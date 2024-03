Konsumenci wystawiają coraz wyższe rachunki za lojalność. Firmy wierzą że 2024 rok będzie przełomowy dzięki sztucznej inteligencji

Czy programy lojalnościowe wciąż mają potencjał do budowania potęgi marki? Chociaż wciąż kojarzą się głównie z rabatami i bonusami, w rzeczywistości są niewyczerpanym źródłem wiedzy o konsumentach i ich potrzebach.

Jak twierdzą specjaliści od skutecznego marketingu, mądre wykorzystanie tej wiedzy przekłada się na wzrost lojalności klientów i wzmocnienie wizerunku firmy.

To nie zmieni się w najbliższych miesiącach. Na jakie jednak trendy warto zwrócić uwagę, by jak najlepiej dostosować program lojalnościowy do oczekiwań klienta i czerpać z mocy nowych technologii?

Koniec ery punktów i rabatów

Funkcjonujące do tej pory tradycyjnie programy lojalnościowe opierały się głównie na punktach, rabatach i nagrodach zależnych np. od historii zakupów. Jednak skuteczność takich rozwiązań jest teraz kwestionowana, ponieważ klienci oczekują bardziej spersonalizowanych doświadczeń.

Marki muszą więc dostosować swoje podejście. Pomoże im w tym sztuczna inteligencja. Głęboka analiza danych pozwala jeszcze lepiej zrozumieć przyzwyczajenia klientów. Poddawane badaniom są np. dane demograficzne, zachowania klientów oraz ich historia zakupów.

Klienci stawiają markom coraz wyższe wymagania i oczekują, że ich doświadczenia zakupowe będą jeszcze lepiej spersonalizowane.

– Obecnie, dzięki głębokiej analizie danych i wykorzystaniu narzędzi AI, jesteśmy w stanie przygotować zaawansowany program lojalnościowy, który na bieżąco reaguje na działania klientów. Pomoże ich zachęcić do zakupów, przywiązać do marki lub zatrzymać, gdy tylko konsument postanowi odejść – tłumaczy Alexander Kubicki, dyrektor marketingu w Sparta Loyalty.

Na podstawie danych zakupowych można identyfikować wzorce zachowań wskazujące na poziom zaangażowania klienta oraz jego predyspozycje do odejścia. Takie ryzyko można ocenić przez analizę takich danych jak: regularność zakupów, średnia wartość transakcji, aktywność w programie lojalnościowym czy też interakcje klienta z marką na różnych platformach.

Samo bogactwo gromadzonych danych niczego nie zmieni

Chociaż zaawansowane możliwości analizy danych brzmią zachęcająco, to jednak marki nadal borykają się z wieloma problemami, gdy chcą udoskonalić swoje programy lojalnościowe. Od izolacji danych, po obawy o prywatność – przetwarzanie ogromnej ilości danych wymaga cierpliwości i czasu.

Jak tłumaczy Alexander Kubicki, dyrektor marketingu w Sparta Loyalty – jedną z nowych możliwości jest wykorzystanie analizy predykcyjnej. Dzięki mocy uczenia maszynowego i modelowania predykcyjnego marki mogą działać szybciej niż klient.

– Algorytmy są w stanie przewidywać potrzeby konsumentów i jeszcze sprawniej na nie reagować. Na przykład platforma e-commerce może przewidzieć preferencje zakupu danych produktów na podstawie historii przeglądania i proponować spersonalizowane rekomendacje. Klienci sklepów online to kochają – wyjaśnia ekspert.

Ale to nie jedyne skuteczne rozwiązan.e, Integracja danych z różnych źródeł i systemów pozwala uzyskać najpełniejszy obraz podróży klienta, co umożliwia markom zidentyfikowanie problematycznych obszarów oferty.

Wszystko to odbywa się w środowisku cyfrowym, w którym ani klienci, ani administratorzy nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo danych.

Sztuczna inteligencja zmieni programy lojalnościowe?

Gdy rozważamy perspektywy przyszłości w zakresie lojalności klientów, zauważamy kilka kluczowych trendów, które będą miały istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu w 2024 roku.

W bieżącym roku marki będą coraz bardziej wykorzystywać zaawansowane analizy danych do dostarczania spersonalizowanych doświadczeń, dopasowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów.

Algorytmy uczenia maszynowego będą używane do interpretowania zachowań klientów, co umożliwi markom przewidywanie potrzeb i lepsze dostosowanie ofert. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacja przyniosą także rewolucję w zarządzaniu programami lojalnościowymi.

Dodatkowo chatboty i asystenci wirtualni staną się powszechnym sposobem angażowania klientów. Będą służyć spersonalizowanym wsparciem i rekomendacjami w czasie rzeczywistym.

Marki będą wykorzystywać AR i VR – rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną do tworzenia immersyjnych doświadczeń zakupowych, co pozwoli na głębsze emocjonalne połączenia z klientami i wspieranie lojalności marki.

W konsekwencji w 2024 roku granice między fizycznymi i cyfrowymi programami lojalnościowymi będą coraz bardziej zanikać. To pozwoli markom na prowadzenie klientów przez ofertę w różnych kanałach, co przyczyni się do bardziej spersonalizowanych i spójnych doświadczeń w każdym punkcie interakcji.

– W zmiennym środowisku e-commerce jedno jest pewne: przyszłość lojalności klientów znajduje się w rękach analizy danych. Korzystając z potęgi danych, marki mogą osiągnąć nowe poziomy personalizacji i skuteczności w swoich programach lojalnościowych. Dzięki zaawansowanej analizie, modelowaniu predykcyjnemu i nowym technologiom firmy budują głębsze relacje z klientami, wzmacniają lojalność i w rezultacie napędzają wzrost swojego biznesu – podsumowuje Alexander Kubicki.