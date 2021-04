Handel wraca po majówce - zasady bezpiecznych zakupów

Zgodnie z rządowym harmonogramem znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19, we wtorek, 4 maja zostaną otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych, a także meblowe i budowlane. PRCH przypomina o zasadach bezpiecznych zakupów.

Odmrożony handel i zasady bezpieczeństwa

4 maja zostaną otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych, a także meblowe i budowlane. Gastronomia nadal będzie działać z opcją na wynos lub w dostawie do połowy maja, od tego terminu zgodnie z zapowiedziami rządu klienci będą mogli korzystać z ogródków na zewnątrz obiektów. Galerie handlowe będą działać w najwyższym reżimie sanitarnym. Wszystkim kupującym przypominamy, że bezpieczeństwo podczas zakupów zależy również od naszego zachowania.

Polska Rada Centrów Handlowych apeluje o rozsądne korzystanie z możliwości, jakie dają tradycyjne zakupy. Centra handlowe są jednymi z najbezpieczniejszych obiektów w przestrzeni publicznej. Właściciele i zarządzający galeriami handlowymi wykonali ogrom pracy i zainwestowali duże środki, by zapewnić bezpieczeństwo personelowi obiektów i kupującym. Nieruchomości handlowe są dostosowane do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a polskie wymogi sanitarne są jednymi z najsurowszych w Europie.

Zasady bezpiecznych zakupów

Przy wejściach oraz w pasażach zostały udostępnione dyspensery ze środkami do dezynfekcji, a powierzchnie dotykane przez klientów są wiele razy dziennie dezynfekowane. Każdy obiekt handlowy zapewnia klientom dostęp do maseczek. O zasadach bezpiecznych zakupów, konieczności zachowania dystansu, czy prawidłowym myciu rąk przypominają komunikaty głosowe i plansze informacyjne rozmieszczone na terenie galerii, a także pracownicy centrów. Na bieżąco monitorowana jest liczba osób przebywających na terenie danego centrum handlowego i kontrolowane są dopuszczalne limity osób na metr kwadratowy sklepu.

„Właściciele i zarządcy oraz najemcy obiektów handlowych zapraszają do odwiedzania galerii, jednocześnie apelując o rozwagę i odpowiedzialność w trakcie wizyt. Stacjonarne zakupy to obecnie forma wsparcia firm handlowych poszkodowanych w wyniku łącznie prawie półrocznego lockdownu. Ostatnie obostrzenia objęły jeden z najważniejszych dla branży pod kątem sprzedaży okresów w roku, uniemożliwiając zakupy wielkanocne i zostawiając sklepy z towarami sezonowymi. Każdy dzień lockdownu pogłębiał miliardowe straty w obrotach branży. Tylko stabilne, nieprzerwane funkcjonowanie centrów handlowych i aktywność zakupowa klientów pozwoli wielu podmiotom przetrwać” – powiedział Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Odpowiedzialne zachowanie klientów

To jak bezpieczne są centra handlowe zależy także w dużym stopniu od odpowiedzialnego zachowania klientów. Dlatego przed kolejnym otwarciem przypominamy kupującym o przestrzeganiu na terenie centrum handlowego zasad DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka i trosce o pracowników i innych klientów. Bycie odpowiedzialnym, to noszenie prawidłowo założonej maseczki zasłaniającej jednocześnie nos i usta, zachowywanie dystansu i dezynfekowanie rąk. W trosce o zdrowie swoje, innych kupujących i pracowników róbmy zakupy w pojedynkę. Dotykajmy tylko tych produktów, którymi jesteśmy zainteresowani i tam, gdzie to możliwe płaćmy bezdotykowo. Bądźmy uprzejmi i cierpliwi, nawet gdy jesteśmy zmuszeni do chwilowego oczekiwania na wejście do sklepu lub galerii. I bezwzględnie nie wybierajmy się na zakupy, kiedy nie czujemy się zdrowi lub mamy objawy przeziębienia.

