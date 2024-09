Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą opłacić składki do 15 września 2025 r.

Za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. składki można opłacić w terminie do 15 września 2025 r. Do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Kiedy ZUS może umorzyć składki?

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje? Wystarczy oświadczenie Poszkodowani będą musieli jedynie złożyć specjalne oświadczenie, że są poszkodowani w wyniku powodzi. Dzięki temu będą mogli zapłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku dopiero we wrześniu 2025 roku. REKLAMA REKLAMA - Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Mogą także wystąpić do nas z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty – dodaje. Rzeczniczka wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w czasie powodzi mogą wnioskować o zawieszenie realizacji umowy o odroczenie terminu płatności składek lub zawieszenie realizacji umowy o rozłożenie należności na raty. W przypadku zawieszenia realizacji umowy wyznaczony zostanie nowy termin odroczenia lub nowy termin płatności rat. - Bardzo uprościliśmy procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi, które będą opierały się głównie na oświadczeniu płatnika. Przedsiębiorcy nie będą musieli, zatem składać m.in. dokumentów obrazujących ich sytuację ekonomiczno-finansową z ostatnich trzech lat – zapewnia Kowalska-Matis. Kiedy ZUS może umorzyć składki? Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny. Dalszy ciąg materiału pod wideo REKLAMA Chodzi w szczególności o przypadek, gdy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności. Okres, za który składki na ubezpieczenia społeczne zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje? Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń (numery telefonów do doradców dostępne są na stronie internetowej zus.pl). Dodatkowo od 18 września do 4 października tego roku w godz. 8-15 - pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76 - przedsiębiorcy mogą uzyskać informację w sprawie ulg w opłacaniu składek. Co ważne, płatnicy składek z terenów objętych powodzią nie zostali zwolnieni z obowiązku przekazania do ZUS kompletów rozliczeniowych za bieżące okresy. Płatnicy, którzy będą mieli problem z ich złożeniem mogą je przekazać do ZUS w terminie późniejszym. Nie będą z tego tytułu wyciągane konsekwencje. Brak przekazania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, spowoduje utworzenie wymiaru składek z urzędu, o czym płatnik zostanie poinformowany na eZUS. Powiadomienie to należy zignorować. Zobacz również: ZUS umorzy składki przedsiębiorcom dotkniętym przez powódź. Wnioski o pomoc będą traktowane priorytetowo