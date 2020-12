Mateusz Morawiecki: szczepionka jest skutecznym mechanizmem ochrony miejsc pracy

Premier Morawiecki ogłasza plan masowych szczepień 2.12.20 rząd ogłosił plan plan masowych i dobrowolnych szczepień na koronawirusa . Jak podkreślił premier Morawiecki "szczepionka daje nam nadzieję na zakończenie walki z koronawirusem. Oznacza ona nie tylko powrót do normalności, ale jest też skutecznym mechanizmem ochrony miejsc pracy". Morawiecki podkreślił, że szczepienia to nie tylko powrót do normalności z punktu widzenia naszego życia codziennego, społecznego, ale też szybszy powrót do normalnego funkcjonowania takich branż jak gastronomia czy turystyka. "Będą mogli tym szybciej wrócić do normalności, im więcej osób szybko się zaszczepi" - stwierdził szef rządu. Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy Ile dawek szczepionki na koronawirusa zostało zamówione? Polska podpisała odpowiednie umowy i złożyła zamówienia na 45 milionów dawek szczepionki z firmami takimi jak: Pfizer BioNtech

Johnson&Johnson

AstraZeneca Polska jest gotowa do podpisania kolejnych umów. Jak tylko będzie sygnał od European Commission i decyzja Europejskiej Agencji Leków to kolejne umowy zostaną podpisane. Jak będzie wglądało szczepienie na koronawirusa? W założeniu proces szczepień ma być prosty: rejestracja (online lub tradycyjna) zgłoszenie szczepienie powtórne szczepienie. Kto zostanie zaszczepiony w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną: pracownicy służby zdrowia

mieszkańcy DPS i pacjenci ZOL

osoby w wieku 60+

służby pracujące przy COVID-19

Proces szczepień rozpocznie się więc od grup osób najbardziej zagrożonych poważnymi konsekwencjami dla zdrowia lub zgonem w przypadku zakażenia koronawirusem.

Jakie są koszty zakupu szczepionki?

Jak poinformował Morawiecki "koszt zakupu to od 5 do 10 mld zł w zależności od tego, ile jeszcze szczepionek dodatkowo kupimy". Zaznaczył, że "budżet państwa polskiego musi być dostosowany do największych wyzwań".





Czy będzie przymus zaszczepienia się?

Szczepionki mają być dobrowolne, darmowe i dwudawkowe - powtórne szczepienie nastąpi po 21 dniach od pierwszego.

"Chociaż szczepienie jest dobrowolne - to proszę o odpowiedzialność i troszczenie się o innych. Nawet jeśli ktoś się czuje młody i silny, to poprzez zaszczepienie może ochronić kogoś innego - zwłaszcza seniorów. Zachęcam do tego, żeby eliminować wszystkie fake newsy, nieprawdziwe i kłamliwe informacje o szczepionkach i związanych z nimi rzekomych zagrożeniach. Opierajmy się o opinie renomowanych instytucji, specjalistycznej prasy, autorytetów medycznych i badania uznanych firm medycznych. Szczepienia to kwestia zdrowego rozsądku i jedyna droga powrotu do normalności, której wszyscy pragniemy. Pamiętajmy o tym!" - podsumował premier.

Ile osób zostanie zaszczepionych? Plan rządu

"Tutaj pan premier Mateusz Morawiecki stawia nam cel, żebyśmy zaszczepili powyżej 70-80 procent. I do tego będziemy dążyli" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA