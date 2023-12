Podaruj w gwiazdkowym prezencie moc Capitalnych emocji! Voucher otwarty do warszawskiego Teatru Capitol. Sprezentuj swoim najbliższym wspólnie spędzony czas i teatralne wrażenia.

Voucher otwarty do Teatru Capitol

Grudzień, to nie tylko czas choinkowych światełek i śnieżnych opowieści. To również moment, kiedy magiczna atmosfera rodzinnych spotkań przenika nasze serca, a my zastanawiamy się, jak sprawić najbliższym wyjątkową radość. Niech Twoje świąteczne prezenty staną się źródłem niezapomnianych przeżyć.

Zapomnij o godzinach poszukiwań nietrafionych gwiazdkowych upominków - Voucher otwarty do Teatru Capitol, to gwarancja udanego prezentu dla bliskiej Ci osoby! To nie tylko wejście do świata teatralnych wrażeń i niezapomnianych chwil, ale również możliwość wyboru - obdarowana Voucherem osoba, sama zdecyduje w jakim terminie i na jakie przedstawienie się wybierze. To doskonały upominek dla miłośników humoru i sztuki aktorskiej na najwyższym poziomie, zapewniający dostęp do największych, światowych komediowych hitów i ekscytujących historii w gwiazdorskich obsadach. Wprowadź magię teatru do swoich Świąt!

Voucher Teatru Capitol jest dostępny:

*online na: www.teatrcapitol.pl/podaruj-capitalne-emocje.

Kupisz go w dowolnym momencie - bez wychodzenia z domu. Voucher już w kilkanaście sekund po realizacji zamówienia znajdzie się w atrakcyjnej formie graficznej bezpośrednio na podanym przez Ciebie w formularzu zakupowym adresie e-mail.



oraz



*w kasie głównej Teatru Capitol, w postaci eleganckiego blankietu.

Kasa Teatru Capitol - ul.Marszałkowska 115, przy Placu Bankowym w Warszawie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00 oraz w weekendy w godzinach 10:00 - 19:00.



Kontakt: telefon: (+48) 22 620 21 42 / e-mail: bilety@teatrcapitol.pl



*Każdy voucher jest ważny aż 12 miesięcy od daty zakupu.



