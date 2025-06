KPO ruszyło z kopyta: prawie 112 mld zł rozdysponowane, kolejne miliardy w drodze

Prawie 112 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy już zakontraktowane, ale to dopiero początek. Polska szykuje się na kolejną wypłatę – aż 28 mld zł może trafić do kraju jeszcze przed jesienią. Tymczasem wszystkie inwestycje z KPO są już uruchomione, a wypłaty nabierają tempa.

KPO – jak podzielono środki?

"Dla części dotacyjnej to jest (w całym KPO) około 112 mld zł, czyli prawie 24 mld euro. Uruchomione zostały wszystkie inwestycje planowane w programie. Podpisano umowy na 61 mld zł, jest to ponad 757 tys. podpisanych umów. Wypłacono do tej pory 20,4 mld zł w ślad za podpisanymi umowami" - poinformowała we wtorek 3 czerwca br. podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. monitorowania wykorzystania funduszy UE w zakresie infrastruktury dyrektor Departamentu Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Dołowiec.

Pożyczki idą wolniej, ale proces ruszył

Jak wskazała, część pożyczkowa KPO składa się z ok. 35 mld euro (148 mld zł) i w niej do uruchomienia pozostał jeden nabór dotyczący transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Z przekazanych przez nią informacji wynika, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem tej inwestycji ogłosi odpowiednio konkurs na przełomie czerwca i lipca tego roku.

"Poza tym wszystkie inwestycje są już w procesie naboru projektów bądź zakończyły ten nabór. W konsekwencji podpisano umowę na 50,7 mld zł. Wypłacono do tej pory pożyczki na 1,97 mld zł" - powiedziała Dołowiec.

Kiedy kolejne przelewy? Terminarz wypłat z KPO

Polska otrzymała pierwszy przelew z ok. 27 mld zł z KPO w kwietniu ub.r. Kolejna transza ok. 40 mld zł z dwóch kolejnych wniosków wpłynęła do Polski w grudniu ub.r. Teraz Polska czeka na płatność ze złożonych w grudniu 2024 r. czwartego i piątego wniosku, z których ma otrzymać 26 mld zł.

Dyrektor Departamentu Koordynacji KPO przekazała, że pieniądze te powinny trafić do naszego kraju na przełomie sierpnia i września br. W 2025 r. resort planuje też złożenie szóstego i siódmego wniosku. Jej zdaniem zakładana wypłata z pierwszego z nich to ok. 28 mld zł.

"Na następny rok zostanie nam do wysłania ósma transza i będziemy próbować wysłać ten wniosek na przełomie kwietnia i maja" - poinformowała Dołowiec. Dodała, że dziewiąty i jednocześnie ostatni wniosek wysyłany ma zostać - zgodnie z umową polskiego rządu z Komisją Europejską - do końca września 2026 r. "I to jest jakby to ostateczne rozliczenie z Komisją Europejską. Ile do tego czasu wypłacimy? Zakładamy, że zdecydowaną większość środków już wtedy wypłacimy na poczet beneficjentów" - wskazała.

23 maja MFiPR informowało, że w ramach KPO podpisano umowy na ponad 106 mld zł i uruchomiono konkursy na ponad 97 proc. budżetu tego programu, w tym całą część grantową wynoszącą 107,3 mld zł.

Rewizja KPO zatwierdzona. Co się zmieniło?

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała rewizję polskiego KPO, która zakłada m.in. utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, utworzenie wspomnianego funduszu gwarancyjnego na kredyty dla firm, wprowadzenie dofinansowania na wymianę tachografów w ciężarówkach oraz dwukrotne zwiększenie liczby szkół ocieplonych z dofinansowaniem z KPO. Polska czeka teraz na formalne zatwierdzenie tej rewizji przez Radę UE 20 czerwca br.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który ma wzmocnić polską gospodarkę, składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł.