Co konkretnie możemy zrobić, by zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników? [Pobierz BEZPŁATNEGO E-BOOKA]

Pobierz bezpłatnego e-booka. Dbanie o dobrostan pracowników powinno stanowić priorytet dla zarządów i działów HR, zwłaszcza w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi staje zarówno biznes, jak i społeczeństwo. W obliczu prezydencji Polski w Unii Europejskiej, gdzie jednym z priorytetów staje się profilaktyka zdrowotna, warto podkreślić, jak fundamentalne znaczenie ma ona nie tylko dla jednostek, ale i dla całych organizacji.

W kampanii #jesieńzGłOWĄ stawiamy na skuteczne metody wspierania zdrowia psychicznego pracowników, dlatego powstał wyjątkowy e-book, w którym znajdziecie konkretne rozwiązania.

Ogromne podziękowania dla partnerów tego wydania i autorów tekstów Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University), Sylwia Hałas-Dej, Paulina Łukaszuk, Dr Anna Kieszkowska-Grudny, Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, Anna Golak, Nadia Kirova (she/her), Nikolay Kirov, Dorota Dublanka, MBA, Marta Bialik-Kowalczyk, Katarzyna Patalan, Anna Macidłowska, Yuliia Pysmenna, Mateusz Tałpasz, Damian Łukasz Sowa, Michał Gołębiowski.

SPIS TREŚCI

Holistyczne podejście do pracownika

Dlaczego tak ważna jest edukacja menedżerów w temacie wellbeingu? dr Sylwia Hałas-Dej

Kiedy życie boli

Wyzwania firm w zakresie dobrostanu mentalnego pracowników dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny

7 filarów dobrostanu

Co konkretnie możemy zrobić, by zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników? Nadia Kirova, Nikolay Kirov

Budujmy kulturę empatii

Czy dbanie o zdrowie psychiczne pracowników to rynkowy trend, kaprys pracowników i firm czy też organizacyjny must have? Anna Macidłowska i Marta Bialik-Kowalczyk

Uważni i odpowiedzialni

Doświadczenia KIR w budowaniu dobrostanu pracowników Dorota Dublanka

Dobrostan z głową i w… głowie

Strategiczne podejście do zarządzania dobrostanem i zdrowiem psychicznym w miejscu pracy Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Matryca odkryć

Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa jako narzędzie wspierające wzrost ludzi i biznesu Damian Sowa

Wellbeing, który ma znaczenie

Czyli holistyczna filozofia zarządzania i troski o społeczność w Akademii Leona Koźmińskiego Anna Golak

Satysfakcja rośnie w miarę jedzenia

Jak posiłki w pracy wspierają umysł i efektywność pracowników? Mateusz Tałpasz

Jesień w głowie, angielski zawsze przy sobie

Nauka języka obcego a wsparcie zdrowia psychicznego. Michał Gołębiowski

Link do pobrania: https://promocje.infor.pl/piz/jesienzGLOWA/