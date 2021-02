Polski eksport z jednym z najlepszych wyników w UE

Polski eksport rośnie mimo pandemii

Polska zanotowała 10-krotny wzrost wymiany towarowej w handlu zagranicznym w 2020 r. - wg wstępnych danych GUS nastąpił wzrost salda z 5,1 mld zł w 2019 r. do 53,7 mld zł. To jeden z najlepszych wyników w całej UE. W ubiegłym roku, pomimo pandemii, eksport z Polski wzrósł o 2,8% r./r. i osiągnął wartość 1051,9 mld zł. Eksport wyrażony w euro wyniósł 237,5 mld EUR(nieznaczny spadek o 0,3%).

- Polski eksport jest jednym z kluczowych czynników wspierających wzrost gospodarczy - powiedział wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin.





- Oczekujemy w 2021 roku przyspieszenia naszych obrotów towarowych, w tym większego po stronie eksportu, co jednocześnie zaowocuje dalszym wzrostem dodatniego salda obrotów. Spodziewamy się, że dynamika eksportu towarów będzie wyraźnie przewyższać dynamikę PKB - prognozuje wiceminister Robert Tomanek.

Coraz mocniejsza pozycja w imporcie z Niemiec

COVID-19 nie zatrzymał polskich eksporterów. Pomimo tak dużej skali zaburzeń w gospodarce światowej radzili sobie oni wyjątkowo dobrze, a często lepiej niż nasi partnerzy handlowi. W tym samym czasie najwięksi unijni eksporterzy zanotowali dużo głębsze spadki np. Niemcy – 9%, Holandia – 7%, Francja – 16%, Włochy – 10%, Hiszpania – 10%, Belgia – 8%.

Polska umacnia także swoją pozycję w imporcie z Niemiec (naszego największego partnera handlowego). Według danych niemieckiego urzędu statystycznego DESTATIS, w ubiegłym roku Polska wyprzedziła Francję i powiększyła dystans do Włoch. Byliśmy 4 dostawcą towarów do Niemiec i 2 spoza Europy. Więcej z Europy eksportowała do Niemiec tylko Holandia, a spoza Europy tylko – Chiny oraz USA. W grudniu ub.r., zgodnie z naszymi oczekiwanymi, eksport towarów wzrósł w tempie dwucyfrowym - o 10%, do 19,8 mld EUR. Był to najlepszy wynik w 2020 r. i jednocześnie czwarty wzrost z rzędu. Dynamicznie w grudniu rósł także import, tj. o 7,1%, do 19,4 mld EUR.

Jaka jest skala eksportu towarów z Polski?

W skali całego roku eksport towarów z Polski osiągnął 237,5 mld EUR (-0,3% r/r), co w obliczu bezprecedensowych turbulencji w światowym handlu w 2020 r. należy uznać za wyjątkowo dobry wynik. W dużej części to efekt wysokiej konkurencyjności naszego eksportu i jego struktury przedmiotowej. Niemniej istotną rolę odegrała szybka adaptacja naszych przedsiębiorstw do nowych warunków poprzez m.in. dywersyfikację kanałów sprzedaży, jak również szybka i zdecydowana odpowiedź Rządu na kryzys.

Po stronie importu w 2020 r. nastąpił spadek o 4,8%, do 225,5 mld EUR. Przełożyło się to jednocześnie na bezprecedensowy wzrost nadwyżki (+10,8 mld EUR), do historycznie rekordowego poziomu blisko 12 mld EUR.

W grudniu ub.r., zgodnie z naszymi oczekiwanymi, eksport towarów wzrósł w tempie dwucyfrowym - o 10%, do 19,8 mld EUR. Był to najlepszy wynik w 2020 r. i jednocześnie czwarty wzrost z rzędu. Dynamicznie w grudniu rósł także import, tj. o 7,1%, do 19,4 mld EUR.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA