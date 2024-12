Kto dzisiaj wysyła tradycyjne kartki świąteczne?

Czy w czasach postępującej cyfryzacji przedsiębiorcy wysyłają jeszcze do kontrahentów tradycyjne kartki świąteczne? Czy elektroniczna forma składania życzeń stała się już tak bardzo powszechna, że mało kto pamięta jeszcze o "analogowych" listach?

Życzenia drogą tradycyjną czy cyfrową?

REKLAMA

Okres świąteczny to czas zacieśniania relacji nie tylko rodzinnych, ale i biznesowych. Większość firm decyduje się to zrobić poprzez wysyłkę świątecznych życzeń lub upominków do swoich kontrahentów. Jest to tradycja pielęgnowana od lat, która ma podkreślać wartość współpracy i budować pozytywne relacje na przyszłość.

REKLAMA

Cyfryzacja zmienia jednak nasze podejście do przedświątecznych wysyłek. Dawniej przeważały kartki z życzeniami, których jeszcze ponad dekadę temu produkowano miliony. Z czasem jednak namacalna forma życzeń zaczęła być wypierana przez cyfrowe odpowiedniki. Według danych Eurostatu, na które powoływały się media - produkcja i sprzedaż kartek świątecznych spadła w ostatniej dekadzie o ponad 90 proc. Na wysyłkę korespondencji listowej decydują się już głównie przedsiębiorcy, którzy stali są ostatnim bastionem utrzymującym wspomnianą tradycję. Ich motywacją jest chęć wyróżnienia się na tle otoczenia nietuzinkową formą wdzięczności, dlatego też decydują się na powrót do tradycyjnych metod, które na przestrzeni lat stały się czymś wyjątkowym.

- W dobie powszechnej komunikacji elektronicznej, taki gest przyciąga uwagę i pokazuje, że firma jest gotowa wyjść poza standardowe, szybkie rozwiązania. Przygotowanie tradycyjnej kartki z życzeniami wymaga więcej zachodu, kartki trzeba w końcu zamówić, wypisać, zaadresować, a w końcu nadać do wysyłki. Taki wysiłek świadczy jednak o tym, że do relacji przykładamy większą wagę. Jednocześnie kartki pełnią rolę marketingową, wspierając budowanie pozytywnego wizerunku firmy i wzmacniając jej relacje biznesowe – mówi Janusz Konopka, Prezes Zarządu spółki Speedmail.

Spersonalizowane kartki świąteczne

REKLAMA

Kartka prócz papierowej formy wyróżnia się na tle swojego elektronicznego odpowiednika nie tylko namacalną formą. Można ją personalizować, a także wzbogacać o ręczny podpis czy dedykację co nadaje jej bardziej osobistego charakteru. Tradycyjna forma świątecznej korespondencji ma również przewagę nad e-mailem tym, że trafia do rąk odbiorcy, a nie folderu „spam”. Dzięki temu nadawca ma pewność, że przesyłka nie została pominięta. Te małe elementy budują wyjątkowość tego prezentu, co przekłada się na odczucia ich adresatów.

– Z naszego wieloletniego doświadczenia oraz informacji jakie uzyskujemy w rozmowie z klientami, którzy co roku korzystają z analogowej formy prezentów wynika, że papierowe kartki okazjonalne są niezwykle doceniane. Odbiorcy czują się wyróżnieni przez nadawcę i mają poczucie, że są ważnymi i wartościowymi partnerami dla firmy. Inwestycja w takie gesty zwraca się w postaci lojalności i uznania. Zwłaszcza że w kopercie z kartką można zamieścić także drobny upominek np. voucher, zaproszenie czy bon prezentowy – dodaje Janusz Konopka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nadawcy decydują się na kartki świąteczne spośród różnych upominków, nie tylko ze względu na symboliczną wartość takiego gestu, ale również ze względu na niższe koszty wysyłki, które zależą od jej wagi i rozmiaru. To także rozwiązanie optymalne pod kątem organizacji – zwłaszcza kiedy wysyłka kartek planowana jest na większą skalę. Nadawca może zlecić ich projektowanie lub wykorzystać gotowe szablony, a cały proces produkcji, w tym personalizację, drukowanie i adresowanie przesyłek, powierzyć operatorowi pocztowemu.

Wyślij z odpowiednim wyprzedzeniem

Ważnym elementem świątecznej przesyłki jest nie tylko kartka, ale i koperta. Jej rola nie ogranicza się jedynie do ochrony kartki przed zabrudzeniami czy uszkodzeniami mechanicznymi. Koperta odgrywa również kluczową rolę w podkreślaniu wartości emocjonalnej i wizerunkowej przesyłki, zwłaszcza dzięki możliwości personalizacji lub ozdobnego wykończenia. Ostatnie lata przyniosły także nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju, czego wynikiem jest zwiększenie uwagi na eko-rozwiązania takie jak wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz nadających się do ponownego przetworzenia. Warto więc zwrócić uwagę na materiał, z jakiego wykonana jest owa koperta.

Podczas planowania działań związanych ze świątecznymi przesyłkami nie można zapomnieć także o określeniu optymalnego czasu na wysyłkę. Okres świąt charakteryzuje się znacznym wzrostem wolumenu przesyłek, należy to uwzględnić tak, by korespondencja w odpowiednim czasie dotarła do adresatów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl