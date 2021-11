Jak przedsiębiorcy oceniają Polski Ład?

Polski Ład. Zdecydowana większość przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma krytyczny stosunek do zmian, które wprowadza Polski Ład - wynika z badania firmy inFakt. Prawie 2/3 respondentów przyznało, że nie czuje się odpowiednio poinformowane, jak nowe prawo wpłynie na ich firmy. Największe obawy budzi w nich wzrost kosztów prowadzania działalności. 44% badanych wskazało, że przez to mogą być zmuszeni do podniesienia cen.

Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Ostatni dzień na złożenie wniosku

26 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie to jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Nie zapłacono za sprzedane mleko. Pomoc dla rolników

Nie zapłacono za sprzedane mleko. Pomoc przeznaczona jest dla producentów rolnych, którzy w latach 2018 - 2020 r. co najmniej raz sprzedali mleko podmiotowi, który w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie zapłacił za nie. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wartość eksportu polskiej żywności systematycznie rośnie

Eksport produktów rolno-spożywczych systematycznie rośnie. W 2020 roku wartość eksportu polskiej żywności wyniosła 34,3 mld euro, co było najlepszym wynikiem w historii polskiego handlu tymi produktami - poinformował wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk.

KOWR podpisał umowę ws. nadzoru technicznego nad projektem satelitarnego monitorowania upraw

Spółka OPEGIEKA została wybrana przez KOWR Doradcą Technicznym, który ma nadzorować technicznie realizację projektu budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). W czwartek KOWR podpisał ze spółką umowę na realizację tej części projektu.

Tomasz Manowski: „Bidul” to marka, która pomaga dzieciakom

Bidul - sklep internetowy. Skąd pomysł na taką nazwę dla marki? Jaka jest historia jej powstania? Jakie wartości wciela w życie? O tym w rozmowie z Szymonem Glonkiem opowiada Tomasz Manowski, założyciel marki odzieżowej „Bidul”.

Kredyty hipoteczne w listopadzie 2021 r. - raty wzrosły, zdolność kredytowa spadła

Kredyty hipoteczne - wysokość rat i zdolność kredytowa. O 140 zł wzrosła lub lada moment wzrośnie przeciętna rata złotowego kredytu mieszkaniowego po ostatnich dwóch podwyżkach stóp procentowych. Przy droższych kredytach w dół poszła też zdolność kredytowa – przeciętnie o około 100 tys. zł.

Jak rozwijać firmę z Doradcą Internetowym

Przedsiębiorcy dziś już nie wyobrażają sobie prowadzenia firmy bez stałej jej obecności w Internecie. Nic dziwnego, nieustanny rozwój technologii skłania ich bowiem do promowania swojej oferty w sieci. Ważna jest jednak odpowiednio zaplanowana strategia. Z pomocą przychodzi tutaj Doradca Internetowy, który pomaga właścicielom biznesów działać w świecie online i odnosić sukcesy.

Toyota Corolla GR Sport 2.0 Hybrid. Sportowy, ale tylko trochę

Toyota Corolla GR Sport 2.0 Hybrid – to kolejne auto, które trafiło do naszej redakcji. Corolla wygląda efektownie, a do tego ma 184 hybrydowe konie.

Zamiana wskaźnika LIBOR na SARON - skarga w TSUE

Zamiana wskaźnika LIBOR na SARON. Frankowiczka (kredytobiorczyni kredytu we frankach szwajcarskich) złożyła do TSUE skargę na rozporządzenie KE dotyczące zamiany w umowach o kredyt frankowy wskaźnika pozwalającego wyliczyć oprocentowanie z LIBOR-u na SARON - poinformowano 25 listopada 2021 r. na konferencji prasowej.

e-TOLL na A1? Czyli jak to jest z tymi opłatami

e-TOLL na A1? Czy po 1 grudnia 2021 roku elektroniczne płatności można wnosić również na autostradzie A1? Sprawdziliśmy to.

e-TOLL: co trzeba wiedzieć?

e-TOLL: co trzeba wiedzieć? Pakiet niezbędnych informacji zebrało Ministerstwo Finansów. Każdy kierowca od 1 grudnia musi wiedzieć, że...

Astara i Mitsubishi w Polsce. Jest nowy pomysł!

Astara i Mitsubishi? Nie mamy na myśli sprzedaży japońskich aut w stolicy Azerbejdżanu. To nową koncepcję rozwoju sprzedaży Mitsu w Europie.

Aplikacja znajdzie wolne miejsca parkingowe. Tak, w Polsce!

Aplikacja znajdzie wolne miejsca parkingowe – stwierdzenie to stanie się już niedługo elementem polskiej rzeczywistości. A wszystko za sprawą AnyPark.

Pory roku - daty

Pory roku - kiedy wypadają w Polsce? Oto daty początkowe i końcowe pór roku. Można wyróżnić kalendarzowe, astronomiczne, meteorologiczne, termiczne i fenologiczne pory roku. Jak się różnią?

Wszczynanie postępowań wyłącznie dla zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Wszczynanie postępowań karnych przeciw przedsiębiorcom wyłącznie po to, by wydłużyć termin przedawnienia ich zobowiązań, może być sprzeczne z Konstytucją.

Czy skrzyżowanie odwołuje znaki ostrzegawcze?

Czy skrzyżowanie odwołuje znaki ostrzegawcze? Czasami tak, ale nie zawsze. Bo ich specyfika sprawia, że czasami obowiązują na dłuższych odcinkach.

Czy znak zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia?

Czy znak zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia? W 99 proc. przypadków tak. Jest jednak 1 proc. przypadków, w których zasada ta zmienia się.

Pękniętą szyba a OC, czyli czy ta polisa pokryje straty?

Pękniętą szyba a OC, czyli czy po uszkodzeniu szyby przez kamień kierowca może liczyć na polisę OC? Czasami tak, a czasami nie.

Jak rozwijać firmę z Doradcą Internetowym

Przedsiębiorcy dziś już nie wyobrażają sobie prowadzenia firmy bez stałej jej obecności w Internecie. Nic dziwnego, nieustanny rozwój technologii skłania ich bowiem do promowania swojej oferty w sieci. Ważna jest jednak odpowiednio zaplanowana strategia. Z pomocą przychodzi tutaj Doradca Internetowy, który pomaga właścicielom biznesów działać w świecie online i odnosić sukcesy.

Najem okazjonalny, instytucjonalny i tradycyjny a podwyżka czynszu

Najem okazjonalny, instytucjonalny i tradycyjny a podwyżka czynszu. Okazjonalny najem będzie się cechował czynszową swobodą jeśli właściciel mieszkania zgłosi zawarcie umowy do urzędu skarbowego. Strony w ramach najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego, mogą swobodnie ustalać umowne zasady podwyższania czynszu. W wyjątkowych przypadkach, właściciel mieszkania może zostać oskarżony o czynszowy wyzysk w myśl art. 388 kodeksu cywilnego.

Drzwi wejściowe do mieszkania - jakie wybrać?

Drzwi wejściowe (frontowe) to wizytówka naszego domu i mieszkania. Powinny być nie tylko ładne i trwałe, ale również wyposażone w skuteczne rozwiązania przeciwwłamaniowe, by zapewnić domownikom bezpieczeństwo i chronić mienie przed kradzieżą. Na rynku są też dostępne zamki elektroniczne obsługiwane za pomocą smartfona. Wtedy aplikacja pokaże właścicielowi, czy np. dziecko zamknęło drzwi wychodząc do szkoły.

Dostęp do Internetu posiada 92,4 proc. gospodarstw domowych

W 2021 roku dostęp do Internetu posiadało 92,4 proc. gospodarstw domowych, o 2 pkt. proc. więcej rdr - podał GUS.

Kara za tworzenie zatorów płatniczych

Ponad 313 tys. zł kary nałożył UOKiK na spółkę Exide Technologies produkującą baterie i akumulatory za generowanie zatorów płatniczych - poinformował w środę Urząd. Trwają prace nad nowelizacją przepisów, które zapewnią skuteczniejszą walkę z zatorami - dodał.

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Od 31 października 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, polegającej na prowadzeniu działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych.