Pracownik ma lepsze wyniki, gdy może wziąć psa do biura. Jak polityka prozwierzęca wpływa na firmę?

Wprowadzenie praktyk prozwierzęcych w miejscu pracy może zwiększyć produktywność pracowników i przyczynić się do poprawy wyników firmy. Taki wniosek płynie z tegorocznego badania przeprowadzonego przez portugalskich naukowców. Eksperci ze sklepu zoologicznego zooplus podkreślają, że to tylko jeden z wielu pozytywnych efektów tworzenia biur przyjaznych zwierzętom.

Polityka prozwierzęca a produktywność pracowników

Naukowcy z Instituto Universitário de Lisboa postanowili przeanalizować wpływ polityki prozwierzęcej stosowanej przez portugalskie przedsiębiorstwa. Przyjrzeli się takim aspektom jak: stała możliwość przyprowadzania psów do miejsca pracy, organizowanie „dnia zwierząt w biurze”, adopcja zwierzęcej „maskotki” przez firmę, a także możliwość wzięcia dnia wolnego z powodu choroby pupila.

Co ciekawe, aż 30% miejsc, które wdrożyły takie rozwiązania, zauważyło wyraźny wzrost produktywności i poprawę wyników pracowników. Niemal co piąta organizacja odnotowała również wzrost ogólnego samopoczucia w zespole.

Pies lub kot w pracy wpływa na atmosferę

Eksperci z firmy zooplus, którzy zwrócili uwagę na to badanie, od dawna śledzą publikacje potwierdzające pozytywny wpływ obecności zwierząt w miejscach pracy. Jak podkreślają, badacze na całym świecie są zgodni, że wprowadzenie polityki biur otwartych dla czworonogów może korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie całej organizacji.

- Obecność psa w biurze wpływa na atmosferę w pracy i relacje między współpracownikami. Pies może pełnić rolę czynnika zacieśniającego więzi społeczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspólny spacer podczas przerwy na lunch, czy krótką zabawę, takie momenty sprzyjają nieformalnym interakcjom – zauważa ekspertka współpracująca z zooplus, Iga Kublik ze szkoły behawioralnej IgaPsiga.

To jednak nie koniec dobroczynnego wpływu czworonogów na człowieka. Badanie przeprowadzone w 2012 roku przez naukowców z Virginia Commonwealth University wykazało, że osoby zabierające swoje pupile do pracy miały w ciągu dnia niższy poziom kortyzolu (czyli hormonu stresu) w ślinie niż osoby, które tego nie robiły. Kontakt ze zwierzętami zdecydowanie wpływa korzystnie na nasze zdrowie psychiczne.

Jak przygotować firmę na obecność zwierząt

Eksperci zwracają również uwagę, że wdrożenie polityki przyjaznej zwierzętom długofalowo może przyczynić się do sukcesu organizacji. Możliwość zabrania psa do biura staje się jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze pracy przez młodych Polaków. Na Zachodzie ten trend jest już dość dobrze widoczny.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Nationwide we współpracy z Human Animal Bond Research Institute wykazało, że 90% Amerykanów zatrudnionych w firmach przyjaznych zwierzętom czuje się związanych z misją organizacji, zaangażowanych w pracę i chętnych do polecania swojego pracodawcy innym. Dla porównania, w miejscach zatrudnienia, które nie stosują polityki przyjaznej zwierzętom, odsetek ten wynosi jedynie 65%.

Zmiana polityki firmy na prozwierzęcą nie powinna być wprowadzona z dnia na dzień – ostrzegają specjaliści

Decyzja o wprowadzeniu możliwości przyprowadzania zwierząt do biura nie powinna być podejmowana pochopnie. Należy uwzględnić ewentualne alergie, lęki oraz preferencje pracowników dotyczące kontaktu ze zwierzętami w godzinach pracy.

- Ważne jest, aby firma opracowała jasne zasady niedyskryminujące osób, które nie chcą pracować w obecności czworonogów. Precyzyjne określenie polityki dotyczącej przyprowadzania psów do biura to zatem konieczność. Co więcej, pracodawca powinien się upewnić, że zwierzaki nie mają problemów behawioralnych, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie biura. Duża część odpowiedzialności spoczywa też na właścicielach psów. Decydując się na taki krok, na pierwszym miejscu powinni zadbać o dobrostan zwierząt. Gwarny open space nie będzie przyjazną przestrzenią dla psów lękliwych czy agresywnych – podkreśla Iga Kublik.

Obserwując aktualne trendy na amerykańskim rynku pracy, można się spodziewać, że w najbliższych latach biura przyjazne zwierzętom zyskają na popularności również w Polsce. Wkrótce taka polityka firmy może stać się istotną przewagą konkurencyjną w procesie pozyskiwania pracowników.

