Kim jest CEO? Czym się zajmuje? Jaka jest jego rola w firmie?

Od anglicyzmów uciec coraz trudniej, zwłaszcza w wielkich korporacjach. Co oznaczają tajemnicze skróty w nazwach stanowisk? Wyjaśniamy! Na początek rozszyfrujemy skrót CEO.

CEO to jeden z najpopularniejszych skrótów, z jakim się spotykamy, czytając czy rozmawiając o różnych stanowiskach w firmie. Pora dowiedzieć się, co oznacza.

CEO - co to znaczy?

CEO, czytany po polsku [si-i-ou], to skrótowiec z angielskiego terminu Chief Executive Officer oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu generalnego dyrektora wykonawczego. W Polsce mianem CEO oznacza się zazwyczaj prezesa zarządu, dyrektora generalnego.

CEO jest najwyższym stanowiskiem kierowniczym w firmie lub innej organizacji.

CEO - czym się zajmuje?

CEO może lecz nie musi być właścicielem firmy, ale niewątpliwie jest jej "twarzą". Zadaniem CEO jest reprezentacja firmy na zewnątrz, zarządzanie nią, budowanie strategii, podejmowanie decyzji, często również kooperacja z innymi członkami zarządu.

W zależności od wielkości i struktury firmy, którą reprezentuje CEO, różnią się jego obowiązki i stopień zaangażowania w podejmowanie rozmaitych decyzji.

CEO - rola w firmie

Trudno wyobrazić sobie dobrze prosperującą firmę bez odpowiedniego CEO. To od niego zależy bowiem codzienne zarządzanie i skupianie się na wyznaczonych celach. On jest odpowiedzialny za budowanie strategii dla firmy i podążanie potem w wyznaczonym kierunku. Najważniejsze decyzje należą właśnie do dyrektora generalnego.

CEO jest odpowiedzialny za dysponowanie budżetem, reguluje nowe inwestycje, nadzoruje pracowników, czuwa nad ewentualnymi zagrożeniami i w razie potrzeby rozwiązuje problemy. To z CEO kontaktują się inwestorzy, partnerzy biznesowi czy media.

Chief Executive Officer raportuje także działalność firmy zarządowi i inwestorom.

