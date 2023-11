Deformacja twardego dysku nie daje 100% pewności, że dane nie będą możliwe do odtworzenia

Cyberataki i wyłudzanie danych to problem, z którym borykają się zarówno firmy jak i instytucje publiczne. Aż 33% Polaków doświadczyło próby wyłudzenia danych a ponad 12% padło ich ofiarą. Eksperci są zgodni, bezpieczeństwo danych to rzecz, na której nie warto oszczędzać.

Co trzeci Polak doświadczył próby wyłudzenia danych

Jak wynika z badania „Wiedza na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Polsce” 33% - tylu Polaków doświadczyło próby wyłudzenia danych a ponad 12% padło ich ofiarą[1]. Problem wycieku danych nie dotyczy tylko osób fizycznych, ale jest dużym obciążeniem przede wszystkim dla firm i instytucji państwowych. W 2022 roku zwiększyła się liczba ataków na środowiska informatyczne administracji publicznej – takie dane przedstawia raport przygotowany przez Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT[2]. W ich przypadku obciążenie jest podwójne, z jednej strony tracą zaufanie, z drugiej narażają się na wysokie koszty. Średni globalny koszt związany z naruszeniem bezpieczeństwa i wyciekiem danych wyniósł 4,45 mln USD w 2023 roku[3].

Rosnąca liczba incydentów dotyczących ataków na środowisko informatyczne instytucji prywatnych i publicznych związana jest z sytuacją międzynarodową. Nasila się liczba cyberataków, zwłaszcza zza naszej wschodniej granicy. W tak trudnej sytuacji instytucje powinny kłaść szczególny nacisk na ochronę danych, ponieważ jak pokazują badania, w tym zakresie mamy wiele do nadrobienia. Według analityków IDC wydatki na cyberbezpieczeństwo są obecnie priorytetem i globalnie wzrosną w tym roku o około 12,2%, w Polsce prognozowany jest wzrost na niecno niższym poziomie – 11%.

Bezpieczeństwo danych w firmie jest kluczowe

„Kwestie cyberbezpieczeństwa, a także ochrony danych są od kilku lat kluczowe dla firm i instytucji państwowych. Przepisy są jasne i jednoznaczne, jednak mimo to nie wszyscy przestrzegają ich w sposób należyty. Należy pamiętać, że w przypadku informacji zapisywanych na nośnikach danych, większa odpowiedzialność za ich ochronę leży po stronie człowieka. Newralgicznym momentem jest chwila transferu informacji z dysków czy innych nośników do formy elektronicznej np. chmurowej. Nie wszyscy pracownicy są świadomi, że po przeniesieniu danych nadal są one zapisane na nośniku, a ich trwałe usunięcie wymaga użycia profesjonalnego sprzętu niszczącego. Deformacja twardego dysku, czy innego nośnika nie daje 100% pewności, że dane całkowicie czy nawet częściowo nie będą możliwe do odtworzenia. Większy poziom bezpieczeństwa daje jedynie zniszczenie w standardzie „H-3 security cut”, który tnie nośnik na minimum 3 części. Niszczenie w tym standardzie zapewni profesjonalna niszczarka” – wyjaśnia Marcin Sobaniec Menadżer kategorii produktowej w HSM Polska.

„Wiele osób i instytucji nie zdaje sobie sprawy, że bezpieczeństwo danych jest tym aspektem, na którym nie warto oszczędzać. Owszem, profesjonalny sprzęt niszczący nośniki danych w odpowiednim standardzie jest kosztowny, jednak przepisy RODO i regulacje UODO przewidują kary nawet do 20 mln euro, a globalne koszty liczone są na miliardach dolarów” – dodaje Marcin Sobaniec.

Małe firmy mają najtrudniej?

Oprócz instytucji publicznych największy problem z bezpieczeństwem danych mają firmy z kategorii MŚP. W okresie od listopada 2021 r. do października 2022 r. na całym świecie wykryto prawie 16 tys. incydentów cyberprzestępczości, w tym 700 spraw dotyczyło małych firm[4].

„Cyberataki i wyciek danych są niejako konsekwencją postępu technologicznego i powszechnej cyfryzacji. Na etapie transformacji cyfrowej i przenoszenia informacji z nośników do wersji chmurowej ryzyko jest nieco większe, jednak dzięki zachowaniu norm bezpieczeństwa i wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu do utylizacji nośników można je skutecznie zminimalizować” – podkreśla specjalista w HSM Polska.

