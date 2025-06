Biznesowy challenge z dala od zgiełku

Spotykamy się przy okazji kolejnej edycji Arłamów Business Challenge – skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia?

Od samego początku – to już siódma edycja eventu, przyświeca nam myśl, że chcemy być dla naszych klientów nie tylko doskonałym miejscem do odpoczynku czy organizacji wyjazdu firmowego, lecz także platformą wymiany wiedzy i doświadczeń biznesowych. Raz w roku zapraszamy dyrektorów zarządzających, menedżerów HR, aby w komfortowych warunkach mogli porozmawiać na ważne dla nich tematy, znaleźli inspiracje do realizowanych projektów, spotkali uznane autorytety, doświadczonych konsultantów, ciekawe osobowości, a przede wszystkim liderów z innych firm, którzy na co dzień mają podobne wyzwania w pracy. Mamy ambicję oferowania klientom najlepszych usług hotelowo-rekreacyjnych, lecz także chcemy im towarzyszyć w ich codziennej rzeczywistości biznesowej, być na bieżąco z trendami, które wpływają na zmiany strategii największych przedsiębiorstw. Arłamów Business Challenge (ABC) to wyjątkowe wydarzenie, które zyskało już swoją renomę wśród przedstawicieli świata biznesu. Co roku koncentrujemy się na aktualnych tematach – w poprzednich edycjach poruszaliśmy kwestie związane m.in. z integracją międzypokoleniową, rozwojem technologii i sztucznej inteligencji.

Co tym razem będzie tematem przewodnim wydarzenia?

W rozmowach z naszymi klientami często pojawiał się temat troski o dobrostan pracowników, dlatego tegoroczna edycja, planowana od 29 czerwca do 1 lipca, odbędzie się pod hasłem „Wellbeing – klucz do sukcesu w nowoczesnym biznesie”. Zaproszeni goście, eksperci będą dyskutować o tym, dlaczego dobrostan pracowników jest dziś konieczny do budowania zdrowych i efektywnych organizacji. Chcemy zainspirować przedstawicieli biznesu ideą balansu, równowagi, efektywności, czyli przyszłościowym modelem funkcjonowania dla przedsiębiorstw, które chcą osiągać więcej w swoich zespołach. Temat zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym od wielu lat jest w agendzie działów HR, jednak bywa traktowany pobieżnie – często ogranicza się do jednego wydarzenia w roku, kilku webinarów czy zajęć jogi online, aby pracownicy mogli odetchnąć, a dział HR uznać projekt za zrealizowany. A przecież nie o takie wsparcie chodzi.

Do jakich działań w zakresie wellbeingu chcą Państwo zachęcać?

Planujemy zwrócić uwagę uczestników na fakt, że dbanie o dobrostan pracowników nie może być działaniem incydentalnym – to jest proces, który trzeba profesjonalnie zaplanować, jeśli ma przynosić określone rezultaty. W trakcie spotkania omówimy najnowsze trendy w zakresie wellbeingu korporacyjnego, pokażemy praktyki, narzędzia i techniki ułatwiające jego wdrożenie w organizacji. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii organizacji, m.in. Agnieszkę Zawadzką-Jabłonowską, kierowniczkę studiów podyplomowych „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, dyrektorkę Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, dr Barbarę Zych i Maję Gojtowską. Ich doświadczenie i współpraca z największymi polskim organizacjami w obszarze budowania profesjonalnych polityk HR-owych z pewnością będą źródłem praktycznej wiedzy. Dużą wartością wydarzenia jest możliwość spotkania ciekawych osobowości. Stąd obecność w gronie prelegentów znanego krytyka filmowego Tomasza Raczka, który poprowadzi uczestników przez temat dobrostanu korporacyjnego przedstawianego w kinie oraz rozmowa z psychologiem biznesu Jackiem Santorskim o roli lidera w kształtowaniu wellbeingu. Jak co roku w ramach rozmów kuluarowych i wieczornej kolacji uczestnicy będą mieli okazję nie tylko do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Konferencja to nie tylko znakomici prelegenci, ale też okazja do aktywności zgodnie z filozofią ArłaMOVE.

Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowej jest nieodzowne w budowaniu efektywnych programów wellbeingowych, dlatego chcemy pokazać uczestnikom różne pomysły na zorganizowanie zajęć poprawiających kondycję fizyczną pracowników. Wierzymy, że wellbeing w biznesie to podstawa sukcesu, a Arłamów dzięki swojej wyjątkowej lokalizacji i wariantom zaplecza sportowego stwarza idealne warunki do aktywnego spędzania czasu w bliskim otoczeniu natury. To właśnie główne założenie programu ArłaMOVE. Nasze centrum sportowe daje możliwość przeprowadzenia zawodów w aż 33 dyscyplinach sportowych – od rowerów i rolek, przez ściankę wspinaczkową i korty tenisowe, aż do profesjonalnego pola golfowego czy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Komfortowe warunki doceniają m.in. reprezentacje męskie i damskie w piłce nożnej, a także wielu utytułowanych sportowców, którzy trenują w naszych obiektach. Do dyspozycji gości oddajemy też ośrodek jeździecki, strzelnicę i park linowy. Propozycji aktywności sportowej jest naprawdę wiele i są dostosowane do różnych grup uczestników – klientów indywidualnych, rodzin z dziećmi, małych i dużych firm. Biznesowa wersja programu ArłaMOVE – MICEMOVE oferuje integrację poprzez konkurencje, gry i wspólne aktywności.

Dla klientów biznesowych organizują Państwo także olimpiady sportowe.

To z pewnością wyróżnia Arłamów spośród innych hoteli. Dzięki profesjonalnej bazie sportowej możemy zorganizować szytą na miarę rywalizację olimpijską z prawdziwego zdarzenia. Ostania, którą przeprowadzaliśmy dla jednej z firm, miała aż 500 uczestników. Nie zabrakło uroczystego rozpoczęcia, sportowej rywalizacji pod okiem profesjonalnych sędziów, rozdania medali, ceremonii zamknięcia. Naszym atutem jest kompleks sportowy na wysokim poziomie, tu na co dzień trenują wysokiej klasy sportowcy i reprezentacje różnych dyscyplin. W trakcie olimpiady z tej bazy mogą korzystać pracownicy firm, wśród sędziów może pojawić się prawdziwa gwiazda, jak Szymon Marciniak, trener międzynarodowej klasy, na boisku obok rzucać młotem Anita Włodarczyk. To podnosi rangę organizowanego wydarzenia.

Ma Pani wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu wydarzeń firmowych. Czy programy budowania zespołów i spotkań integracyjnych znacząco się zmieniły?

Zajmuję się tą tematyką od prawie 30 lat i rzeczywiście trendy ulegają zmianie. Kiedyś wystarczyło znaleźć hotel w ciekawym miejscu, przeprowadzić godzinne szkolenie na dowolny temat, a następnie zorganizować wieczorną imprezę i wyjazd był uznawany przez wszystkich za udany. Dziś wygląda to inaczej. Przedstawiciele działu HR, bo to oni głównie odpowiadają za przygotowanie takich wyjazdów, podchodzą do organizacji z dużo większą atencją, szukają ciekawych, angażujących pomysłów. Korzystają z naszego doświadczenia, część prosi o pomysł na scenariusz imprezy, inni przyjeżdżają z konkretnym planem do zrealizowania. Wspólnie pracujemy nad sposobami osiągnięcia zakładanych celów. Obserwuję, że przygotowanie takiej integracji rzadko jest przypadkowe, coraz częściej to profesjonalnie opracowany program imprezy, który uwzględnia konkretne potrzeby firmy, zespołu pracowników i ich indywidualne preferencje. Z racji możliwości, jakie daje nasz obiekt sportowy, dużo firm decyduje się na rywalizację sportową jako element budowania zespołów. To doskonała propozycja dla firm, w których pracownicy są fanami sportu, na co dzień uprawiają różne dyscypliny, a zespoły po pracy grają w siatkówkę albo piłkę nożną. Ale coraz częściej pracujemy z firmami, które nie chcą żadnej rywalizacji podczas zajęć sportowych – tu sukcesem nie jest osiągnięcie najlepszego wyniku, ale już sam udział w grze. Są firmy, które poszukują kompleksowego relaksu dla ciała i duszy – tym proponujemy hotelowe SPA z ofertą zabiegów pielęgnujących, odprężających masaży z wykorzystaniem np. mis tybetańskich czy kompleksu saun. W razie potrzeby możemy wydzielić część SPA dostępną wyłącznie dla grupy pracowników, co znacznie podnosi komfort relaksu. Dużym zainteresowaniem cieszą luksusowe i wydzielone przestrzenie VIP SPA i Bani Bieszczadzkiej – miejsca do prywatnych spotkań, rozmów i relaksu.

Co dziś jest na topie organizowanych przez Arłamów wydarzeń firmowych?

Nie będzie zaskoczeniem, że różnego rodzaju eventy i imprezy sportowe – te organizujemy najczęściej. Ale zauważam coraz więcej firm, które poszukują zajęć wyciszających na łonie przyrody. Ponad 240 ha terenów zielonych wokół naszego hotelu daje szansę na bezpośrednie doświadczanie natury. Organizujemy wyprawy konne, przejażdżki bryczką na połoniny. Dużym zainteresowaniem cieszą się kąpiele leśne – to wytyczony w lesie szlak, na którym znajdują się różne aktywności – można nauczyć się prawidłowego oddechu czy wyostrzyć słuch, rozpoznając różne gatunki ptaków. Mamy miejsca relaksu na hamakach, zajęcia rozciągająco-relaksujące z chustami wśród drzew czy ćwiczenia pozyskiwania energii z drzew. To antidotum na dzisiejszy zabiegany świat, dlatego popularność tego typu zajęć stale rośnie. Kolejna nowość, a wręcz oczekiwanie wielu firm, to rezygnacja z serwowania alkoholu podczas organizowanych imprez. Kiedyś nie do przyjęcia, dziś staje się coraz bardziej obowiązującym trendem. Hotele prześcigają się w ofercie bezalkoholowych bufetów, kolorowych smoothie czy drinków zero procent. Taka postawa cieszy, ponieważ doskonale wpisuje się w promowany przez nas trend zdrowego i aktywnego życia. Bezalkoholowy open bar na stałe znajduje się w naszej ofercie. Przy okazji organizacji Arłamów Business Challange wprowadzamy też pewną nowość – dajemy uczestnikom możliwość udziału w wydarzeniu wspólnie z dziećmi. Zadbaliśmy o równoległy program zajęć i aktywności dla pociech, podczas gdy rodzic spędza czas na rozmowach biznesowych. Chcemy w ten sposób pokazać przedstawicielom firm, że można zorganizować wydarzenie korporacyjne, w którym rodzice mogą uczestniczyć wspólnie z dzieckiem. I nikt nie będzie się nudził.

Hotel Arłamów to nie tylko organizator ciekawych wydarzeń biznesowych, lecz także atrakcyjny pracodawca regionu podkarpackiego.

To prawda, w powiecie bieszczadzkim jesteśmy największym pracodawcą – w naszym kompleksie zatrudniamy obecnie 430 pracowników. W dużej mierze to mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy współpracują z nami od dawna, bywa że ponad 20 lat. To osoby, które na stałe związały swoje życie z naszym hotelem. Często zaczynały na stanowiskach kelnerskich, w recepcji, obsłudze bazy hotelowej, sportowej, SPA czy organizacji imprez. Z czasem doskonaliły swoje umiejętności, a dziś sprawują menedżerskie role. Oczywiście pracują z nami osoby z Przemyśla i oddalonego o 100 km Rzeszowa, ale także z całej Polski, a nawet zagranicy.

Nie jest łatwo oferować pracę w miejscu przez niektórych postrzeganym jako koniec świata?

To rzeczywiście duże wyzwanie, ale poradziliśmy sobie także z tym – tym bardziej że dojazd do naszego hotelu np. z Warszawy znacznie się skrócił i zajmuje około 4 godziny. Dla pracowników spoza regionu oferujemy mieszkania pracownicze położone w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu. Obecnie korzysta z nich około 250 osób. To ciekawa propozycja, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy po ukończeniu szkoły chcą rozpocząć swoją przygodę z hotelarstwem, zdobyć doświadczenie w luksusowym obiekcie, położonym w pięknym zakątku Polski. To może być ekscytujące, szczególnie, że wszyscy pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z naszej bazy sportowej, siłowni, stref relaksu. Wielu z nich interesuje się sportem, regularnie go uprawia, więc korzystanie z profesjonalnego kompleksu to dla nich ciekawy benefit. Z pewnością to wyróżnia nas spośród innych pracodawców z branży hotelarskiej.

To propozycje, które są przejawem troski o dobrostan pracowników – jest ich dużo więcej...

Nasze zainteresowanie pracownikiem nie kończy się w momencie, kiedy opuszcza on swoje stanowisko. Oferujemy 24-godzinną opiekę medyczną – wszyscy mogą korzystać z wizyt w zespole medyków stale obecnych w hotelu. W przypadku poważniejszych chorób mamy możliwość diagnozy i leczenia w szpitalu w Przemyślu, z którym od lat blisko współpracujemy. Ostatnio, w odpowiedzi na oczekiwania pracowników, podjęliśmy temat wsparcia psychologicznego. Oczywiście naszym wiodącym benefitem jest organizacja różnego rodzaju aktywności sportowych – trzy lata temu uruchomiliśmy Klub Sportowy Arłamów z drużyną piłki nożnej. Członkowie drużyny to pracownicy hotelu, którzy – za darmo – w czasie wolnym trenują i przygotowują się do meczów. Podchodzimy do tego profesjonalnie – drużynę prowadzą zawodowi trenerzy wspierani przez sztab medyczny, fizykoterapeutów. KS Arłamów rozpoczynał od występów w lidze lokalnej, w zeszłym roku drużyna awansowała do klasy A. Na co dzień w klubie trenują pracownicy, którzy reprezentują różne działy i stanowiska, aktywnym piłkarzem jest także prezes zarządu Michał Kozak. Wszystkich łączy fascynacja piłką nożną, chęć osiągania jak najlepszych wyników. To bardzo spaja pracowników, buduje ich zaangażowanie w pracę. Na co dzień wsłuchujemy się w głosy zespołów, przykładowo w odpowiedzi na ich petycje zamontowaliśmy na terenie hotelu paczkomat InPost – nazywamy go paczkomatem na końcu świata. Dzięki temu pracownicy mogą sprawnie i bezpiecznie robić zakupy w internecie.

Ale na pewnym etapie rozwoju kariery pracowników to może być niewystarczające.

Mamy świadomość pewnych ograniczeń wynikających choćby z naszego położenia – tu po pracy nie da się wyjść ze znajomymi do pubu, kina czy centrum handlowego. Jednak dla wielu z naszych pracowników lokalizacja nie jest przeszkodą, kochają to miejsce i możliwości, jakie oferuje. W naszych zespołach są pasjonaci przyrody, którzy znają Bieszczady od podszewki, miłośnicy zwierząt, jazdy konnej. Oni chcą tu żyć i tu realizować swoje zainteresowania. Czują się związani z Arłamowem także dzięki temu, co zapewniamy im jako pracodawca. Oprócz wielu benefitów, o których wspominałam wcześniej, gwarantujemy stabilizację zatrudnienia i bezpieczeństwo finansowe, które w niepewnych czasach jest niezwykle istotne. Co ważne, wszystkim dajemy szanse na rozwój zawodowy i awans. Poszukiwania na stanowiska menedżerskie zawsze rozpoczynamy od rekrutacji wewnętrznej. Inwestujemy także w rozwój pracowników, którzy nie mają oczekiwanych przez nas kompetencji – zarówno niezbędnych do obsługi klientów na najwyższym poziomie, jak i przywódczych.

Czy kompetencje liderskie są rozwijane w ramach konkretnych projektów?

Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do Arłamów Talent, gdzie co roku wyselekcjonowana grupa pracowników otrzymuje szansę na doskonalenie swoich umiejętności przywódczych na najwyższym poziomie. Inwestujemy w rozwój najlepszych, bo wiemy, że w przyszłości te osoby będą zarządzały naszymi zespołami, a nawet całym hotelem. Nasze wybory są zawsze transparentne – plany rozwojowe i działania z obszaru HR przedstawiamy podczas uroczystej gali pracowników, którą cyklicznie organizujemy pod koniec roku. Pracownicy wiedzą, co firma jest im w stanie zaoferować w obszarze rozwoju zawodowego i stabilności zatrudnienia. Oczywiście każdy ma prawo do swoich planów zawodowych czy zmiany pracodawcy. I to jest zupełnie naturalne. Dużo uwagi poświęcają Państwo także menedżerom – to przecież od nich w dużej mierze zależy to, jak ocenią hotel klienci. Zdajemy sobie z tego sprawę, troska o motywację i zaangażowanie tej grupy jest dla nas priorytetem. Dwa razy w roku menedżerowie wyższego szczebla biorą udział w Arłamów Manager Camp – to wyjazdowe spotkanie, podczas którego dwudziestu kilku menedżerów odwiedza konkurencyjne hotele, przyglądają się ich pracy i analizują, co można zmienić u nas. W tym roku podobne wydarzenie planujemy dla kierowników i menedżerów niższego szczebla. To doskonały sposób na integrację i budowanie motywacji do pracy. Dzięki temu pokazujemy menedżerom, że są dla nas ważni, cenimy ich fachowość, chcemy inwestować w ich rozwój i na długo związać ich karierę z naszym hotelem.

Dziękuję za rozmowę. Anna Włudarczyk.

Agnieszka Najberek - Ekspertka branży hotelarskiej i MICE, ma niemal 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i organizacją konferencji. Przez lata zdobywała doświadczenie w prestiżowych hotelach sieci Sheraton, Le Meridien Bristol, InterContinental Berlin oraz Hilton. Laureatka prestiżowego tytułu Osobowości Roku MICE Poland 2009 w kategorii Menedżer Obiektu. W 2024 r. dołączyła do zespołu Hotelu Arłamów, gdzie odpowiada za strategię sprzedaży oraz rozwój oferty konferencyjnej z misją umocnienia pozycji hotelu jako lidera na rynku MICE.