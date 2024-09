Kto może wystąpić o umorzenie lub odroczenie terminu płatności składek z powodu powodzi?

Których przedsiębiorców dotyczy odroczony termin płatności? Czy wystarczy samo zarejestrowanie firmy na terenie objętym klęską żywiołową? Co w przypadku problemów ze złożeniem dokumentów? ZUS odpowiada na najważniejsze pytania.

Których przedsiębiorców dotyczy odroczony termin płatności?

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w powodzi mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. w terminie do 15 września 2025 r. Muszą tylko złożyć oświadczenie, że zostali poszkodowani przez powódź. Do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

REKLAMA

- Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą też wystąpić do nas z wnioskiem o ich umorzenie – przypomina Kowalska-Matis.

REKLAMA

ZUS może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ niosłoby to za sobą zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny.

Rzeczniczka wyjaśnia, że chodzi w szczególności o przypadki, w których przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że po opłaceniu należności z tytułu składek zobowiązany nie mógłby dalej prowadzić działalności.

Czy wystarczy zarejestrowanie firmy?

- Samo zarejestrowanie firmy na terenie objętym klęską żywiołową nie uprawnia do skorzystania z nowego terminu płatności składek. Dotyczy to wyłącznie tych firm, które rzeczywiście prowadzą tam działalność i poniosły szkody w wyniku powodzi – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzeczniczka precyzuje, że dotyczy to także tych przedsiębiorców, których firma jest zarejestrowana w innym mieście (regionie Polski niedotkniętym powodzią), ale rzeczywista działalność jest prowadzona na terenie, na którym został ogłoszony stan klęski żywiołowej.

REKLAMA

- Aby skorzystać z nowego terminu płatności składek płatnik musi być poszkodowanym w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, nie ma tu znaczenia, jakiego rodzaju działalność prowadzi – dodaje Kowalska-Matis.

Dodatkowo od 18 września do 4 października 2024 r. w godz. 8:00–15:00 pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76 przedsiębiorcy mogą uzyskać informację w sprawie ulg w opłacaniu składek.

Dokumenty trzeba nadal przekazywać do ZUS

Płatnicy składek z terenów objętych powodzią nie zostali zwolnieni z obowiązku przekazania do ZUS kompletów rozliczeniowych za bieżące okresy. Płatnicy, którzy będą mieli problem z ich złożeniem, mogą je przekazać do ZUS później. Nie będą wyciągane konsekwencje z tego tytułu. Jeśli przedsiębiorca nie przekaże dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, wymiar składek zostanie utworzony z urzędu. Płatnik zostanie o tym poinformowany na PUE ZUS/eZUS. Prosimy zignorować to powiadomienie.