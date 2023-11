W handlu już zaczęły się święta. Kiedy Polacy najczęściej kupują prezenty?

Świąteczna gorączka w handlu już się rozpoczęła. Wielu konsumentów już teraz rozgląda się za świątecznymi prezentami, część zostawia zakupy na ostatnią chwilę. Są i tacy, którzy planują nabyć prezenty podczas Black Friday i Cyber Monday.

Konsument planuje wydatki i szuka promocji

Prezenty na gwiazdkę kupowane są z dużym wyprzedzeniem, tak wynika z badania "Peak Season Prep" Ware2Go. Największy odsetek konsumentów (40 proc.) już w listopadzie planuje zakup większości świątecznych upominków. A jak to wpłynie na zyski sprzedawców? Okazuje się, że pomimo obaw o wyniki sprzedaży w wyniku recescji detaliści w większości (73 proc.) są dobrej myśli i spodziewają się, że w tym roku zarobią więcej niż w 2022. I jest na to spora szansa, bo aż 67 proc. konsumentów planuje wydawać co najmniej tyle samo co w poprzednich sezonach świątecznych.

Według wspomnianego wcześniej raportu, większość klientów bardzo rozważnie planuje wydatki. Dla 64 proc. konsumentów promocje są w tym roku ważniejsze niż wcześniej. Co drugi ankietowany (51 proc.) poszukuje okazji w postaci dni promocyjnych, kuponów lub promocji online. Co trzeci (29 proc.) zaś zwraca uwagę na dostępność tych samych zachęt zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Jednak jak wynika z ankiety zrealizowanej na potrzeby raportu „Peak Season Prep”, nie tylko promocje i ceny decydują o wyborze sklepu. Okazuje się, że dobra logistyka może być zaletą o kluczowym znaczeniu, ponieważ klienci oczekują darmowej dostawy (65 proc.) i szybkiej realizacji (40 proc. w ciągu maksymalnie dwóch dni, a 21 proc. tego samego dnia).

Darmowa dostawa ważniejsza niż obniżka

– Informacja mówiąca, o tym, że dostawa jest ważniejsza niż wysokość obniżki, ma ogromny wpływ na handel, wymuszając inwestycje w technologie i optymalizację przede wszystkim w obszarze logistyki magazynowej. Magazyny przekształcają się w kluczowe elementy łańcucha dostaw, w którym detaliści mogą zyskac najwięcej. Często nie zdają sobie z tego sprawy, że kompletowanie może być szybsze i dokładniejsze dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów zarządzania magazynem – tłumaczy Mikołaj Garbarek, Dyrektor Systemy dla Logistyki i Transportu Publicznego z PSI Polska. Jak podkreśla ekspert, w magazynach jest kilka wyzwań, które w szczycie sezonu mogą ważyć więcej: – W końcówce roku jednym z głównych wyzwań jest szybka realizacja zamówień, a paczki w większości przypadków powinny być dostarczone do klienta w ciągu maksymalnie dwóch dni. To wymaga dobrego zorganizowania pracy pracowników sezonowych, którzy muszą szybko stać się samodzielni i efektywni. Kolejnym wyzwaniem jest skuteczne zarządzanie zwrotami. W branży e-commerce są one sporym wyzwaniem. Na niemieckim rynku, który jest jednym z największych rynków e-commerce w Europie, zwroty ubrań i butów sięgają aż 70 proc. – wylicza ekspert z poznańskiej spółki dostarczającej systemy dla branż handlowej.

W Polsce, w porównaniu z innymi krajami w Europie, obserwuje się szczególny entuzjazm wobec sprzedaży w modelu omnichannelowym. Wyniki 7. edycji badania "Future Shopper" firmy Wunderman Thompson wskazują na to jednoznacznie. Aż 57 procent konsumentów w Polsce zdecydowanie preferuje zakupy u sprzedawców, którzy posiadają zarówno sklepy fizyczne, jak i sklepy internetowe. - To zadanie nie jest łatwe, ponieważ trzeba zapewnić spójne doświadczenia klientom na swoich własnych platformach, takich jak strona internetowa firmy i aplikacje, oraz na platformach marketplace oraz zintegrować różne potrzeby poszczególnych kanałów dystrybucji - zauważa Mikołaj Garbarek.

Konsument czeka na Black Friday

Ważnym punktem przedświątecznych zakupów są dni, kiedy odbywają się duże wyprzedaże. Początkowo miały miejsce w USA, ale teraz są popularne na całym świecie. W trakcie takich dni jak Black Friday i Cyber Monday co trzeci mieszkaniec USA planuje zrobić zakupy. Polacy również przygotowują się na promocje przypadające na 24 lub 27 listopada. – Pomimo spadającej inflacji w październiku indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) był o 6,5% wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Można przypuszczać, że szukający oszczędności konusumenci z niesłabnącym zainteresowaniem szukać będą promocji. – zauważa Mikołaj Garbarek. Jednak jak podkreśla manager z poznańskiej spółki nie wszystko co zostanie kupione w promocyjnej cenie zostanie u klientów. - Należy pamiętać, że spory odsetek towarów wróci do magazynu. W branży modowej może to sięgać nawet 40 proc. Kluczowe jest, by zwroty można było szybko wprowadzić z powrotem do oferty, aby dać im szansę w grudniu – podkreśla ekspert PSI Polska.

A szanse na to są spore, ponieważ aż 29 proc. konsumentów dokona zakupów prezentów online w ostatniej chwili. Dlatego handlowcy muszą przygotować się na wzmożoną sprzedaż w ostatnich dniach przed świętami. Powinni zapewnić zarówno odpowiednią dostępność produktów, jak i sprawną logistykę dostawy oraz zwrotów.

