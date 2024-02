Jak dbać o zaangażowanie pracowników?

Czym jest zaangażowanie pracownika? Dlaczego warto o nie dbać? Czy można je zmierzyć?

Co świadczy o zaangażowaniu pracownika?

Zaangażowanie pracownicze - co to tak naprawdę jest? To pytanie otwiera drzwi do zrozumienia głębokości relacji między pracownikiem a organizacją. Zaangażowanie nie jest jedynie kwestią liczby przepracowanych godzin czy fizycznej obecności w miejscu pracy. Wręcz przeciwnie, to skomplikowany stan umysłu, który obejmuje silne poczucie przynależności, akceptacji wartości organizacji, oraz zrozumienie celów firmy. Pracownik zaangażowany identyfikuje się z misją przedsiębiorstwa, a jego motywacja przejawia się nie tylko w wysiłku, ale także w innowacyjności, kreatywności i chęci przekazywania pozytywnej energii.

- Angażujący się pracownik to kapitał, którego wartość przekracza jedynie obecność fizyczną w miejscu pracy. Przede wszystkim, absencja wśród takich pracowników jest znacznie niższa, co przekłada się na stabilność zespołu i ciągłość działań organizacji. Statystyki wskazują, że osoby zaangażowane generują aktywną stratę o 35% niższą niż ich mniej zaangażowani współpracownicy. Ponadto, poziom wydajności oraz innowacyjności w firmie, gdzie pracownicy przejawiają zaangażowanie, może wzrosnąć nawet o 20-22%. Taki pracownik to nie tylko wykonawca zadań, lecz także źródło kreatywności, efektywności i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. W dłuższej perspektywie przekłada się to na zyski organizacji oraz rozwój jej potencjału – komentuje Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse, służącej badaniu zaangażowania pracowników.

Inicjatywa w kontekście organizacyjnym wykracza poza indywidualne działania pracowników. Stanowi ono także odzwierciedlenie umiejętności zarządzania organizacją, której istotą jest włączanie pracowników na różnych poziomach decyzyjnych. Zaangażowanie pracowników nie tylko świadczy o ich lojalności wobec firmy, lecz także pełni kluczową rolę w kształtowaniu ogólnej efektywności i rentowności przedsiębiorstwa. Aby w pełni zrozumieć głęboką istotę zaangażowania, konieczne jest również przyjrzenie się jego przeciwnościom, a także zrozumienie metod i praktyk, które prowadzą do jego budowania i skutecznego utrzymywania w strukturze organizacyjnej.

Kiedy brak zaangażowania?

A co z brakiem zaangażowania? Skąd on się bierze? Może wynikać z różnorodnych przyczyn. Po pierwsze, istotnym czynnikiem jest brak poczucia sensu wykonywanej pracy oraz brak poczucia sprawczości. Pracownicy, którym brakuje jasnych celów i zrozumienia wartości swojej pracy, mogą odczuwać brak zaangażowania i satysfakcji. Dodatkowo, nieprawidłowe stawianie oczekiwań, niewłaściwe wsparcie ze strony kierownictwa oraz brak możliwości rozwoju i awansu to kolejne czynniki wpływające negatywnie również na motywację. Niesprawiedliwe traktowanie, brak uznania i doceniania to również aspekty, które mogą prowadzić do obniżenia zaangażowania pracowników.

Dodatkowo, kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zaangażowania pracowników. Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także niechęć do korzystania z urlopów czy nadmierna presja i stres w miejscu pracy to czynniki, które wpływają na obniżenie motywacji, a tym samym zaangażowania. Warto zaznaczyć, że każda organizacja jest wyjątkowa i nawet wewnątrz nich różnice między zespołami mogą być znaczące. Dlatego istotne jest dostosowanie działań do konkretnych potrzeb i charakterystyki danego zespołu, w celu efektywnego budowania zaangażowania pracowników.

W kontekście badania zaangażowania pracowników, istnieją narzędzia i metody, które pozwalają na skuteczny pomiar i ocenę efektywności działań budujących zaangażowanie. - Platforma Enpulse koncentruje się na wykorzystaniu zwalidowanych kwestionariuszy. Ankiety składają się z zamkniętych pytań co znacząco ułatwia ich zrozumienie i udzielenie odpowiedzi przez pracowników. Kluczowe jest tutaj zwalidowanie tych pytań, czyli ich statystyczna poprawność, aby faktycznie mierzyć to, co jest istotne dla zaangażowania pracowników. Oprócz tego, ważne jest, aby poza pytaniami zamkniętymi pozostawić miejsce na otwartą wypowiedź, co pozwala doprecyzować informacje oraz zrozumieć kontekst i subiektywne doświadczenia pracowników w organizacji – dodaje Magda Pietkiewicz.

Jak dbać z zaangażowanie pracownika

Troska o zaangażowanie pracowników wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego różnorodne aspekty ich doświadczeń w miejscu pracy. Bardzo ważne jest zapewnienie jasnych celów i oczekiwań, co pozwala pracownikom na zrozumienie sensu wykonywanej pracy. Szkolenia i możliwości rozwoju są ważnym narzędziem, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie pracownicy zwracają uwagę na rozwijanie swoich kompetencji. Należy także promować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, wspierając pracowników, między innymi, w korzystaniu z urlopów i dbając o zdrową atmosferę w miejscu pracy. Dodatkowo, docenianie pracowników, udzielanie konstruktywnego feedbacku oraz proste słowa uznania czy podziękowania mogą znacząco wpłynąć na ich zaangażowanie w pracę.

Współczesne organizacje coraz bardziej zdają sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa zaangażowanie i motywacja pracowników w osiąganiu sukcesu biznesowego. Zaangażowany pracownik nie tylko przyczynia się do stabilności i efektywności firmy, ale także stanowi wartość dodaną poprzez swoją aktywną postawę i zaangażowanie w realizację celów organizacji. Zrozumienia potrzeb pracowników oraz dostosowanie działań do konkretnych sytuacji i charakterystyki zespołu to w dzisiejszym świecie podstawa skutecznego przywództwa Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, opartej na zaufaniu, współpracy i szacunku wzajemnym, stanowi fundamenty utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania w organizacji.

