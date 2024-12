Co trzecia firma nie organizuje wigilii ani innych spotkań integracyjnych dla pracowników

Nie tylko korporacje, ale także mikro, małe i średnie firmy przykładają wagę do inicjatyw integracyjnych dla swoich pracowników. Jednak nie wszystkie. W najmniejszych firmach jednak standardem jest brak zarówno firmowych wigilii, jak i spotkań integracyjnych z innej okazji.

63% firm w Polsce dba o spotkania mające na celu budowanie zespołu i wzmacnianie relacji między pracownikami, wynika z raportu EFL „Jak odpoczywają przedsiębiorcy. Pod lupą”.

Najpopularniejszą formą integracji są imprezy takie jak pikniki, grille, wigilie (52%). Co dziesiąty przedsiębiorca organizuje warsztaty i szkolenia, dni rodziny lub konkursy i turnieje (po 10% wskazań). Jednak 37% przedsiębiorstw nie przewiduje żadnych takich inicjatyw. Najczęściej dotyczy to mikro firm, wśród których 74% nie organizuje spotkań integracyjnych.

Integracja to priorytet tylko dla średnich firm i wielkich korporacji

Dużo częściej na takie wydarzenia mogą liczyć pracownicy małych i średnich firm (57% i 89%). Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL podkreśla, że w firmach integracje pracownicze rozumiane są coraz rzadziej jako klasyczne imprezowanie, a częściej jako kluczowy element wspierający kulturę organizacyjną i efektywność zespołów.

Bo i funkcje takich inicjatyw często są różne. Po pierwsze, pozwalają lepiej poznać współpracowników w sferze pozazawodowej, co pomaga w budowaniu wzajemnego zrozumienia i zaufania. Po drugie, integracja pomaga budować poczucie przynależności, co jest często kluczowe dla długoterminowego zaangażowania pracownika w firmę.

– Może to być również doskonała okazja do zrobienia czegoś dobrego społecznie, Bo poza tradycyjnymi spotkania integracyjnymi jak organizowane obecnie wigilie, angażujemy pracowników w liczne akcje CSR, dzięki którym możemy się lepiej poznać i wspólnie działać dla dobra społeczności – mówi Radosław Woźniak.

Za przykład wskazuje aktywności pracowników EFL, takie jak akcja sadzenia drzew, Bałtycka Odyseja, współorganizowana z bankiem Credit Agricole i liczne działania charytatywne realizowane w ramach programu WeCAre.

Formy integracji: od udziału w koncertach po wyjazdy firmowe

Z przywołanego już raportu EFL wynika, że 63% przedstawicieli sektora MŚP integruje swoich pracowników. Najpopularniejszym typem są klasyczne imprezy jak pikniki, grille i wigilie, które organizuje 52% zapytanych przedsiębiorców. Dalej wskazano warsztaty i szkolenia (10%), dni rodziny (10%) oraz konkursy i turnieje (10%).

6% daje pracownikom możliwość udziału w koncertach lub występach artystycznych, a 5% w wyjazdach firmowych.

W trzech na cztery małych firmach nie ma nie tylko imprez integracyjnych, ale nawet firmowej wigilii

Warto zwrócić uwagę na to, że popularność samej organizacji takich wydarzeń jak i poszczególnych rozwiązań różni się bardzo mocno ze względu na to, jakiej wielkości jest przedsiębiorstwo.

W mikroprzedsiębiorstwach organizacja inicjatywy integracyjnej to rzadkość – wskazało na nie tylko 26% zarządzających. Prawie zawsze przyjmuje formę pikników, grilli lub festynów. Dużo częściej takie wydarzenia organizowane są w małych firmach (57%), ale przyjmują za to w większości podobną formę.

W średnich przedsiębiorstwach (od 50 do 249 osób) imprezy i wyjazdy integracyjne organizowane są dużo częściej (89%) i przyjmują różnorodne formy – oprócz grilli i pikników są to także warsztaty i szkolenia, dni rodziny, konkursy i turnieje sportowe, gry i zabawy integracyjne i spotkania networkingowe.

Anna Michnej z BKM Serwis zwraca uwagę, że integracje, jeśli dobrze przemyślane i zorganizowane, są doceniane przez pracowników, co widać po frekwencji.

– Nasi pracownicy bardzo doceniają różne formy integracji i chętnie w nich uczestniczą. Organizujemy np. dzień rodziny, gdzie wszyscy pracownicy z małżonkami i dziećmi biorą udział w pikniku z różnymi atrakcjami zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Organizujemy kolacje świąteczne po to, żeby podziękować sobie za miniony rok, porozmawiać w zupełnie innej atmosferze. Szczególną formą wspólnego spędzenia czasu są wyjazdy w góry, gdzie większy nacisk jest położony na aktywność fizyczną – mówi Anna Michnej.

