Czy będzie podwyżka akcyzy na piwo? Restort odpowiada

Czy wzrośnie akcyza na piwo?

Rzecznik MŚP w związku z informacjami medialnymi, mówiącymi o planowanej podwyżce akcyzy na napoje alkoholowe, w szczególności piwo zapytał Ministerstwo Finansów czy trwają obecnie pracę nad takimi rozwiązaniami. Resort finansów poinformował, że obecnie nie są prowadzone żadne prace legislacyjne w zakresie zmiany stawek podatku akcyzowego.

Lockdown pogrąża branże piwną

Branża piwna to ważna część rodzimego przemysłu spożywczego. Polska jest trzecim co do wielkości producentem piwa w Europie. Poza największymi producentami na rynku funkcjonuje także wiele mniejszych browarów, zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego Rzecznik MŚP z zadowoleniem przyjął odpowiedź Ministerstwa Finansów.





– Małe, rodzinne browary to rzadko wspominane ofiary lockdownu. Często ich głównymi klientami są restauracje, które dziś są zamknięte. Nie uwzględniają ich jednak tarcze antykryzysowe. Dołożenie im jeszcze kolejnego problemu w postaci podwyżki akcyzy mogłoby być dla wielu z nich nie do udźwignięcia. Dobrze, więc że plotki o zmianach w akcyzie okazały się jedynie dziennikarską kaczką – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP konsekwentnie opowiada się za nienakładaniem w czasie kryzysu nowych podatków i danin na przedsiębiorców, zwłaszcza na branże szczególnie dotkniętych konsekwencjami zamknięcia gospodarki.

Ile wynosi akcyza na piwo?

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na piwo wynosi 8,57 zł za każdy procent mocy piwa na daną objętość (od 1 hektolitra).

