Karty sportowe to przepis na zdrowie

W dzisiejszym biznesie wsparcie aktywności fizycznej przez pracodawców to nie tylko benefit, ale strategiczna inwestycja w zdrowie, zaangażowanie i efektywność pracowników. Regularna aktywność fizyczna wpływa korzystnie na zdrowie, wydajność, zadowolenie oraz atmosferę w pracy. To zadanie dla działów HR, które mogą wprowadzać proste rozwiązania, jak aktywne przerwy czy dostęp do programów fitness.

Wprowadzenie takich inicjatyw, w tym kart sportowych FitProfit i FitSport, przyczynia się do obniżenia poziomu stresu, poprawy zdrowia oraz budowania zaangażowanej kultury organizacyjnej. Pracodawcy, którzy wspierają aktywność fizyczną, stają się atrakcyjniejszymi miejscami pracy, co przyciąga talenty i zwiększa lojalność pracowników. Karty sportowe to długoterminowe korzyści Wprowadzenie kart sportowych, takich jak FitProfit czy FitSport wraz z możliwością dołączenia osób towarzyszących, dzieci czy dziadków, przynosi długoterminowe korzyści zarówno dla pracowników, jak i firmy. Pracownicy czują, że pracodawca dba o ich zdrowie i dobrostan, co zwiększa ich lojalność i satysfakcję z pracy. Lepsza forma fizyczna to mniej zwolnień lekarskich, większa produktywność oraz lepsza atmosfera w zespole. - Dbałość o wellbeing pracowników przekłada się bezpośrednio na zyski firmy. Aż 70% naszych klientów dofinansowuje karty sportowe. Badania pokazują, że inwestycje w świadczenia prozdrowotne zwracają się ponad dwukrotnie. Pracodawca, który promuje regularną aktywność, rozwija firmę w sposób zrównoważony, odnosząc sukcesy dzięki lojalności i zaangażowaniu pracowników – podkreśla Joanna Skoczeń, Prezes VanityStyle. WHO rekomenduje więcej ruchu FitProfit i FitSport oferują dostęp do tysięcy obiektów sportowo-rekreacyjnych w Polsce, zapewniając szeroki wybór aktywności, co sprzyja utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników. Promowanie aktywności fizycznej nie dotyczy tylko rekomendowanego przez WHO poziomu ruchu, ale także utrzymania ogólnej kondycji psychofizycznej, zapobiegając wypaleniu zawodowemu. Działy HR, wprowadzając tego typu programy, wspierają nie tylko samopoczucie pracowników i ich rodzin, ale także budują lepszy świat i zdrowsze społeczeństwo. Atmosfera i kultura pracy, na którą mają wpływ pracodawcy, przekładają się na ogólny dobrostan psychiczny i fizyczny zatrudnionych osób. Wprowadzenie programów sportowo-rekreacyjnych, takich jak FitProfit i FitSport, to kluczowy element wspierania zdrowego stylu życia.