Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

Chociaż inflacja i wysokie koszty funkcjonowania nadal stanowią główne wyzwania dla firm detalicznych, to branża zdaje się z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość.

Detalistom inflacja wciąż śni się po nocy

Pod koniec 2023 r. Deloitte przeprowadził ankietę wśród 200 przedstawicieli sektora detalicznego pochodzących z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz krajów Azji i Pacyfiku. W ramach badania pytano o nastroje, kluczowe wyzwania oraz prognozy dotyczące najbliższej przyszłości branży. Wnioski zostały zaprezentowane również podczas tegorocznej edycji konferencji Poland & CEE Retail Summit.

Według uczestników badania obszarem, który stwarza obecnie najwięcej wyzwań dla sektora detalicznego jest inflacja.

Konieczność zarządzania rosnącymi kosztami przy jednoczesnej presji na obniżenie cen stanowi priorytet na 2024 r. dla co trzeciego ankietowanego. Uczestnicy badania w najbliższym miesiącach zamierzają się także skupić na zwiększeniu odporności łańcuchów dostaw (23 proc. odpowiedzi).

Z kolei 22 proc. badanych planuje podjąć działania na rzecz transformacji w stronę zrównoważonego rozwoju. Taki sam odsetek stanowią odpowiedzi wskazujące na dążenie do zwiększenia udziału w rynku. Równo co piąty ankietowany w 2024 r. zamierza skupić się na utrzymaniu bądź zwiększeniu swojej marży operacyjnej.

Niemal wszystkie firmy liczą na wzrost przychodów w 2024 roku

Mimo wielu wyzwań i niepewności przedstawiciele sektora detalicznego optymistycznie patrzą w najbliższą przyszłość.

Na pytanie dotyczące oczekiwań w obszarze przychodów 90 proc. badanych stwierdziło, że spodziewa się wzrostów w tym obszarze. Najczęściej wskazywanym poziomem przyrostu wpływów był zakres od 1 do 4 proc. (średnio 67 proc. odpowiedzi). Co więcej, znaczna część przedstawicieli firm detalicznych zakłada również wzrost w obszarze marży operacyjnej – tego typu odpowiedzi udzieliło trzech na czterech ankietowanych. W zależności od regionu od 18 do 26 proc. badanych zakłada brak zmian w tym obszarze.

Jak ocenia Bartek Bobczyński, partner, Consumer Industry, Deloitte. po latach funkcjonowania w warunkach wysokiej inflacji sektor detaliczny nauczył się jak skutecznie działać w środowisku rosnących cen. Przykładem dostosowania się branży do czynników zewnętrznych jest zwrot w stronę e-handlu, jak również rozwój segmentów zapewniających najwyższe marże.

– W połączeniu z prognozowaną poprawą sytuacji gospodarczej sektor wyraża optymizm co do najbliższej przyszłości. Branża powinna jednak pamiętać, że długofalowo kluczowym czynnikiem z punktu widzenia konkurencyjności jest zdolność do tworzenia innowacji, mających na celu poprawę doświadczeń zakupowych klienta – przestrzega ekspert.

Nowe technologie, w tym AI, to klucz do poprawy konkurencyjności firmy handlowej

Roli nowoczesnych technologii w rozwoju sektora detalicznego poświęcone zostało jedno z wystąpień ekspertów Deloitte biorących udział w ostatniej edycji konferencji Poland & CEE Retail Summit. W ramach wystąpienia otwierającego wydarzenie Irena Cerovina, dyrektor, lider sektora CE Retail, Deloitte opowiadała o generatywnej sztucznej inteligencja i jej wpływie na przyszłość branży.

Irena Cerovina, dyrektor, lider sektora CE Retail, Deloitte uważa, że sztuczna inteligencja – a AI powinna być czynnikiem najbardziej determinującym konkurencyjność firm detalicznych.

Te, które oceniają ją wciąż w tylko w kategoriach przyszłościowego trendu, szybko zostaną w tyle za konkurencją.

W jej ocenie nowa technologia oferuje szereg możliwości w zakresie rozwiązywania problemów specyficznych dla danej branży, produktywność firm detalicznych.

– Perspektywa sektora detalicznego jako branży kształtowanej przez sztuczną inteligencję to nie kwestia przyszłości, a obecna rzeczywistość. Możliwości jakie oferuje sprawiają, że te firmy, które jako pierwsze postawią na rozwój narzędzi opartych o AI w niedalekiej przyszłości mogą stać się faktycznymi liderami branży – uważa Irena Cerovina.