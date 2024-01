Chcesz wypróbować workation? W tych państwach nie musisz się martwić o pozwolenie na pracę

Jak zauważają eksperci językowi z platformy do nauki języków Preply, jeszcze niedawno praca za granicą mogła być problemem. Większość państw nie nadążała za zmieniającymi się realiami, a kwestia wiz dla osób pracujących zdalnie nie była uregulowana. Kilka lat temu zaczęło się to zmieniać.

Kto chce łączyć pracę z wakacjami? Okazuje się, że całkiem sporo osób. Na życie cyfrowego nomady (czyli łączenie pracy zdalnej i podróżowania) zdecydowało się już 35 milionów ludzi z całego świata. W Polsce ten trend również staje się popularny. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, zdalnie pracuje ponad 7% Polaków, a według raportu Useme „Freelancing w Polsce 2023” liczba freelancerów tej jesieni sięgnęła 330 tysięcy. To o 8% więcej niż w ubiegłym roku.

Popularność tego rodzaju pracy wymogła zmiany. Aby uwzględnić cyfrowych nomadów w ustawodawstwie imigracyjnym, rządy wielu państw stworzyły osobny typ wizy – Digital Nomad Visa, czyli wizę dla cyfrowych nomadów. To specjalna wiza, dzięki której obcokrajowcy mogą legalnie mieszkać, pracować i podróżować. A to tylko niektóre z wielu udogodnień.

Na liście takich państw, które wprowadziły to rozwiązanie znalazł się niestety tylko jeden kraj europejski - Estonia, która w przeciwieństwie do innych państw oferujących tego typu wizy wyłącznie dla osób spoza UE i EOG, nie ma żadnych ograniczeń narodowościowych. Oferuje za to powszechną digitalizację, szybki Internet i łatwość komunikacji w języku angielskim.

Gdzie najchętniej uciekają cyfrowi nomadzi z laptopem? Eksperci z Preply zauważają jednak, że większość nomadów szuka ucieczki w odległe, najlepiej tropikalne zakątki. Wybór zależy nie tylko od naszych preferencji, ale również od znajomości języka czy możliwości finansowych.

– W miejscach takich jak Kostaryka, Barbados czy Bermudy bez problemu porozumiemy się po angielsku. Jeśli jednak zależy nam na swobodnej komunikacji z lokalnymi mieszkańcami i zanurzeniu się w danej kulturze, znajomość hiszpańskiego lub portugalskiego będzie przydatna w większości krajów z listy – komentuje Sylvia Johnson.