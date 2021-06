Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach

Resort spraw wewnętrznych i administracji opublikował projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Jednym z założeń noweli jest stworzenie warunków sprzyjających legalizacji pobytu cudzoziemców, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą i są uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców.

Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, odnosząc się w rozmowie z PAP do opublikowanego niedawno projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, zaznaczył, że projektowana regulacja wprowadza zalecenia sformułowane przez Radę Unii Europejskiej. Przypomniał, że zespół ewaluacyjny złożony m.in. z przedstawicieli innych państw członkowskich w 2019 roku przeprowadził w Polsce ewaluacje Schengen, sprawdzając stosowanie przez Polskę dorobku Schengen - szczególnie w dziedzinie polityki wizowej, powrotowej i granicznej.

"Jest to wykaz technikaliów, które musimy doprecyzować, jeśli chodzi o korzystanie z tego dorobku, jak chociażby sposób przekazywania obrazu linii papilarnych do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu" - powiedział wiceszef MSWiA.

Szersze kompetencje Komendanta Głównego Straży Granicznej

Dodał, że dość istotną zmianą, jaką wprowadza nowela jest przeniesienie kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako organu wyższego stopnia przy niektórych postępowaniach. Chodzi głównie o postępowania administracyjne w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, a także w sprawach wydalenia obywatela państwa członkowskiego UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W regulacji przeniesiono również kompetencje szefa UdSC na Komendanta Głównego SG w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców. Wprowadzone zmiany mają przyspieszyć procedowanie niektórych postępowań.

Legalizacja pobytu cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą

W noweli proponuje się także stworzenie warunków do legalizacji pobytów cudzoziemców, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przede wszystkim są uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców jak Poland.Business Harbour i ewentualnie innych programów, które pojawią się w przyszłości.

Inne zmiany

W ramach realizacji zaleceń Rady UE w projekcie zaproponowano m.in. zmiany związane z likwidacją instytucji aresztu dla cudzoziemców, zmiany dotyczące istoty orzekania o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen, a także zapewnienie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich lub upoważnionego przez niego pracownika Biura RPO w czynnościach związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy lub portu lotniczego lub morskiego. Chodzi o czynności podejmowane w związku z przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W projekcie zaproponowano również zmiany w zakresie nakazu przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Polski. Z kolei w celu realizacji zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia większej skuteczności powrotów przy wdrażaniu dyrektywy 2008/115/WE zaproponowano m.in. skrócenie terminu dobrowolnego wyjazdu oraz terminu na wniesienie odwołania. Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązań prawnych w zakresie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

Proponowane zmiany są związane z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Regulacje mają na celu rozszerzenie katalogu wydawanych cudzoziemcom dokumentów o europejski dokument podróży dla celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. "Stąd konieczne jest uregulowanie w szczególności przesłanek, trybu oraz organów właściwych do wydania tego dokumentu" - czytamy w uzasadnieniu do noweli.

Zgodnie z propozycją zmian w ustawie o cudzoziemcach i w ustawie o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, szefa ABW albo SKW, wydaje odpowiednio decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo o wydaleniu z terytorium RP obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, jeżeli istnieje obawa, że może on prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo jest podejrzewany o popełnienie jednego z tych przestępstw.

