Wysokie ceny biletów nie odstraszyły. Taylor Swift wykręci rekord? Linie lotnicze zacierają ręce

Lotnisko im. Fryderyka Chopina może w sierpniu 2024 r. ustanowić nowy rekord obsłużonych pasażerów. Liczba planowanych przylotów już teraz jest wyższa o 339 proc. niż w 2023 roku. To efekt wielkiego zainteresowania koncertem Taylor Swift. Amerykańska piosenkarka, oprócz uwielbienia fanów, ściąga jednak również głosy krytyki.

Oblężenie lotnisk w Europie. Powód: Taylor Swift

Masowe zainteresowanie lotami do Warszawy, jak również do innych europejskich miast, w których swoje koncerty zaplanowała Taylor Swift opisał hiszpański operator turystyczny eDreams ODIGEO. 35-letnia gwiazda od maja do sierpnia występować będzie na Starym Kontynencie w ramach cyklu "The Eras Tour". Powody do zadowolenia mają nie tylko fani piosenkarki, ale również linie i porty lotnicze. Każdy przyjazd "Swifties" wiąże się ze skokowym wzrostem liczby pasażerów. Liczba osób podróżujących do Sztokholmu wzrośnie o co najmniej 600 proc. do Edynburga - o 176 proc, a do Liverpoolu i Paryża odpowiednio o 133 i 108 proc.

Padnie nowy rekord Lotniska im. Chopina?

Fani piosenkarki mogą przyczynić się do ustanowienia nowych rekordów Lotniska im. Chopina w Warszawie. Możliwe jest pobicie najlepszego w historii dziennego wyniku, wynoszącego 67 968 osób obsłużonych 11 sierpnia 2023 roku, a być może także rekordu sierpnia - 2 mln pasażerów, również w 2023 roku.

Hotele i restauracje zarobią na Swift

Koncerty Taylor Swift odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie 1, 2 i 3 sierpnia 2024 roku. Fanów nie odstraszają wysokie ceny biletów wynoszące 199zł, 339zł, 559ł, 669zł i 749zł na trybunach, 519zł i 669zł na płycie boiska, a nawet 2250 zł w przypadku miejsc VIP. Na spore zyski może liczyć nie tylko branża lotnicza, też hotelarze i gastronomia. Jak podaje TVN24, powołując się na Kalifornijskie Centrum Pracy i Gospodarki, sześć występów Swift w Los Angeles, wygenerowało przychód rzędu 320 milionów dolarów.

Prywatny odrzutowiec i tony CO2

Taylor Swift, oprócz uwielbienia, budzi również kontrowersje. Artystka znalazła się w ogniu krytyki organizacji klimatycznych z powodu intensywnego używania prywatnego odrzutowca. Jak podaje Daily Mail, tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2023 roku samolot Swift miał wyemitować do atmosfery 138 ton CO2. Dla porównania -220 drzew potrzebowałoby 10 lat na zrównoważenie takiej szkody środowiskowej. Oburzenie wzbudził fakt, że Swift używała samolotu również na krótkich trasach. Średni czas lotu wyniósł 80 minut, a najkrótsza podróż - 36 minut.

Popularność Taylor Swift

Swift jest jedną z najpopularniejszych współczesnych postaci popkultury. Została wyróżniona tytułem Człowiekiem Roku Time w 2023 roku. Jej influencerski rozmach próbują wykorzystać m.in. politycy. Tydzień temu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas złożył Swift propozycję udziału w kampanii mobilizującej młodych Europejczyków do zagłosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.