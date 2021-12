Ile trwa ładowanie Tesli?

Ile trwa ładowanie Tesli? To pytanie, które mogą zadać sobie potencjalni nabywcy amerykańskiego samochodu elektrycznego. Poszukajmy odpowiedzi.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - nowe zasady

Nowelizacja dotychczas rzadko stosowanego postępowania o zatwierdzenie układu obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r. Co warto wiedzieć o tych przepisach?

Jak przygotować samochód na zimę?

Jak przygotować samochód na zimę? Zestaw dzisiejszych porad sprawi, że nie będziecie mieli niemiłej niespodzianki o poranku.

Pandemia i chaos prawny zwiększają niepewność biznesu

Jesteśmy w przededniu wejścia w życie nowych reguł gry dla przedsiębiorców w postaci pakietu zmian podatkowych pod nazwą Polski Ład. Nie można uznać za dobre ani warunków, ani trybu wprowadzania tak ważnych zmian. Firmy mierzą się aktualnie z popandemicznym wzrostem cen surowców, przerwami w łańcuchach dostaw i trudnym rynkiem pracownika. Bez wątpienia tworzy się nowy ład, tyle że w ujęciu nowej konkurencyjności gospodarek, silnej koncentracji podmiotów w coraz większej liczbie sektorów oraz wyłaniania się nowych liderów tworzących nowe rozwiązania adekwatne do epoki just in case zastępującej czasy just in time.

Pierwszy dzień zimy 2021 - kiedy kalendarzowy i astronomiczny początek zimy?

Pierwszy dzień zimy 2021. Zanurzeni w codzienności i zabiegani często zapominamy o otaczającym nas świecie. Tym czasem przyroda niezmiennie żyje swoim cyklem. Przed nami kolejna zmiana pory. Kiedy w 2021 roku przywitamy kalendarzową i astronomiczną zimę?

Hotele bez dzieci. Rośnie popularność destynacji „children free”

Hotele bez dzieci. Destynacje „children free”. Są świetną propozycją nie tylko dla szukających spokoju seniorów, czy możliwości koncentracji twórców i biznesmenów, ale właśnie dla rodziców, którzy jak wszyscy inni zasługują na chwilę wytchnienia. W ostatnich latach na całym świecie rośnie popularność miejsc adresowanych do osób w wieku pow. 16 lat. Przybywa ich również w Polsce. Dostrzegając rynkową potrzebę, szereg z nich stworzyły firmy posiadające też hotele z ofertą familijną. Nie chodzi tu przecież o to, że ktoś nie akceptuje dzieci, a wręcz przeciwnie.

Nieszczelny filtr powietrza: objawy usterki to zły znak

Nieszczelny filtr powietrza: objawy usterki mogą wskazywać na problemy z innymi układami w aucie. Dlatego diagnostyka jest tak trudna.

Rynek NFT na świecie wart miliardy USD

Rynek NFT. Okazuje się, że można kupić coś, co nie istnieje lub inaczej ujmując, znajduje się wyłącznie w świecie wirtualnym. W marcu br. cyfrowy obrazek JPEG został sprzedany za blisko 70 mln dol., a aukcje w Christie’s obserwowało w sieci 20 mln ludzi. Ten nowy sektor dóbr cyfrowych stale rośnie, jak obliczył JP Morgan rynek NFT jest już wart ponad 7 mld dol. Dla przykładu niewymienialny token, czyli NFT (non-fungible token), pozwala kupować m.in.: wirtualne nieruchomości, obrazy, przedmioty w grach, nazwy domen czy nawet cyber zwierzaki. A to wszystko jest dopiero początkiem możliwości jego stosowania.

Jak aktywować pojazd w e-TOLL?

Jak aktywować pojazd w e-TOLL? Przygotowaliśmy dla kierowców instrukcję krok po kroku. Oto jak wygląda cały proces.

Jak rozliczyć najem mieszkania za 2021?

Rozliczenie prywatnego najmu mieszkania za 2021 r. Każda osoba wynajmująca swoje mieszkanie na terenie Polski jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Jak rozliczać najem nieruchomości poza działalnością gospodarczą?

Towary luksusowe: sprzedaż na globalnym rynku wzrośnie o 9 proc.

Towary luksusowe. Na globalnym rynku towarów luksusowych sprzedaż wzrośnie o 9 proc. w 2022 r. - przewiduje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Zdaniem analityków megamarki będą sobie radzić lepiej od konkurencji w takich kategoriach, jak galanteria skórzana, biżuteria czy zegarki.

Uchylenia i unieważnienia NIP. Firmy coraz częściej tracą swoje NIP-y

Uchylenia i unieważnienia NIP. W trzech kwartałach br. o ponad 28% wzrosła liczba uchyleń i unieważnień NIP w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Natomiast ostatnio takich przypadków było o prawie 5% mniej niż od stycznia do września 2019 roku. Głównym powodem ww. decyzji jest posługiwanie się przez podmioty fałszywymi lub fikcyjnymi danymi. Jednak komentujący to eksperci zwracają uwagę na niepokojące działania podejmowane przez organy, często bardzo szybkie i bezprocesowe unieważnianie i uchylanie NIP. Później z reguły sprawy trafiają do sądów, gdzie najczęściej decyzje są już korzystne dla przedsiębiorców.

Inwestycje w nieruchomości. Koniec roku sprzyja zakupom mieszkań

Kupno mieszkania pod wynajem staje się coraz bardziej popularne. Zwłaszcza w dobie rosnących cen i wysokiej inflacji. Co przemawia za tym, aby decyzję o zakupie podjąć jeszcze przed końcem roku?

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa

Zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zawieszający działalność gospodarczą często zapominają o jej istnieniu. Niemniej jednak brak podejmowania czynności związanych z biznesem nie zwalnia ich z obowiązków wynikających z ustaw.

Jaką formę umowy najmu wybrać? Najem tradycyjny, czy okazjonalny?

Właściwa forma zawarcia umowy najmu mieszkania pozwoli zabezpieczyć interesy zarówno wynajmującemu, jak i najemcy. Dlatego przed przystąpieniem do jej zawarcia warto uzbroić się w wiedzę, która pozwoli uniknąć bolesnych konsekwencji. O czym należy wiedzieć przy podpisaniu umowy najmu mieszkania będąc osobą fizyczną? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Wnioski od rolników, którzy nie otrzymali pieniędzy za mleko, tylko do 10 grudnia

Tylko do piątku o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w latach 2018-2020 przynajmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne i co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za mleko sprzedane podmiotowi, który ogłosił upadłość - przypomniała w czwartek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dywidenda za 2021 r. : Instytucje finansowe mogą wypłacić cały zysk

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w czwartek swoje stanowisko dotyczące polityki dywidendowej instytucji finansowych w 2022 r. Dopuszcza w nim wypłatę całego zysku z 2021 r. w formie dywidendy po spełnieniu określonych warunków.

Jak będzie wyglądał rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2022? Co z cenami mieszkań?

Mieszkania z rynku pierwotnego. W ostatnich miesiącach na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych w wielu największych miastach Polski wystąpiła nierównowaga podaży i popytu, co również przyczyniło się do dynamicznych wzrostów cen. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami było tak duże, że deweloperzy nie nadążali z budową nowych inwestycji. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Audi Q4 Sportback e-tron [test]: to jest auto kompaktowe?

Audi Q4 Sportback e-tron jest ponoć pierwszym kompaktowym elektrykiem marki. Jakim? Kompaktowym? Sam nie wiem...

eTOLL status pojazdu nieaktywny. Co to oznacza?

eTOLL status pojazdu nieaktywny – to komunikat, który kierowcy często napotykają podczas rejestracji konta. Co on oznacza?

Jak podwyżka stóp procentowych wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Podwyżka stóp procentowych, a rynek nieruchomości. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o kolejnej, trzeciej już od października podwyżce stóp procentowych. Tym razem o prognozowane 50 pb.

Sygnaliści w firmach - jak przygotować się do nowych przepisów?

Sygnaliści w firmach. Aż 69% pracowników nie zgłasza nieprawidłowości w pracy, bo boi się konsekwencji takiego działania, wynika z badania „Ochrona sygnalistów w Polsce – świadomość pracowników i praktyki w firmach”, przeprowadzonego przez firmy ARC Rynek i Opinia oraz braf. tech. Przepisy dotyczące takich przypadków są więc potrzebne, aby zapewnić zgłaszającym odpowiednią ochronę. Co znalazło się w nowej ustawie o sygnalistach?

Nieruchomości - w co inwestować w dobie wysokiej inflacji?

Inflacja w Polsce osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat. W związku z czym, wiele osób staje przed dylematem, w jaki sposób zabezpieczyć swoje oszczędności, aby nie traciły na wartości. Wciąż ogromną popularnością cieszą się nieruchomości mieszkaniowe. Jednak eksperci wskazują, że zdecydowanie lepszą ochroną kapitału jest ziemia, uważana za jedną z najbezpieczniejszych przystani w dobie trwającego kryzysu.

Hamowanie na progu zwalniającym. Czy to dobry pomysł?

Hamowanie na progu zwalniającym zdecydowanie jest złym nawykiem. Jak się go pozbyć? Najlepiej poznać listę potencjalnych usterek.

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w domu?

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w domu? Pytanie jest o tyle zasadnicze, że podobno ładowanie w domu jest najtańsze.