Brawurowe komedie, gwiazdorskie obsady, niezliczone toasty i głośne wiwaty - tak będziemy witać Nowy Rok w sercu stolicy.

Retro Sylwestra z Hirkiem Wroną w Teatrze Capitol

Sylwestrowy wieczór rozpocznie się na teatralnej scenie. W szampański nastrój wprowadzą Widzów uwielbiane i bestsellerowe hity teatralne: „Prezent urodzinowy”, „Komedia odlotowa, czyli lumbago” oraz gorąca nowość „Następnego dnia rano.”



Każdy ze spektakli, to ponad dwie godziny humoru na najwyższym poziomie z udziałem Gwiazd. W sylwestrowych sztukach zagrają m.in.: Olga Borys, Katarzyna Maciąg, Karolina Piwosz, Tomasz Dedek, Stanisław Banasiuk, Piotr Borowski, Katarzyna Ptasińska, Tomasz Schimscheiner, Kamil Mróz, Lesław Żurek, Dagmara Bryzek oraz Małgorzata Ostrowska - Królikowska.

W trakcie popołudniowych przedstawień na Widzów w wydłużonej przerwie będzie czekała Słodka fantazja od Cheesecake Corner, kieliszek wina oraz słodka noworoczna niespodzianka od Manufaktury Cukierków.



Po wieczornych spektaklach na wszystkich Gości czeka sylwestrowa retro impreza do samego rana z największymi przebojami minionych dekad. Niesamowitą atmosferę w przestrzeni klubowej rozkręci legendarny DJ - Hirek Wrona! Złote czasy MTV, największe klipy wszech czasów oraz świat, którego już nie ma. Nie ulega wątpliwości, że na parkiecie będzie gorąco. Zaskoczcie Hirka dress codem i akcentami z lat ’80 i ’90!



Profesjonalna obsługa, wyśmienite menu przygotowane przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu Capitol: zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery, wino musujące o północy i open bar przez całą sylwestrową noc oraz niepowtarzalny klimat lat ’80 i ’90, to gwarancja udanej zabawy!



Jeśli kochasz muzykę i uwielbiasz teatr – to ten jedyny w roku, wyjątkowy wieczór, został przygotowany właśnie dla Ciebie. To będzie niezapomniana noc!

Szczegóły dotyczące Retro Sylwestra w Teatrze Capitol

Bilety i szczegóły dotyczące Retro Sylwestra z Hirkiem Wroną w Teatrze Capitol na stronie: www.teatrcapitol.pl/spektakl/retro-sylwester

Patroni Medialni: RMF MAXX, Onet, Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, AMS, Familie.pl, Przegląd

Partnerzy Teatru: Kicket.com, oBag, MOKOSH, Aktywna Warszawa, Strefa Music Art, MZA, Unia Teatrów Niezależnych, Cheesecake Corner, Manufaktura Cukierków.

