy, które podejdą do tych zmian strategicznie, zyskają przewagę konkurencyjną i będą gotowe na wyzwania coraz bardziej cyfrowego świata.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl