Kim jest PA? Czym się zajmuje?

Polacy chętnie przyswajają zapożyczenia z innych języków, a anglicyzmy są na czele, zwłaszcza w nazwach stanowisk. Co więcej, duża część rodaków uważa, że pewnych nazw zawodów nie da się zastąpić polskimi odpowiednikami. Jak to będzie ze skrótem PA? Sprawdzamy!

PA - skrótowiec może spotykany rzadziej, ale wciąż dość wysoko na liście powszechnie stosowanych na świecie skrótów dla nazw stanowisk. Co oznacza? Wyjaśniamy poniżej.

PA - Co to za skrót?

PA, czytany po polsku [pi-ej] to skrótowiec z angielskiego Personal Assistant, po polsku to stanowisko to asystent/asystentka.

Wielu prezesów czy kierowników w firmach nie obejdzie się bez osoby na tym stanowisku. Dlaczego jest taka ważna?

PA - jakie ma obowiązki?

PA jest pomocą w codziennym zarządzaniu zadaniami i obowiązkami osobom na wyższych szczeblach w organizacji. A co wchodzi w zakres obowiązków osobistego asystenta? Przede wszystkim zarządzanie terminarzem przełożonego: optymalne planowanie spotkań, wyjazdów, innych zobowiązań, ale także komunikacja w jego imieniu.

Często asystent lub asystentka są odpowiedzialni również za dokumentację, prezentacje czy raporty. Zadania administracyjne również są w zakresie obowiązków PA (np. rezerwacja sali konferencyjnej, obsługa korespondencji). Asystent będzie też organizował podróże służbowe i współpracował z innymi działami w firmie.

PA - jakie powinien mieć cechy?

Dobry asystent powinien być przede wszystkim osobą dyskretną, godną zaufania i dobrze zorganizowaną. Powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne i dobrze zarządzać czasem. Samodzielność i zdolność do podejmowania decyzji, a także elastyczność są bardzo pożądanymi cechami kompetentnego PA.

