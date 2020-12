Finansowanie robotyzacji – z czego mogą skorzystać firmy?

Roboty i coboty - praca ramię w ramię z człowiekiem

Roboty współpracujące (ang. collaborative robot, cobot) to przystosowane do bezpiecznej współpracy i proste w obsłudze ramiona robotyczne, które automatyzują czynności takie jak pick and place, wykańczanie powierzchni, obsługę maszyn, montaż, spawanie, pakowanie czy kontrolę jakości. Demokratyzują robotyzację – dostępne są dla firm niezależnie od ich rozmiaru, również dla małych i średnich, profilu produkcyjnego czy skali operacji. Coboty mogą być przezbrojone i przemieszczone w zależności od realizowanej aplikacji lub zmieniających się warunków w zakładzie. Charakteryzuje je również szybkość wdrożenia, łatwość programowania i obsługi oraz mały obrys pozwalający na pracę w ograniczonych przestrzeniach. Znajdują zastosowanie w przetwórstwie drewna, metalu, sektorze elektronicznym, automotive, a dzięki certyfikacji do pomieszczeń czystych mogą pracować także m.in. w branży farmaceutycznej, chemicznej lub kosmetycznej czy sektorze żywności i napojów.

Robot w leasingu czy robot na godziny?

Roboty są dostępne w leasingu, a także w drugiej elastycznej formie – robot jako usługa. DLL, globalna firma z sektora finansowego oferuje klientom dopasowane do potrzeb programy finansowe i leasingowe w zakresie robotów współpracujących Universal Robots. Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw każdej wielkości. Klienci doceniają kilka aspektów, m.in. brak wkładu własnego, minimum formalności i elastyczny okres finansowania. Leasing obniża bariery inwestycji – firma zyskuje możliwość uelastycznienia produkcji, bez ponoszenia kosztów początkowych oraz ryzyka.





Na rynku znajdziemy też firmy oferujące wynajem cobotów na godziny. To elastyczne rozwiązanie zmniejsza ryzyko związane z inwestycją oraz pozwala na wdrożenie robota praktycznie z dnia na dzień. Po audycie i analizie ryzyka, firma otrzymuje gotowe do pracy zrobotyzowane stanowisko oraz wsparcie techniczne, a płaci za godziny pracy robota przy założonym minimalnym czasie pracy.

Transformacja cyfrowa – co obejmują programy wspierające?

Jednym z podmiotów oferujących pomoc w kwestii finansowania robotyzacji jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Została powołana, aby wspierać firmy w transformacji cyfrowej, m.in. właśnie w procesie automatyzacji. FPPP oferuje obecnie 30 różnych instrumentów finansowych skupiających się na kilku obszarach: inwestycjach, dotacjach, pożyczkach i podatkach. Jednym z proponowanych narzędzi jest FPPP Nawigator Finansowy (przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigatorfinansowy/). Pozwala on przedsiębiorcy na przeanalizowanie potrzeb firmy i wybranie odpowiedniego źródła finansowania. Po wyborze wielkości firmy oraz rodzaju wsparcia, którym przedsiębiorstwo jest zainteresowane, narzędzie proponuje możliwe sposoby finansowania.

Nad nowym rozwiązaniem pracują Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju – od 2021 do 2025 roku ma działać ulga na robotyzację, która pozwoli firmie na odliczenie do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na inwestycje w robotyzację. Zgodnie z planem koszty na robotyzację będą mogły być odliczone podczas roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego będzie wymagane dokonanie dodatkowego odpisu. Prace nad ostateczną formą ulgi na robotyzację wciąż trwają.

Krzysztof Hajzyk, Channel Development Manager, Universal Robots

Krzysztof Hajzyk ma 15 lat doświadczenia w sprzedaży komponentów automatyki przemysłowej. Jako Channel Development Manager w Universal Robots odpowiada przede wszystkim za rozwijanie sieci dystrybutorów oraz integratorów systemów na terenie Polski. Krzysztof ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

