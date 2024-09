ZUS umorzy składki przedsiębiorcom dotkniętym przez powódź. Wnioski o pomoc będą traktowane priorytetowo

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi mogą składać wnioski do ZUS nie tylko o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty, ale także o ich umorzenie. Jak uzyskać pomoc?

Ulgi w spłacie składek ZUS

- Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc przedsiębiorcom, których dotknęła powódź – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Dlatego w placówkach ZUS – na specjalnie oznaczonych stanowiskach obsługi klientów - przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia na raty należności z tytułu składek lub umorzenia należności z tytułu składek za osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia – podkreśla rzeczniczka.

Według rzeczniczki, przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na ulgi w spłacie składek do ZUS, takie jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty. Prowadzący firmy, dotknięci powodzią mogą skorzystać również z możliwości umorzenia opłacania składek.

- Dotyczy to jednak tylko składek na własne ubezpieczenie. Na umorzenie mogą liczyć poszkodowani przedsiębiorcy, którzy m.in. wykażą, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie są w stanie opłacać składek – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Uproszczone procedury

Zaznacza, że wnioski o pomoc będą traktowane priorytetowo. Uprościliśmy procedury rozpatrywania takich wniosków, które będzie opierało się o oświadczenie płatnika. Nie będzie konieczności składania dokumentów obrazujących sytuację ekonomiczno-finansową z ostatnich 3 lat.

Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w Oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń (numery telefonów do doradców dostępne są na stronie ZUS). Dodatkowo od 18 września do 4 października br. w godz. 8.00-15.00 - pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76 - przedsiębiorcy mogą uzyskać informację w sprawie ulg w opłacaniu składek. Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz złożenie przez płatnika oświadczenia, że jest on podmiotem poszkodowanym przez powódź.

