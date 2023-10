Kim jest AD? Jakie ma obowiązki?

CEO, PM, HRM - w korporacyjnych skrótach nazw stanowisk można naprawdę się pogubić. Bywa, że wiemy, co oznacza ten skrót po polsku, ale nie wiemy jak jest po angielsku. Jak rozwinąć skrót AD? Jakie są obowiązki na tym stanowisku? Sprawdzamy.

Czy każdy CEO ma swojego AD? Przeważnie tak, a często obaj mają jeszcze PA. Już zdążyliście się pogubić? To postaramy się wyjaśnić.

REKLAMA

AD - Co to za skrót?

AD, czytany po polsku [ej-di] to skrótowiec z angielskiego Assistant Director. W języku polskim to stanowisko funkcjonuje jako zastępca dyrektora.

Dyrektor to dobrze znany już CEO, którego opisywaliśmy tutaj. A PA, o którym wspominaliśmy w tym artykule to asystent. Zazwyczaj PA bardzo przydaje się zarówno CEO, jak i AD. Uff, już przechodzimy do konkretów.

AD - czym się zajmuje?

REKLAMA

Zastępca dyrektora, jak sama nazwa wskazuje, to osoba wysoko na szczeblach organizacji, pełni ważną rolę w strukturze zarządzania firmą. Na co dzień jest wsparciem CEO w codziennym zarządzaniu, a podczas jego nieobecności przejmuje obowiązki.

AD powinien być na bieżąco z tym co dzieje się w przedsiębiorstwie, koordynować czynności poszczególnych działów, brać udział w podejmowaniu decyzji i raportować postępy w realizacji zadań. Oczywiście, w zależności od branży i specyfiki danego stanowiska, zakres obowiązków AD może się różnić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

AD - jakie cechy powinien posiadać?

Idealny zastępca dyrektora powinien być godny zaufania i doskonale zorganizowany. Umiejętność podejmowania decyzji jest również jedną z kluczowych cech, jakie powinien posiadać. Bywa, że musi działać pod presją, więc elastyczność i radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami także będą pożądanymi talentami.

Nie bez znaczenia są zdolności interpersonalne i znajomość zasad dobrej komunikacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl