Jak płacimy w sklepach internetowych? Ulubione metody płatności polskich internautów

Chmura obliczeniowa. Jeszcze wielu szefów firm nie do końca zdaje sobie sprawy z tego, że biznes już powszechnie przenosi się na chmury IT i korzysta z nowych technologii. Z drugiej strony firmy wykupują miejsce w chmurach i nie wykorzystują go. Czy można pogodzić potrzebę rozwoju z oszczędnościami?