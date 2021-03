Morawiecki: Czy służba prywatna ratuje życie pacjentów COVID-19? Jest stanowisko branży

1000 łóżek dla pacjentów z COVID-19 Na prośbę Ministra Zdrowia z 19 października 2020 roku w ciągu kilku dni szpitale prywatne udostępniły ok. 1000 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Wcześniej też zadeklarowaliśmy gotowość do przejęcia pacjentów na zabiegi planowe z podmiotów leczniczych, które z powodu zmagań z koronawirusem, posiadają ograniczone możliwości lecznicze. Nie możemy też zapomnieć o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, o lekarzach rodzinnych, o transporcie sanitarnym, które równie mocno zaangażowane są w zmagania z koronawirusem. Dlatego z ogromnym zdziwieniem usłyszeliśmy dzisiaj (25.03.21) na konferencji prasowej z ust Pana Premiera szokujące pytanie: Czy służba prywatna, do której mam szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Rośnie liczna chorób nowotworowych Dzisiaj Polska zabrnęła do takiego momentu, że wciąż zaostrzane są ograniczenia. Oczywiście obostrzenia są zasadne, ale tam, gdzie dochodzi do zakażeń. Zapewne można by o tym dyskutować, szczególnie biorąc pod uwagę doniesienia naukowe oraz rachunek korzyści i strat. Niestety Polki i Polacy już zaciągnęli gigantyczny dług zdrowotny i nadal – jak się okazuje – będą go zaciągać. Lawinowo rośnie liczba chorób nowotworowych, układu krążenia oraz innych chorób przewlekłych. Zatem leczenie tych pacjentów będzie nas zapewne kosztowało dużo więcej niż cała pandemia koronawirusa. Mówię tu tylko o kosztach zdrowotnych, a nie gospodarczych. Najważniejsze jest dzisiaj zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego oraz przywrócenie „normalnego” funkcjonowania opieki zdrowotnej. Prywatny sektor ochrony zdrowia zawsze był gotowy i potwierdza swoją gotowość w ratowaniu zdrowia i życia Polaków. Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP