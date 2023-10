Kalendarz marketingowy – czym jest i jak może pomóc w działalności małej firmy?

Co to jest kalendarz marketingowy? Jak można wykorzystać to narzędzie do marketingu internetowego małych i średnich firm?

Co to jest kalendarz marketingowy? Kalendarz marketingowy to narzędzie, które pozwala planować działania marketingowe firmy z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych świąt (tradycyjnych i nietypowych), okresów przejściowych (np. Back to school), cyklicznych wydarzeń handlowych (np. Black Friday, Cyber Monday), eventów branżowych (np. Noc księgarni). REKLAMA To narzędzie nie tylko ułatwia planowanie contentu na firmowych blogach i w mediach społecznościowych, ale również może – i nawet powinno – być uwzględniane przy planowaniu płatnych kampanii reklamowych, w działaniach handlowych, a nawet w produkcji. Aby w pełni wykorzystać potencjał danego święta, zwiększyć dzięki niemu rozpoznawalność firmy i sprzedaż, najlepiej podejść do sprawy holistycznie. Przykład 1. Firma: sklep kolarski. Wydarzenie: Tour de France Przykładowe działania marketingowe, które wykorzystają potencjał wydarzenia: relacja z wyścigu w mediach społecznościowych,

wywiad z uczestnikiem wyścigu opublikowany na blogu firmowym,

kampania Google Ads z bestsellerowymi produktami,

rabat na akcesoria, specjalna limitowana edycja rękawiczek rowerowych z autografami zawodników wyścigu. Dalszy ciąg materiału pod wideo Przykład 2. Firma: kwiaciarnia. Wydarzenie: walentynki Przykładowe działania marketingowe, które wykorzystają potencjał wydarzenia: posty w mediach społecznościowych przez cały tydzień poprzedzający wydarzenie,

płatna kampanią w mediach społecznościowych i Google Ads targetowana do mężczyzn w związkach, którzy mieszkają w odległości 5 km od kwiaciarni,

promocja na duże bukiety kwiatów,

personalizacja bukietów pod znaki zodiaku czyli wzmocnienie siły walentynek wykorzystaniem trendu mody na astrologię. Kalendarz marketingowy – jak z niego korzystać? REKLAMA Nie musisz tworzyć contentu pod każde święto wymienione w kalendarzu marketingowym (przykładowy kalendarz świąt na 2024 rok znajdziesz na dole artykułu). Wybieraj tylko te święta, które są związane z Twoim biznesem. Pisz o tematach, które interesują Twoich obserwujących i pomagają Ci budować wizerunek marki. Prowadzisz sklep zoologiczny? Poinformuj swoich followersów o Światowym Dniu Zwierząt. Przygotuj grafikę na ten temat lub galerię zdjęć małych gryzoni i rybek, które można kupić w Twoim sklepie. Na blogu opublikuj artykuł na temat opieki nad małymi stworzeniami i podziel się informacją, że od tego dnia Twoja firma zaczyna wspierać schronisko dla zwierząt znajdujące się niedaleko Twojego sklepu. Za to Światowy Dzień Owsianki możesz w komunikacji zupełnie pominąć (chyba że masz produkty dla koni, wtedy jeśli masz ochotę możesz stworzyć zabawny content z owsem). Oczywiście są firmy, które mogą uczynić informowanie o niezwykłych świętach częścią swojej strategii marketingowej. Jeżeli produkujesz kalendarze, pisanie o każdym, nawet najdziwniejszym święcie jest jak najbardziej na miejscu, bo pasuje do profilu Twojej działalności. Zdefiniuj buyer personę Kalendarza marketingowego najlepiej używać mając zdefiniowaną buyer personę. Dzięki temu nie będziesz działać na ślepo, tylko tak dobierzesz wydarzenia, aby nimi pokazać, że dostrzegasz i rozumiesz bolączki Twojego klienta. Przykład: Firma: klub fitness Problem, który ma buyer persona: “kupić hantle do domu, czy karnet na siłownię?”

Jak możesz wykorzystać kalendarz marketingowy, by przekonać ją do zapisania się do klubu fitness:

wykorzystaj Międzynarodowy Dzień Sportu (6 kwietnia), by zainspirować Twojego potencjalnego klienta do ćwiczeń na siłowni poprzez publikację w mediach społecznościowych treści pokazujących szeroki zakres możliwości wykonywania ćwiczeń na siłowni, którego nie da się powtórzyć w domu bez specjalistycznego sprzętu. Nie trać potencjału tego dnia na np. post o sposobach uniknięcia kontuzji, bo mimo że jest to temat związany ze sportem, nie jest problemem Twojej buyer persony. Działaj z wyprzedzeniem Otwórz kalendarz marketingowy i na spokojnie zastanów się, do obchodzenia jakich świąt chcesz się przyłączyć. Działanie z wyprzedzeniem pozwoli Ci się dobrze przygotować i nieco zaoszczędzić na kampanii. Kampanię Bożonarodzeniową lepiej zacząć miesiąc wcześniej - stawki za reklamy pod koniec listopada będą mniejsze niż w grudniu, a wiele osób robi zakupy gwiazdkowe nawet kilka tygodni wcześniej. Święta must-have REKLAMA Są takie daty w kalendarzu, które na pewno wykorzysta Twoja konkurencja. Gdy prowadzisz sklep internetowy takimi dniami będą Black Friday i Cyber Monday. Jeśli chcesz pozostać w wyścigu o klienta szukającego okazji, musisz obligatoryjnie uwzględnić te eventy w planie marketingowym. Twoi klienci podczas Black Friday i Cyber Monday oczekują rabatów. Przykładowy kalendarz marketingowy można znaleźć pod adresem: https://internetica.info/kalendarz-marketingowy . Należy jednak pamiętać o umiejętnym wybieraniu świąt, pod które chcemy przygotować content i promocję - zgodnie z tym, co zostało napisane powyżej. Łukasz Iwanek: Od ponad 20 lat zajmuje się branżą marketingu internetowego. Właściciel agencji Internetica.pl. Wykładowca akademicki Collegium Civitas w obszarach Search Engine Marketing oraz Web Analyticx & UX. Absolwent studiów Executive MBA na University of Quebec at Montreal, były wieloletni członek i Prezes Grupy Roboczej SEM działającej w strukturach Interactive Advertising Bureau Polska.