Firmy przemysłowe stawiają na AI

Większość firm (83 proc.) z sektora przemysłowego planuje zainwestować w sztuczną inteligencję w 2024 r. Tak wynika z najnowszego raportu "State of Smart Manufacturing".

Sektor przemysłowy widzi potencjał w AI

REKLAMA

Fascynacja technologią AI nie ustaje, a firmy przemysłowe nie chcą pozostać w tyle. Wyniki, przedstawione w raporcie "State of Smart Manufacturing" firmy Rockwell Automation, mówią same za siebie: aż 83% liderów branży przemysłowej deklaruje, że już w 2024 roku zamierzają solidnie zainwestować w sztuczną inteligencję. - “AI albo nic”, taki jest dzisiaj trend. Symbolizuje on przejście od eksperymentalnego stosowania AI do uznania jej jako fundamentalnego komponentu strategii biznesowej - mówi Paweł Rutkowski, Director, Product Development & Research z BPSC.

REKLAMA

Podobne wnioski wynikają z raportu „State of Smart Manufacturing Report”, w którym czytamy, że AI zajmuje centralne miejsce w strategiach technologicznych oraz roadmapach rozwoju. Zdaniem respondentów, większy zwrot z inwestycji niż oferowany przez ogólne rozwiązania AI zapewniają jedynie technologie chmury obliczeniowej oraz oprogramowanie dostarczane jako usługa (Cloud / SaaS).

Jak właściwie wykorzystać AI

REKLAMA

Wydawać by się mogło, że w obliczu zewnętrznych wyzwań, takich jak inflacja i rosnące koszty energii, przedsiębiorstwa produkcyjne będą zmuszone do redukcji wydatków, w tym inwestycji w nowe technologie. Jednak rzeczywistość jest inna. Deklaracje ankietowanych wskazują na przeciwny kierunek – wydatki na technologię wzrosną; z 23% budżetu operacyjnego w 2023 do 30% w 2024. Takie zwiększenie inwestycji podkreśla determinację producentów do wykorzystania nowych technologii. Czy jest coś, co może zburzyć, ten niemal idealny scenariusz? Owszem i są to same firmy. Jak się okazuje, dane, z których sztuczna inteligencja żyje, są przez firmy marnotrawione. O co dokładnie chodzi? Wspomniany już raport Rockwell Automation obnaża surową prawdę: badane firmy marnują aż 56% danych przemysłowych, nie wykorzystując ich potencjału.

- Nieefektywne wykorzystanie danych jest poważnym problemem, prowadzącym do utraty potencjału optymalizacyjnego. Nie jest to nowy problem, ale w przypadku AI może mieć bardzo kosztowne konsekwencje i manifestować się na wielu poziomach w organizacji — mówi Paweł Rutkowski i dodaje: - Kluczowa jest centralizacja i integracja danych z różnych działów, co jest fundamentem dla skutecznego wykorzystania AI. Nieefektywne wykorzystanie danych może być istotnym hamulcem rozwoju i innowacyjności. W ekstremalnych przypadkach sprawi, że wdrożenie będzie porażką i alokowane środki zostaną zmarnowane — kwituje ekspert z BPSC.

Zobacz także: Meta rozpoczyna oznaczanie treści AI od maja 2024

Uwierzytelnianie głosowe już nas nie ochroni. OpenAI ma nowe narzędzie do fałszowania głosu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl